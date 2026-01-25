Venemaa rünnakud on viinud Kiievi humanitaarkatastroofi äärele

Venemaa pidevad rünnakud Ukraina energiataristule on viinud riigi pealinna Kiievi humanitaarkatastroofi äärele. Tuhanded suured kortermajad on tugevate miinuskraadide ajal vee, elektri ja kütteta.

Venemaa energiataristu ründed pole ukrainlaste jaoks midagi uut, kuid selle talve krõbe külm on mõjunud varasemast laastavamalt.

Eriti keeruline on olukord pealinnas Kiievis, kus suurte kortermajade elanikud peavad kodudes kohati taluma nullilähedasi kraade. Sealhulgas liikumisvõimetud pensionärid ja lapsed.

"Aktuaalse kaameraga" vestelnud Ukraina ajakirjanik käivitas intervjuu andmiseks generaatori, kuid igal pool pole see võimalik.

"Need on kortermajad. Kortermajja ei saa generaatorit paigaldada ja keset tuba lõket teha," märkis Ukraina ajakirjanik Alena Tsõntila.

Siiski üritatakse sooja saada kõigega, mis vähegi võimalik. Kaamera ette sattunud pensionärid kuumutasid gaasipliidil üles rõdult leitud tükikest vanast raudteerööpast.

"Kasutame seda kordamööda. Kui tema läheb välja, siis annab selle mulle. Kui mina lähen välja, siis annan selle talle. Soojendame kordamööda. Meil on üks tükk raudteed kahe korteri peale," rääkis Kiievi pensionär Ljubov Klõmenko.

Hiljutine Venemaa rünnak Ukraina energiataristule jättis Kiievis kütteta 6000 kortermaja ja elektrita 800 000 majapidamist. Taastamine võtab aga pidevate uute rünnakute tõttu aega ja nii mõnelgi juhul parandatakse ühte kohta juba mitmendat korda. Töötatakse ööpäev läbi ja tõsistes miinuskraadides.

"Eemaldame külmunud ja lõhkenud kütteradiaatoreid ja soojendame küttetorusid. Need on peamised ülesanded, mida täidame. Samuti vahetame välja liitmikke. Raudteetöötajad on otsustanud Kiievi elanikke aidata, et sellest olukorrast kiiremini üle saada ja küte taastada," rääkis raudteetöötaja Anatolii Sokoliuk.

Samuti on venelased hävitanud tohutult elektriliine ja vahejaamu, mistõttu pole tihti isegi vahet, kas elektrijaam töötab või mitte.

"Kui kuskil selles ahelas on mõni lüli puudu, siis elekter minuni ei jõua. Isegi, kui tuumaelektrijaamas seda toodetakse. See on suur probleem. Venemaa teab täpselt, kuidas Ukraina energiasüsteem on üles ehitatud, ja olgem ausad, mitte ainult Ukraina oma. Nad teavad ka seda, kuidas on üles ehitatud Eesti energiasüsteem ja kõik teised," ütles ajakirjanik Tsõntila.

Kuigi Kiievi elanikud üritavad igal viisil meeleolu üleval hoida, siis rõhutavad kohalikud, et linn on humanitaarkatastroofi äärel.