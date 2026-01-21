X!

Norstati uuring: Isamaa kaotas nädalaga toetust

Tallinna koalitsioonikaaslased Urmas Reinsalu ja Mihhail Kõlvart.
Tallinna koalitsioonikaaslased Urmas Reinsalu ja Mihhail Kõlvart. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat iganädalases erakondade toetuse küsitluses on liidrikohal oleva Isamaa toetus nädalaga 1,3 protsendipunkti võrra langenud ja on 27,1 protsenti. Isamaale järgnevad Keskerakond ja Sotsiaaldemokraadid, kelle toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud.

Keskerakonda toetas 20,5 protsenti ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 14,2 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 15. detsembrist kuni 18. jaanuarini ning kokku küsitleti 4003 valimisealist Eesti kodanikku. 

Esikolmikule järgnevad Reformierakond (13,8 protsenti), EKRE (12,7 protsenti), Parempoolsed (6,6 protsenti) ning Eesti 200 (1,8 protsenti).

Reformierakonna toetus jäi eelmise nädalaga võrreldes sarnasele tasemele, kuid on eelmise aasta lõpu seisuga võrreldes 2,6 protsendipunkti võrra kõrgem. EKRE langus on viimaste tulemuste põhjal peatunud. 

Koalitsioonierakondi toetab kokku 15,6 protsenti ning opositsioonierakondi 74,5 protsenti vastajatest. 

Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder ütles Postimehele, et Isamaa toetuse languse on tinginud tavapärasest madalam nädalane tulemus, mis on 23,5 protsendi juures.

"Viimase paari aasta jooksul on Isamaa nädalane toetusreiting ka paaril varasemal korral võrreldavale tasemele tulnud, viimati 2025. aasta kevadel, kuid seni on olnud tegemist ajutiste võngetega statistiliselt ebakindlamates nädalastes tulemustes. Isamaa nelja nädala keskmine toetus on olnud vägagi järjepidev," ütles Mölder.

Erakondade toetus Autor/allikas: Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti

Ühe nädala tulemused on erinevad

Viimased ühe nädala tulemused (valim 1000) erinevad viimase nelja nädala tulemustest (valim 4000). Viimase nädala tulemuste põhjal toetab Isamaad 23,5 protsenti, Keskerakonda 21,2 ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 15,4 protsenti.

Esikolmikule järgnevad EKRE (14,9 protsenti), Reformierakond (14,3 protsenti), Parempoolsed (6,8 protsenti) ning Eesti 200 (1,5 protsenti). 

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 15.12-21.12, 29.12-03.01, 05.01-11.01 ja 12.01-18.01 ning nendele vastas kokku 4003 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

