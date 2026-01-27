X!

Tarbijate kindlustunne tõusis jaanuaris veidi

Majandus
Ehitajad.
Ehitajad. Autor/allikas: ERR
Majandus

Jaanuaris tõusis tarbijate kindlustunne võrreldes detsembriga veidi, näitavad konjunktuuriinstituudi andmed. Paranes ka tööstusettevõtete kindlustunne.

Konjunktuuriinstituut avaldab igal kuul konjunktuuribaromeetrid, mille jaanuari andmete kohaselt tõusis tarbijate kindlustunne sellel kuul detsembriga võrreldes kolme punkti võrra ehk -26 punktilt -23 punktini. Eelmise aasta jaanuaris oli see -39 punkti.

Tööstusettevõtete kindlustunne, mis põhineb ettevõtjate prognoosil toodangule, üldnõudlusele ja valmistoodete varule, oli samuti paranenud: detsembri -14 juurest tõusis see jaanuaris -8 punktini. Möödunud aasta jaanuaris oli see näitaja -10.

Ehitusbaromeeter paranes õige pisut: ehitusettevõtete kindlustunde näitaja, mis arvestab tellimuste seisu ja töötajate arvu prognoosi, oli jaanuaris -10, detsembris -11 ja aasta eest jaanuaris -29.

Kaubanduse viimase kolme kuu müüki, kaubavarusid ja järgmise kolme kuu müügiprognoosi arvesse võttev kaubandustunde indikaator langes aga jaanuariks ühe punkti võrra -16-ni, aasta eest oli see -26.

Teenindusbaromeeter, mis peegeldab teenuste müüki, nõudlust ja saldot, tõusis jaanuaris detsembri -4 punkti juurest -1 punktini, aasta eest oli see -9.

Valimi suurus on tuhat inimest ja neid küsitleti interneti teel.

Ka konjunktuuriinstituudi möödunud aasta viimast kvartalit puudutava ülevaate kohaselt on Eesti majanduskliima detsembris antud hinnangute järgi mõnevõrra paranenud. Ootused järgmise kuue kuu väljavaadete osas paranesid, suurimaks Eesti majanduse arengut takistavaks probleemiks pidasid eksperdid jätkuvalt rahvusvahelise konkurentsivõime vähesust.

Ka näitasid ekspertide detsembrikuised hinnangud, et tarbijate kindlustunne on hakanud taastuma ja ebakindlus vähenema. Riigi majanduse olukorra kohta leiti, et see pole kiita, kuid elanikud on tuleviku suhtes vähem pessimistlikud.

Toimetaja: Karin Koppel

Viimased teleuudised

