X!

Vesinikutoru Soomest Saksamaale võib kulgeda läbi Pärnu- või Valgamaa

Majandus
Põhjamaade–Balti vesinikukoridor on kuut riiki läbiv projekt
Põhjamaade–Balti vesinikukoridor on kuut riiki läbiv projekt Autor/allikas: Nordic-Baltic Hydrogen Corridor (NBHC)
Majandus

Vesinikutoru Soomest Saksamaale võib kulgeda kas läbi Pärnu- või Valgamaa. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul elavdaks vesinikutoru riigi majandust.

Põhjamaade–Balti vesinikukoridor on kuut riiki läbiv projekt, mis võimaldaks vesinikku vedada Soomest läbi Balti riikide Saksamaale. Eesti muutuks vesiniku transiidiriigiks ning selleks tuleks rajada uus maismaatoru Põhja-Eesti rannikust Läti piirini.

"Kui Soome ja Saksamaa vaheline energiatransiit käib läbi Eesti, siis meil on võimalik selle pealt veidi tulu teenida," ütles Eleringi vesinikukoridori projekti juht Siim Iimre.

Eleringi plaani järgi paikneks vesinikutoru maa all, kus ta oleks inimestele ning loodusele võimalikult ohutu.

"Riigi eriplaneeringu taotluses me näeme, et kõige mõistlikum oleks paigaldada see vesinikutoru kas olemasoleva elektriliini koridori, olemasoleva maagaasi koridori äärde või siis täiesti uus taristu," rääkis  Iimre.

"Kui selline baastaristu transiidi käigus juba luuakse, selle külge saaks hiljem liita kohalikke vesinikutootjaid ja tarbijaid," lisas Eleringi esindaja.

Iimre sõnul võib tulla kas üks jämedam või kaks peenemat toru. Iimre selgitas, et kui on kaks paralleelselt kulgevat toru, siis on võimalik teha hoolduseid ühele torule, jättes teine parasjagu tööle.

Kogu vesinikutoru pikkus on umbes 2500 kilomeetrit. Sellest 200-250 kilomeetrit kulgeks Eesti territooriumil, ütles Iimre.

Monika Korolkov majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist ütles, et vesinikutoru on riigi majandusele vajalik. Ta lisas, et Elering esitas möödunud aasta detsembris ministeeriumile eriplaneeringu taotluse.

"Tõenäoliselt me saame juba veebruari lõpus, märtsi alguses öelda  MKM-i poolt, mis on valitsuse otsus. Et täna me menetleme seda, kaasame 24 omavalitsust," ütles Korolkov.

Eeldatav planeeringu koostamine maksab kolm miljonit, millest Euroopa Liidust Elering saab 50 protsendi ulatuses toetust.

Tallinna tehnikaülikooli energiaeksperdi Igor Krupenski sõnul pole vesiniku kasutamine praegu majanduslikult mõttekas.

"Aga äkki viie või kümne aasta pärast see olukord muutub ja meil tekib nii palju suhteliselt odavat elektrit, et seda on võimalik siis muundada vesinikuks ja ära kasutada näiteks Saksamaa tööstuses. Et kui Saksamaa tööstus hakkab loobuma maagaasist, siis võib-olla vesinik olekski selline hea üleminek," kommenteeris Krupenski.

Krupernski sõnul võiks vesiniku asemel kasutada elektrit, nagu seda tehakse elektriautodes, samas kui tööstuses võiks alternatiivina kasutada maagaasi.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

suur spordipidu

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:44

Tartu kunsti aastanäituse preemiad pälvisid Arthur Arula, Liisi Örd ja Ove Maidla

12:38

Arvustus. Vaid mõne sõnaga kirjutada igavik...

12:36

Kunagine EM-hõbe Mägisalu loobus tippspordist

12:33

Oklahoma City kaotas tormises Ameerikas teise kodumängu järjest

12:31

Peeter Rebane: vanemad kinkisid kitarri asemel kandle, et muusikahuvi kaoks

12:27

Näitleja Robin Täpp: Nuutrumi juures võetakse mind sõna otseses mõttes masinaruumi

12:25

Raadiouudised (26.01.2026 12:00:00)

12:25

Vesinikutoru Soomest Saksamaale võib kulgeda läbi Pärnu- või Valgamaa

12:21

Valitsuse kommunikatsioonibüroo asejuhiks saab Henrik Roonemaa

12:20

Riste Sofie Käär: Instagrami järjejutu-leheküljed on täiesti erakordne nähtus

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

25.01

Tervisekassa: D-vitamiini taset ei ole põhjust rutiinsel vereproovil määrata

25.01

Herem: vähene ettevalmistus maksab Kiievile kätte Uuendatud

25.01

Talvetorm jättis USA-s sajad tuhanded elektrita Uuendatud

25.01

Venemaa rünnakud on viinud Kiievi humanitaarkatastroofi äärele

04:49

Advokaadid: maksuhaldur saab kontrollimatu ligipääsu pangasaladusele

11:33

Mitmed suured jaeketid plaanivad avada uusi kauplusi Uuendatud

25.01

Esilinastus film Rootsi poolt nõukogude liidule välja antud eestlasest

25.01

Maria Kallastu: praeguse aja noortel pole suurt lootust tuleviku osas

25.01

Parvlaevaliiklus Hiiumaaga on häiritud Uuendatud

25.01

Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi sai ERR-i spordireporter Juhan Kilumets

ilmateade

loe: sport

12:36

Kunagine EM-hõbe Mägisalu loobus tippspordist

12:33

Oklahoma City kaotas tormises Ameerikas teise kodumängu järjest

11:44

Tiitlikaitsja Keys langes konkurentsist ja asub piruka kallale

11:04

Selgusid tänavuse Super Bowli osalised

loe: kultuur

12:44

Tartu kunsti aastanäituse preemiad pälvisid Arthur Arula, Liisi Örd ja Ove Maidla

12:38

Arvustus. Vaid mõne sõnaga kirjutada igavik...

12:27

Näitleja Robin Täpp: Nuutrumi juures võetakse mind sõna otseses mõttes masinaruumi

12:20

Riste Sofie Käär: Instagrami järjejutu-leheküljed on täiesti erakordne nähtus

loe: eeter

12:31

Peeter Rebane: vanemad kinkisid kitarri asemel kandle, et muusikahuvi kaoks

10:59

R2 x Eesti Laul Unistuste bändi esimene liige on Villu Talsi

09:21

Kätlin Kontor-Kirss: Lõuna-Korea võiks olla mu teine kodu

25.01

Ollie: ilma muusikata muutun ma depressiivseks

Raadiouudised

11:55

Kavandatav vesinikutoru Soomest Saksamaale võib kulgeda läbi Pärnu- või Valgamaa

10:40

Mitmed suured toidupoed avavad tänavu uusi kauplusi

10:35

Advokatuur: maksuhaldur saab kontrollimatu ligipääsu pangasaladusele

09:25

Raadiouudised (26.01.2026 09:00:00)

25.01

Päevakaja (25.01.2026 18:00:00)

24.01

Päevakaja (24.01.2026 18:00:00)

23.01

Vormsi tahab saare ainsa poe alles hoida

23.01

Päevakaja (23.01.2026 18:00:00)

23.01

Raadiouudised (23.01.2026 15:00:00)

23.01

ERK peab ühinemiskõnelusi teise väikeparteiga

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo