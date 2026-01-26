USA president Donald Trump ähvardas Kanadat sajaprotsendilise tollimaksuga, kui riik sõlmib Hiinaga kaubandusleppe. Carney ütles pühapäeval, et Kanada ei kavatse sõlmida Hiinaga vabakaubanduslepingut.

Carney sõnul ei kavatse Kanada sõlmida Hiinaga vabakaubanduslepingut ning samuti ei sõlmita seda ühegi teise riigiga, kus puudub turumajandus.

Veidi varem, 16. jaanuaril, sõlmisid Kanada ja Hiina eelkokkuleppe, mille eesmärk oli langetada mõningate kaupade tollimakse. See samm näis ärritavad Trumpi ja viimane ähvardas Kanadat sajaprotsendilise tollimaksuga.

"Kui Kanada peaminister Mark Carney arvab, et kavatseb teha Kanadast Hiina jaoks sadama, kust kaupu ja tooteid Ühendriikidesse saata, siis ta eksib rängalt," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Veidi hiljem kordas Trumpi sõnavõttu ka USA rahandusminister Scott Bessent. Bessent ütles telekanalile ABC News, et USA ei saa lubada hiinlastel tuua oma odavaid kaupu Kanada kaudu Ameerika Ühendriikidesse.