X!

Turu-uuringud: Keskerakonna toetus läks Isamaast mööda

Eesti
Isamaa juht Urmas Reinsalu ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.
Isamaa juht Urmas Reinsalu ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Jaanuarikuise Turu-uuringute AS-i erakondade toetusuuringu andmetel on kõrgeima toetusega erakonnaks tõusnud Keskerakond – neid toetab 20 protsenti valimiseelistust omavatest täisealistest Eesti kodanikest.

Keskerakonna edumaa pikalt liidripositsioonil püsinud Isamaa ees on suhteliselt väike – Isamaa toetus oli jaanuaris 19 protsenti. Veebruaris oli mõlema partei toetus 22 protsenti.

Samas on Isamaa toetus selle uuringufirma küsitluses olnud langustrendis alates märtsist 2025, mil erakonna reiting kerkis 29 protsendile. Keskerakonna reiting on aga tõusuteel oktoobrist 2024, mil partei toetus oli vaid üheksa protsenti.

Kahele esimesele järgnevad sisuliselt võrdse toetusega EKRE, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (mõlemad 15 protsenti) ja Reformierakond (14 protsenti).

Reformierakonna koalitsioonipartneri Eesti 200 toetus langes detsembris rekordmadalale ühele protsendile, kuid on jaanuaris taastunud kolme protsendi juures.  

Kokku oli valitsuskoalitsiooni kuuluvate erakondade kogutoetus jaanuaris 17 protsenti (detsembris 13 protsenti).

Opositsioonierakondade kogutoetus, mis detsembris ulatus rekordilise 74 protsendini, on jaanuaris vähenenud 69 protsendile.

Ainsa parlamendivälise erakonnana ületas valimiskünnist Parempoolsete toetus (üheksa protsenti).

Ülejäänud erakondade toetusnäitajad jäävad vahemikku üks protsent või alla selle. Küsitletutest kaks protsenti annaks hääle üksikkandidaadile.

Turu-uuringute AS-i küsitlus toimus perioodil 15.–19. jaanuar. Üle-eestiliselt küsitleti 894 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest kolmandik koguti telefoni- ja 2/3 veebiküsitlusega. Erakondade toetusnäitajate arvutamisel on aluseks võetud valimiseelistust omavad vastajad (valimiseelistust omas 79 protsenti küsitletutest).

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

suur spordipidu

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:22

Kalaranna talisupleja: vees olles tuleb keskenduda hingamisele

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: kas Tänakuta MM-sari pakub veel huvi? Uuendatud

10:56

Ukraina väitel hävitas ta droonidega mullu üle 800 000 Vene sihtmärgi Uuendatud

10:56

Ralf Aron ja Jüri Vips osalesid Daytona 24-tunni sõidul

10:55

Tallinn loobub rattateest Liivalaia tänavale

10:50

Taani kuningas ja kuninganna saabusid Eestisse riigivisiidile Uuendatud

10:47

Euroopa Liit ja India jõudsid üksmeelele ajaloolise kaubandusleppe sõlmimiseks

10:38

Turu-uuringud: Keskerakonna toetus läks Isamaast mööda

10:33

Unistuste bändi valiti klahvpillimängija Joonas Mattias Sarapuu

10:20

Selgusid 2026. aasta noore skulptori preemia nominendid

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

26.01

Politico: Kallas nimetas eraviisilises vestluses von der Leyenit diktaatoriks

26.01

Venemaal Murmanskis varises kokku nõukogudeaegne elektrivõrk

26.01

Vesinikutoru Soomest Saksamaale võib kulgeda läbi Pärnu- või Valgamaa

26.01

Mitmed suured jaeketid plaanivad avada uusi kauplusi Uuendatud

26.01

Perearstide sõnul ei ole enam võimalik saada tasuta psühhiaatrilist abi

26.01

Lisaks Auverele on Eesti Energial osaliselt tööst väljas veel üks tootmisplokk

25.01

Herem: vähene ettevalmistus maksab Kiievile kätte

26.01

Tõusva majandusega Poola ei näe vajadust eurole üle minna

25.01

Tervisekassa: D-vitamiini taset ei ole põhjust rutiinsel vereproovil määrata

26.01

NATO peasekretär: Euroopa ei suuda end Ühendriikideta kaitsta

ilmateade

loe: sport

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: kas Tänakuta MM-sari pakub veel huvi? Uuendatud

10:56

Ralf Aron ja Jüri Vips osalesid Daytona 24-tunni sõidul

10:19

Kuremaa järvel tehti algust jäärajasõidu karikavõistlustega

09:41

Adler tegi NCAA-s võimsa nädala, Sepalt samuti kaksikduubel

loe: kultuur

10:20

Selgusid 2026. aasta noore skulptori preemia nominendid

10:16

Arvustus. Joel Tammiku album viib kuulaja ürgse looduse ja juhtmerägastiku vahele seiklema

26.01

Rakvere teatris esietendus kinolinal kuulsaks mängitud "Kramer Krameri vastu" Uuendatud

26.01

Klubi Hollywood plaanib lähitulevikus jätkata tegevust sündmuskeskusena

loe: eeter

11:22

Kalaranna talisupleja: vees olles tuleb keskenduda hingamisele

10:33

Unistuste bändi valiti klahvpillimängija Joonas Mattias Sarapuu

09:24

Fotokunstnik Anton Corbijn: püüan muusikut pildistada tema muusika sfääris

08:33

Eestisse saabuva kuningapaari giid: taanlased väga armastavad oma kuningat

Raadiouudised

09:55

Ilm on täna olulise sajuta

09:50

ICE ametnikud lahkuvad Minneapolisest

09:50

Ministeeriumidel puudub üksmeel angerjavarude kaitsel

09:30

Raadiouudised (27.01.2026 09:00:00)

26.01

Päevakaja (26.01.2026 18:00:00)

26.01

Tallinna linnaaedade muld vastab raskmetallide piirnormidele

26.01

Allikmaa: järgmise jaotuse jaoks on kultuurkapitalil raha koos

26.01

Raadiouudised (26.01.2026 15:00:00)

26.01

Raadiouudised (26.01.2026 12:00:00)

26.01

Kavandatav vesinikutoru Soomest Saksamaale võib kulgeda läbi Pärnu- või Valgamaa

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo