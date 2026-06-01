Otse kell 16: Plaan B ja Keskerakonna korraldatud Narva volikogu istung

Narva volikogus ühehäälelist enamust omavad Plaan B ja Keskerakond püüavad esmaspäeval võimuvahetuse ära vormistada, korraldades omaalgatusliku istungi. Kell 16 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Esmaspäevase istungi päevakorras on punktid umbusalduse avaldamiseks Narva linnapeale Katri Raigile, linnavolikogu esimehele Mihhail Stalnuhhinile ja linnavolikogu aseesimehele Jana Kondrašovale.

Samuti plaanib praeguse volikogu ametlikult veel opositsioon esmaspäeval valida volikogu esimeheks Urbo Vaarmanni (Plaan B) ja linnapeaks keskerakondlase Jaan Tootsi.

Vaatamata arvulisele ülekaalule pole Narva volikogu opositsioon saanud esimeest ega linnapead umbusaldada alates märtsist. Volikogu esimees Mihhail Stalnuhhin on istungeid tühistanud ja umbusaldusavaldusi tagasi lükanud.