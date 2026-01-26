EL alustas Muski platvormi juturoboti suhtes uurimist

Euroopa Liit algatas esmaspäeval Elon Muski platvormi X suhtes uurimise seoses selle tehisarul põhineva vestlusroboti Grok loodud seksuaalse sisuga süvavõltsingutega, mis kujutavad ka alaealisi.

Euroopa Komisjon teatas, et uurib, kas X on piisavalt maandanud riske seoses ebaseadusliku sisu levitamisega EL-is.

Sellise sisu alla kuuluvad näiteks manipuleeritud ja otseselt seksuaalse sisuga pildid, sealhulgas materjal, mida võidakse käsitada laste seksuaalse väärkohtlemisena.

Euroopa ei salli naiste ja laste veebipõhist ahistamist, hoiatas esmaspäeval Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

"Ebaseaduslike piltide tekitatud kahju on väga reaalne. Euroopas ei salli me mõeldamatut käitumist, näiteks naiste ja laste digitaalset lahtiriietamist," ütles von der Leyen uudisteagentuurile AFP saadetud avalduses.

"See on lihtne – me ei anna nõusolekut ja lastekaitset tehnoloogiaettevõtete kätte, et need saaksid neid rikkuda ja rahaks teha," ütles von der Leyen.

"Meetmeid on rakendatud, kuid vaja on enamat – kaitseme oma kodanikke nii veebis kui ka tavaelus," lisas von der Leyen.