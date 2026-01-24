Fotod: Pärnu lahe jääl avati taas kohvik

Kui eelmisel aastal Pärnu lahele korralikku jääd ei tekkinud, siis sel aastal on teisiti. Laht on korralikult jääs ja laupäeval oli seal sagimist palju. Nimelt võeti ette jalutuskäik või saanisõit paar kilomeetrit kaldast eemal nädalavahetuseks püsti pandud jääpealsesse kohvikusse.

"Sellist ilma pole meil kunagi olnud selle kohvikuga, alati on ulmeilm olnud, aga ikka on inimesed tulnud nagu praegu. Vaadake ise, te olete kaks kilomeetrit keset Pärnu lahte, siin on hea muusika, ägedad inimesed ja ilus ilm. Kui teaks, et meil selline jää kogu aeg on, ma ehitaks kuuks ajaks selle linna siia. Jää on üle 25 sentimeetri, see kannab vägevalt kõike juba," rääkis Pärnu Kalatakso kohviku korraldaja Taavi Holter.

Kohaletulnud nautisid ilma ja maitsesid lõkkel keedetud koha- ja lõhesuppi ja praetud räime.

"Räimerümp, mis on pankopaneeringus, seda me täna valmistame siin," ütles kalakokk Erki.

"Saanidega tulime sööma. Jaa, mootorsaanidega mööda jääd. Ilm on ka ju super, päike paistab ja rahvast ka päris jagub ja hea soe supp ja pirukad – mida paremat tahta laupäevaks," ütlesid Elmu ja Asko.

"Väga kihvt oli, me tulime jala, me ei tahtnud autoga tulla, et saada seda õiget emotsiooni," lausus Anni.

"Täna on just on väga hea ilm ja päike on ja mõnus seltskond on ka olemas kohal. Sööme kala," ütles Elise.

"Ilus ilm. Ja ega niisama ei satu kahe kilomeetri kaugusele merejääle," lausus Malvo.

"Väga äge on, väga äge. Olime varem ainult kuulnud, et siin selliseid asju tehakse, aga pole kunagi sattunud. Ilm on super ja kõik see olustik on super," rääkis Ain.

"Lahe, sellepärast et siin on väga palju rahvast, mulle meeldib, kui palju rahvast igal pool on. Ka väga lahe, et saab saaniga tulla," leidsid Grit ja Jonna.

Kohvikut Pärnu lahe jääl saab külastada veel ka pühapäeval.