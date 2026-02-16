Ida-Viru kutsekooli õpilastest viiendik ei taha eesti keelt õppida

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse (IVKHK) eesti keele kursustele ei ilmu regulaarselt kohale umbes viiendik õpilastest, teatas kooli direktor Hendrik Agur. Narva linnapea Katri Raigi sõnul on süü selles ka koolil endal.

Agur selgitas pühapäeval sotsiaalmeediapostituses, et 2. veebruaril alanud kahekuulisele eesti keele kursusele ei ilmu regulaarselt umbes sadakond õpilast kohale.

See on keeleõppes osalevast 500 õpilasest viiendik.

Agur kirjutas venekeelses pöördumises kooli lastevanematele, et nad räägiksid kodus lastega ning rõhutaks, et intensiivne keeleõpe ei ole mitte kohustus, vaid võimalus.

"Arutage lastega, kui oluline on see periood nende elus, ning aidake neil mõista, et praegu tuleb seda võimalust maksimaalselt kasutada. Tuleb lihtsalt tulla kooli ja õppida. Oleme teinud kõik vajaliku selleks, et teie lapsed saaksid eesti keele kvaliteetselt omandada," kirjutas ta.

Aguri üleskutsele reageeris esmaspäeval kriitiliselt Narva linnapea Katri Raik, kes leidis, et Aguril ja koolil on kodutöö tegemata.

"Alustasite suures mahus eesti keele õppega. Kas rääkisite enne õpilastega, kas kaasasite nad õppe kavandamisse, kas küsisite arvamust? Kas kutsusite vanemaid kokku? Kas selgitasite laiemale kohalikule avalikkusele?" kirjutas Raik.

Raik soovitas koolil õpilaste poole pöörduda individuaalse lähenemisega.

"Kui ma tohin endise koolijuhina soovitada, siis nii koolijuht kui õppenõustajad: individuaalsed pöördumised, telefonikõned, isiklikud kirjad (AI ei aita!), kohtumised nn kadunud õpilasega. Olete juba nädala kaotanud. Mis siin oodata? Oma õpilased tuleb ikka ise üles leida," selgitas ta.

IVKHK alustas 2. veebruarist keelekursuseid kooli esimese ja teise kursuse õpilastele, kelle eesti keele oskus ei vastanud B1-tasemele.

Aguri sõnul ei osanud paljud IVKHK õpilased eesti keeles isegi elementaarseid fraase, rääkimata eesti keeles hariduse omandamisest. Seepärast otsustas Agur peatada keele omandamise ajaks kutseõppetöö.

Kursuse korraldamiseks pidi kutsehariduskeskus juurde palkama üle 20 keeleõpetaja ning siiani otsitakse veel viit keeleõpetajat.

Keeleõpetajatele, keda otsitakse tööle kolmeks kuni viieks kuuks, on IVKHK lubanud vähemalt 3000 euro suurust palka ning tasuta elamispinda.