X!

Leis: Tartu ja Pärnu maanteed tuleb ehitada neljarajaliseks aastaks 2035

uudised
2+2 teelõik.
2+2 teelõik. Autor/allikas: Transpordiamet
uudised

Taristuminister Kuldar Leisi (Reformierakond) sõnul rajab riik lähiaastatel nii Tartu kui ka Pärnu suunal kokku ligi 65 kilomeetrit neljarajalisi teid ning suurem eesmärk on ehitada mõlemad maanteed 2035. aastaks täies pikkuses neljarajaliseks.

Leis saatis kooskõlastusringile riigiteede teehoiukava aastateks 2026–2029. Tänavu suunab riik teehoidu 281,4 miljonit eurot ning nelja aasta peale kokku veidi enam kui miljard eurot, mis sisaldab ka mootorsõidukimaksust laekuvaid vahendeid. 

"Järgnevatel aastatel viime ellu taasiseseisvunud Eesti suurima neljarajaliste maanteede ehitusprogrammi, rajades nii Tartu kui ka Pärnu suunal kokku ligi 65 kilomeetrit neljarajalisi teid. Eesmärk on ehitada mõlemad maanteed 2035. aastaks neljarajaliseks. See eeldab nii välisrahastuse olemasolu kui ka riigi iga-aastaseid investeeringuid vähemalt praeguses mahus," sõnas Leis. 

Ministri sõnul on pärast seda, kui Tartuni ja Pärnuni on maanteed 2035. aastaks tervikuna neljarajaliseks ehitatud, võimalik jätkata neljarajaliste teede ehitamist ka teistel olulistel lõikudel. 

"Selleks jätkame riigi eriplaneeringuga Narva suunal Haljala-Kukruse lõigul ning teeme ettevalmistusi riigi eriplaneeringu algatamiseks Uulu-Ikla lõigul."

Järgneval neljal aastal investeerib riik põhimaanteede neljarajaliseks ehitamisse üle 376 miljoni euro. Pärnu suunal valmib ligi 45 kilomeetrit ning Tartu suunal 20 kilomeetrit neljarajalisi lõike. 

Tänavu rekonstrueeritakse maanteid ligi 60 kilomeetri ulatuses mitmel pool üle Eesti. Tööd toimuvad Ida-Viru, Harju, Pärnu ja Tartu maakondades ning ka Viljandi- ja Valgamaal. Neljal aastal kokku rekonstrueeritakse üle 180 km teid. Rekonstrueerimine tähendab, et tee ehitatakse põhjalikult ümber ehk uuendatakse nii teekate kui ka tee alus, samuti asendatakse või remonditakse tee juurde kuuluvad rajatised.  

Kruusateede tolmuvaba katte alla viimise eelarve kasvab tänavu ligi neli korda – mulluselt 3,1 miljonilt sel aastal 12 miljoni euroni ja püsib samas suurusjärgus ka edasistel aastatel.  

Ka liiklusohtlike kohtade ümberehitamise rahastus suureneb hüppeliselt – eelmise aasta 0,9 miljonilt eurolt 5,8 miljoni euroni tänavu ning 8,6 miljoni euroni 2027. aastaks. Selle aasta kruusateede ja liiklusohtlike kohtade objektide nimekirjad avalikustab transpordiamet pärast teehoiukava kinnitamist valitsuse poolt.  

Lisaks alustatakse sel aastal Tiksoja silla ja ristmiku põhiprojekti koostamisega, mis kestab ligikaudu kaks aastat. Samuti rajatakse Keila lõunapoolne ümbersõit koos Keila jõe silla ja raudtee viaduktiga ning selle ehitus on kavandatud aastateks 2027–2028. 

Riigiteede teehoiukava kehtestab riigiteede korrashoiu ja arenduse põhimõtted ning rahastusmahud aastateks 2026–2029 ja annab ülevaate eesmärkidest kuni aastani 2035. 

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

suur spordipidu

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:51

Uuring: Arktikas on alanud äärmuslike ilmastikuolude ajastu

12:48

Ülo Kukk: kohtumaja on muutunud bilansireaks

12:43

Harri Tiido: NATO idatiivast

12:29

Tunjov sai uue klubiga debüüdis jala valgeks

12:25

Raadiouudised (27.01.2026 12:00:00)

12:25

NATO peasekretär kahtleb Euroopa kaitsevõimes Ameerika Ühendriikideta

12:20

Täienev metsaseadus hõlmab fikseerimata küpsusvanusega puuistandikke

12:20

Ilm läheb veidi külmemaks

12:13

Ukraina väitel hävitas ta droonidega mullu üle 800 000 Vene sihtmärgi Uuendatud

12:07

Google'i tehisaru tiražeerib Youtube'i tervisenõu

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

26.01

Politico: Kallas nimetas eraviisilises vestluses von der Leyenit diktaatoriks

26.01

Venemaal Murmanskis varises kokku nõukogudeaegne elektrivõrk

26.01

Perearstide sõnul ei ole enam võimalik saada tasuta psühhiaatrilist abi

26.01

Vesinikutoru Soomest Saksamaale võib kulgeda läbi Pärnu- või Valgamaa

26.01

Lisaks Auverele on Eesti Energial osaliselt tööst väljas veel üks tootmisplokk

26.01

Mitmed suured jaeketid plaanivad avada uusi kauplusi Uuendatud

06:52

Tallinn loobub rattateede ehitamisest Narva maanteel ja Liivalaia tänaval

10:50

Galerii: Taani kuningas ja kuninganna riigivisiidil Eestis Uuendatud

26.01

NATO peasekretär: Euroopa ei suuda end Ühendriikideta kaitsta

25.01

Herem: vähene ettevalmistus maksab Kiievile kätte

ilmateade

loe: sport

12:29

Tunjov sai uue klubiga debüüdis jala valgeks

11:58

"Spordis ainult tüdrukud" | Kui on soov kogu sportlaskarjäär unustada…

11:37

Tehniline probleem lõpetas Audi esimese testisõidu varakult

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: kas Tänakuta MM-sari pakub veel huvi? Uuendatud

loe: kultuur

10:20

Selgusid 2026. aasta noore skulptori preemia nominendid

10:16

Arvustus. Joel Tammiku album viib kuulaja ürgse looduse ja juhtmerägastiku vahele seiklema

26.01

Rakvere teatris esietendus kinolinal kuulsaks mängitud "Kramer Krameri vastu" Uuendatud

26.01

Klubi Hollywood plaanib lähitulevikus jätkata tegevust sündmuskeskusena

loe: eeter

11:22

Kalaranna talisupleja: vees olles tuleb keskenduda hingamisele

10:33

Unistuste bändi valiti klahvpillimängija Joonas Mattias Sarapuu

09:24

Fotokunstnik Anton Corbijn: püüan muusikut pildistada tema muusika sfääris

08:33

Eestisse saabuva kuningapaari giid: taanlased väga armastavad oma kuningat

Raadiouudised

10:55

Tallinn loobub rattateest Liivalaia tänavale

09:55

Ilm on täna olulise sajuta

09:50

ICE ametnikud lahkuvad Minneapolisest

09:50

Ministeeriumidel puudub üksmeel angerjavarude kaitsel

09:30

Raadiouudised (27.01.2026 09:00:00)

26.01

Päevakaja (26.01.2026 18:00:00)

26.01

Tallinna linnaaedade muld vastab raskmetallide piirnormidele

26.01

Allikmaa: järgmise jaotuse jaoks on kultuurkapitalil raha koos

26.01

Raadiouudised (26.01.2026 15:00:00)

26.01

Raadiouudised (26.01.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo