Botnica asub Sillamäe ja Kunda lähistel jääd murdma

Alates 27. jaanuarist alustab transpordiameti prahitud jäämurdja Botnica Soome lahel jäämurdetöödega, mis kehtestab Kunda ja Sillamäe sadamaid külastatavatele laevadele ajutiselt lisanõuded.

Pikalt kestev külmalaine on tekitanud olukorra, kus lisaks Pärnu lahele tuleb jäämurdetöödega alustada ka Soome lahel, täpsemalt Sillamäe ja Kunda piirkonnas, teatas transpordiamet.

Jääd hakkab piirkonnas esialgu murdma transpordiameti prahitud laev Botnica, mille omanik on TS Shipping. Valmidus jäämurdeks Soome lahel on ka 1963. aastal ehitatud ja Eestis üle 30 aasta töötanud riigilaevastiku laeval Tarmo.

Transpordiameti jäämurde koordinaatori Are Pieli teatel sõltub jäämurdja suunamine Sillamäe piirkonda eeskätt jääolude edasisest kujunemisest ja laevaliikluse tegelikust vajadusest.

"Praegu kasutatakse Soome lahel jäämurdmiseks esmajärjekorras laeva Botnica. Jääolude karmistumisel on valmis jäämurdeteenust osutama ka riigilaevastiku laev Tarmo," selgitas Piel.

Alates 2. veebruarist hakkavad kehtima Kunda ja Sillamäe sadamatesse sisenevatele ja lahkuvatele laevadele lisatingimused. Sealseid sadamaid külastatavatel laevadel peab olema vähemalt jääklass 1C (Lloyd`s Register) või teiste klassifikatsiooniühingute samaväärne jääklass. Samuti ei tohi laeva peamasina võimsus olla väiksem kui 1600kW.

Jäämurdmine jätkub samal ajal ka Pärnu lahel, kus alates 7. jaanuarist töötab riigilaevastiku mitmeotstarbeline laev EVA-316.