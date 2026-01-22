X!

Mullu kasvasid kulla ja hõbeda hinnad rekordkiirusega

Sõrmused.
Sõrmused. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Kulla ja hõbeda hinnad pole üle 40 aasta kasvanud nii kiiresti kui mullu. Hinnatõusu pidurdumist ei ole lähiajal näha. Väärismetallidega kauplejatel on käed-jalad tööd täis, keerulises olukorras on aga ehtevalmistajad.

Eesti vanima kullasepafirma Roman Tavasti töökojas valmivad meistrite käte all ehted ja märgid mitmesugustest materjalidest. Tegu on ka ühe suurema koolisõrmuste valmistajaga. Koolisõrmused valmivad hõbedast, mille hind on selle aasta 22 päevaga kasvanud umbes 30 protsenti.

"Kui meie projektijuht kalkuleerib hinnad, teeb hinnapakkumise, klient mõtleb, koostatakse nimekiri ja selleks ajaks, kuni nad jõuavad tellimiseni, on läinud mööda juba võib-olla kaks kuud või ütleme kuu heal juhul. Kui hind juba 20 päevaga on 30 protsenti tõusnud, siis see ei muuda väga mugavaks seda olukorda meie jaoks," lausus Roman Tavasti tegevjuht Eivor Maiväli.

Müüjatel ja kokkuostjatel on käed-jalad tööd täis. Pandimajade ketil Luutar on üle Eesti 20 esindust, väärismetalli müüvad nad praegu kaks korda rohkem kui aasta tagasi.

"Võrreldes 2024. aastaga on hinnatõus olnud märkimisväärne. Kui 585 proovi kokkuostuhind oli 28 eurot gramm, siis täna on ta 70 eurot gramm romukulla eest ja tervete ehete eest maksab Luutar välja 73,50 eurot gramm," sõnas Luutari juhatuse liige Ljubov-Luule Emmar.

Tavidi grupp müüs eelmisel aastal rekordilised 13 tonni kulda 12. riigis. Analüütik Mait Kraun näeb hinnatõusu ühe põhjusena investorite vähenenud huvi riigivõlakirjade vastu, mis on asendunud kullaga. Teisalt on geopoliitilised pinged pannud arenevaid turge loobuma oma dollari reservidest. Keskpangad ei ole kunagi nii suures koguses kulda ostnud kui viimasel kolmel aastal.

"Olenemata sellest, mida ma sellest sammust arvan, siis Venemaa välisvaluuta reservide külmutamine oli selline märgiline samm, et paljud arenevad turud vaatasid, et võib-olla nende reservid, mis on eurodes või dollarites, võidakse ka külmutada ja selle tõttu vaatasid nad oma reservide allokatsiooni üle ja hakkasid siis vahetama dollareid kulla vastu, sest kuld on geopoliitiliselt neutraalne reservvara, ta ei ole kellegi kohustus ja seda ei saa konfiskeerida," ütles Kraun.

Hinnatõusu tuules ei tasu aga tormata koju kuldehteid varuma, lootuses need hiljem kallimalt maha müüa, sest ehete hinna sees on ka nende valmistamise kulu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

