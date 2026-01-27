Turu-uuringud: Keskerakonna toetus läks Isamaast mööda

Keskerakonna edumaa pikalt liidripositsioonil püsinud Isamaa ees on suhteliselt väike – Isamaa toetus oli jaanuaris 19 protsenti. Veebruaris oli mõlema partei toetus 22 protsenti.

Samas on Isamaa toetus selle uuringufirma küsitluses olnud langustrendis alates märtsist 2025, mil erakonna reiting kerkis 29 protsendile. Keskerakonna reiting on aga tõusuteel oktoobrist 2024, mil partei toetus oli vaid üheksa protsenti.

Kahele esimesele järgnevad sisuliselt võrdse toetusega EKRE, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (mõlemad 15 protsenti) ja Reformierakond (14 protsenti).

Reformierakonna koalitsioonipartneri Eesti 200 toetus langes detsembris rekordmadalale ühele protsendile, kuid on jaanuaris taastunud kolme protsendi juures.

Kokku oli valitsuskoalitsiooni kuuluvate erakondade kogutoetus jaanuaris 17 protsenti (detsembris 13 protsenti).

Opositsioonierakondade kogutoetus, mis detsembris ulatus rekordilise 74 protsendini, on jaanuaris vähenenud 69 protsendile.

Ainsa parlamendivälise erakonnana ületas valimiskünnist Parempoolsete toetus (üheksa protsenti).

Ülejäänud erakondade toetusnäitajad jäävad vahemikku üks protsent või alla selle. Küsitletutest kaks protsenti annaks hääle üksikkandidaadile.

Turu-uuringute AS-i küsitlus toimus perioodil 15.–19. jaanuar. Üle-eestiliselt küsitleti 894 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest kolmandik koguti telefoni- ja 2/3 veebiküsitlusega. Erakondade toetusnäitajate arvutamisel on aluseks võetud valimiseelistust omavad vastajad (valimiseelistust omas 79 protsenti küsitletutest).