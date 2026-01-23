X!

Evelyn Sepp taandus roheliste juhtimisest: andsin erakonna vabaks

Margus Tsahkna ja Evelyn Sepp
Margus Tsahkna ja Evelyn Sepp "Esimeses stuudios" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR
Evelyn Sepp teatas reedel, et taandus roheliste erakonna juhtimisest, sest pole suutnud pöörata erakonna arenguid jätkusuutlikule rajale.

"Tegin eile otsuse, mis mõjutab mingil määral mind, aga annab ehk uued võimalused inimestele, kes tunnevad vastutust turvalise Eesti, meie elukeskkonna, looduse ja kliima pärast," teatas Sepp sotsiaalmeedias. "Nimelt taandasin ma end kõigist roheliste erakonnaga seotud juhtimise ülesannetest ja andsin erakonna vabaks."

"Olen tundnud pikka aega mõõtmatut frustratsiooni," jätkas Sepp. "Nii selle pärast, et mul pole õnnestunud pöörata erakonna arenguid jätkusuutlikule rajale, et ma pole suutnud veenda kolleege selles, et maja ei saa ehitada ilma vundamendita. Ning muidugi ka selle pärast, et üha enam annab Eesti poliitikas tooni see, et Eesti looduse ja elukeskkonna küsimustes laiutavad kuritahtlik rumalus ja ärihuvid."

Sepp lisas, et jätab endale kõik võimalused mõjutada poliitilisi protsesse, teha koostööd ja olla häälekas teravatel ühiskondlikel teemadel. "Aga keskendun senisest veelgi enam oma tervisele ning õpingute jätkamisele Eesti Maaülikoolis," märkis ta.

Sepp ütles ERR-ile, et erakonna juhtimisest taandumisega võtab ta vastustuse selle eest, kus erakond Rohelised praegu on.

"Ma olen selle tänaseks andnud vabaks. Loodan, et inimesed teevad tõhusat koostööd ja selge sihiga. Mina lihtsalt olen valinud iseenda, iseenda vaimse tervise ja püüan keskenduda maailma parandamisele teisel viisil," rääkis Sepp, kes nimetas vastutuse kandmist erakonna, looduskaitse ja keskkonna eest kurnavaks.

Siiski usub Sepp, et ühiskonnas on vajadus roheliste erakonna järele ega nõustu, nagu oleks praegu parlamendis esindatud erakonnad rohelise agenda üle võtnud. "Ei, nad on võtnud mõned üksikud loosungid, mille sisust ei ole nad ealeski aru saanud, mille väärtusi nad pole ealeski kaitsnud ja mille elluviimiseks pole neil olnud reaalselt ühtegi toimivat teaduspõhist poliitikat," sõnas Sepp.

"Tegelikult arusaamist, vastutust ja järjekindlust roheliste poliitikate sisulisel elluviimisel ei oma ükski Eesti erakond peale Eesti Roheliste," lisas staažikas poliitik.

Küsimusele, kas ta kavatseb järgmine kevad riigikogu valimistel kandideerida, vastas Sepp: "Ma jätan kindlasti endale selle võimaluse, nagu kõikvõimalikud võimalused olla Eesti ühiskonnale kasulik, aga mul ei ole täna mitte mingisugust konkreetset mõtet selles osas."

Sepp sai Erakonna Eestimaa Rohelised juhiks 2023. aasta aprillis.

Roheliste toetus oli viimase Kantar Emori küsitluse andmeil 1,4 protsenti ehk samal tasemel valitsusse kuuluva Eesti 200-ga.

