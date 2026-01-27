"Impulss": kuidas eakatest aiandushuvilistest narkokurjategijad said

ETV saade "Impulss" analüüsib sel nädalal riigi plaani leevendada narkokasutajate karistusi, karmistades samal ajal diilerite vastustusele võtmist. Saates räägib oma tragikoomilise loo aga pensionäripaar, kes sai kolm aastat tingimisi karistada selle eest, et nad kasvatasid viite kanepitaime.

Valve Raska on pealtnäha tavaline 78-aastane pensionär, kes elab Jõgevamaal Siimusti alevikus koos oma elukaaslase Ilmar Jürisooga juba üle 30 aasta. Noorena töötas Raska erinevates ametites poemüüjast lüpsjani. Tema suureks hobiks on olnud aiasaaduste kasvatamine. Näiteks on ta kasvatanud käbist männiistikuid, kastanimunadest kastaneid ja arbuusiseemnetest arbuuse.

Raska huvi eksootika vastu lõppes tragikoomiliselt. Nimelt pani ta ligi 11 aastat tagasi kasvuhoonesse kasvama kanepitaimed. Naise sõnul jõudsid keelatud taime seemned temani proosalisel moel.

"Linnuseemnetest, linnutoidu seest avastasin, et saab ka kanepiseemet. Siin oli linnu söögimaja, kui see seeme kukkus siis alla. Ja hakkas siin maas kasvama," jutustas Raska, kes tundis enda sõnul kanepitaime ära, kuna oli seda pildi peal näinud.

"Siis ma natukene kasvatasin toas akna peal ja kevadel panin kasvuhoonesse tomatite vahele. Kasvuhoones oli kolm taime ja peenra peale siis panin kaks veel tubakate vahele," lisas Raska.

Kuid Raska ja Jürisoo ei kasvatanud kanepitaimi ainult silmailuks, vaid lõikasid ühel ladva maha ning proovisid seda ka suitsetada.

"Olin kuulnud, et kanep nagu rahustab ja kuna mehel oli tervis väga halb, siin tal tulid need infarktid ja insuldid, siis tahtsin talle lõõgastust. Ta proovis ja talle väga meeldis. Kui mõned mahvid ära tegi, siis tundis ennast suurepäraselt," rääkis Raska.

"Mina proovisin, aga ma ei osanud teda võib-olla niimoodi tõmmata. Mina ei tundnud midagi ja ma ei proovinud rohkem. Ei mõtelnud selle peale üldse, et ta nüüd keelatud nii väga on," lisas Raska.

Õndsas Jõgevamaa vaikuses kasvatas paarike viite kanepitaime ligi pool aastat, kuniks 2015. aasta 6. augusti hommikul kõlas nende uksel resoluutne koputus. Ukse taga oli politsei.

"Ma käisin öövalves. Tulin hommikul koju ja siis magasin, kui koputati. Siis olid politseid ukse taga ja nõudsid, et ma näitaksin oma kasvuhoonet. Küsisid, mis taim see siin on. Ma ütlesin kanep ja ma nagu ei kartnud midagi. Siis aga hiljem tuli see hirm, kui meid ära viidi ja eriti siis, kui nad läbiotsimist tegid ka veel, kõik kapid ja kõik kohad otsisid läbi," meenutas naine.

Kuna paar oli kanepit köögis kuivatanud, sai politsei ka natuke kuivatatud kanepid puhvetikapist, lisas Raska.

Mundrites politseinikud ja läbiotsimine kodus pani pensionäripaaril südame kiirelt tuksuma. Nad olid sattunud kui krimiseriaali keskmesse.

Raska mäletab veel, et politsei käis ka lähedal asuvast metsast kanepitaimi otsimas. "Metsa äärt käisid ka veel kontrollimas. Mis ma neist sinna metsa vean?"

Seaduse silmis panid Raska ja Jürisoo toime lausa kaks kuritegu, sest lisaks taime kasvatamisele otsustasid nad seda ka kuivatada ja hoiustada. Hoolimata paarikese omamoodi koomilisest loost näeb seadus sellises olukorras ette kuni kümneaastase vanglakaristuse.

"Siin alles üks tuttav mees peksis oma naise vigaseks, mitte midagi ei tehtud, ainult viharavi tehti ja rohkem ei tehtud mitte midagi," imestas Raska karistuste raskuse erinevuse üle.

Raska ja Jürisoo pääsesid mõlemad kolmeaastase tingimisi vanglakaristusega. Ent isegi suuremaks probleemiks osutusid mitme tuhande eurone trahv ja menetluskulud. Seda olukorras, kus vanapaari sissetulekud oli kahe peale kokku alla 800 euro kuus.

"Siis ma ütlesin, et aga pange parem mind juba sinna vangi, mul ei ole seda raha anda. Et mul juba ükskõik. Sellist summat meil ei olnud," rääkis Raska.

Vanapaarist kirjutati toona isegi ajalehtedes, mis on Raskal siiani alles. Sealt kuulis pensionieas "narkoparunitest" mittetulundusühing Ravikanep, kes asus paari toetamiseks tegutsema.

"Meile tuli appi need vabatahtlikud, need aktivistid ja maksid meie eest ära selle raha, nii et me ei pidanud ka seda raha maksma," nentis Raska.

Vanaprouale tundub karistus tagantjärele siiski ebaõiglaselt karm, sest ta tunnistas kohe teo üles ja võttis süü omaks.

"Ma ei tee ju kellelegi kurja. Kui ma seda taime kasvatan, kellele ma nüüd siis kurja teen," ei mõista ta.

"Kellelegi ei pakkunud ega müünud ega mitte midagi. Ja ei kasvata enam, mitte kunagi. Aga kui oleks luba, siis kasvataks ikka," kinnitas ta.

Naine ei leia, et kanep oleks kuri taim. "Kui on ikka sellised haigused, osadele haigustele on tema väga ikka teretulnud. Eks inimesel peab ka olema omal mõistus ikka peas. Et ei tarvita teda liigselt, vaid vajadusel," usub Raska.

