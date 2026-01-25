X!

Tervisekassa: D-vitamiini taset ei ole põhjust rutiinsel vereproovil määrata

D-vitamiini analüüsimine veres ei ole keelatud, kuid selle taseme määramine rutiinsetes vereanalüüsides ei ole meditsiiniliselt põhjendatud, leiab tervisekassa.

Tervisekassa kommunikatsiooni ja turunduse peaspetsialist Maria-Elisa Tuulik ütles ERR-ile, et kui arsti hinnangul on meditsiinile vajadus patsiendi D-vitamiini tase kindlaks määrata, on see võimalik.

"D-vitamiini analüüsimine veres ei ole keelatud, kuid selle taseme määramine rutiinsetes vereanalüüsides ei ole meditsiiniliselt põhjendatud," lisas Tuulik.

Ta viitas endokrinoloog Vallo Volke artiklile ajakirjas Eesti Arst aastast 2024, kus arst tõi välja, et kuni 75-aastased täiskasvanud ei peaks D-vitamiini regulaarselt kasutama ja samuti ei tuleks selle taset veres rutiinselt mõõta. Eeldus on see, et inimesed saavad soovitusliku D-vitamiini päevakoguse kätte söögiga.

"Alates 75. eluaastast soovitatakse viidatud artikli järgi D-vitamiini küll lisaks toidule juurde võtta, kuid ka selles earühmas ei ole vaja selle taset veres regulaarselt mõõta," lisas Tuulik.

Volke toob artiklis välja, et D-vitamiini preparaate kasutatakse laialdaselt ning nende määramiseks tehtavate testide arv üldrahvastikus on suurenenud.

"Sellise D-­vita­miini lisatarbimise kasu ja riski suhe on ebaselge ning optimaalne D­-vita­miini annus ja seerumi 25(OH)D kontsentratsioon haiguste enneta­miseks on teaduslikult tõestamata," tõdes endokrinoloog.

Ta tõi välja, et lapsed ja kuni 18-aastased noored võiksid siiski rahhiidi ennetamiseks ja hingamisteede infektsioonide riski vähendamiseks D-vitamiini juurde võtta. Ka tuleks seda teha rasedatel, suure riskiga eeldiabeedi korral ja alates 75. eluaastast.

Tervisekassa esindaja märkis, et ka terve täiskasvanu jälgimise juhendi järgi tasub soovitada D-vitamiini lisaks võtmist vaid juhul, kui tekib kahtlus, et inimene ei saa toidu ja väljas liikumisega vitamiini piisavalt kätte ja on tekkinud vitamiinipuudus.

Tuuliku sõnul on see, kas D-vitamiini taset kontrollida, kokkuvõttes arsti otsus.

Kuu aja eest kirjutas Eesti Ekspress segadusest D-vitamiini piisava taseme kindlakstegemisel: USA endokrinoloogiaseltsi 2024. aastal avaldatud uue juhendi järgi on D-vitamiini normväärtus 50 nmol/l, samas kui varem loeti ebapiisavaks alla 75 nmol/l.

Pärast selle juhendi ilmumist tõi ka mitu Eesti laborit D-vitamiini normväärtuse 50 peale, Synlab aga lähtub endiselt varasemast arusaamast, sest ettevõtte meditsiinijuhi Paul Naaberi sõnul võivad selle vitamiini manustamise soovitused sõltuda piirkonnast ja Eestis oleks korrektne lähtuda kohalikest ja Põhjamaade uuringutest.

Toimetaja: Karin Koppel

