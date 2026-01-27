X!

Hiina häkkerid pääsesid aastaid ligi Briti kõrgete ametnike telefonidele

Briti peaministri residents
Briti peaministri residents Autor/allikas: SCANPIX/AP
Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Hiina riigiga seotud häkkerid pääsesid aastaid ligi Briti peaministrite alluvuses töötanud ametnike ja mõjukate nõunike mobiiltelefonidele.

The Telegraphi teatel toimus väidetav häkkimine aastatel 2021-2024. Toona olid Briti peaministriteks Boris Johnson, Liz Truss ja Rishi Sunak (toorid) ning Hiina häkkerid võtsid sihikule nende lähimate abiliste mobiiltelefonid. 

Pole selge, kas häkkimine hõlmas ka peaministrite endi mobiiltelefone, kuid üks asjaga kursis olev allikas ütles, et rünnak ulatus "Downing Streeti südamesse".

Häkkerite rünnak oli osa Hiina suuremast spionaažioperatsioonist, selle korraldajaks peetakse Salt Typhooni nime all tegutsevat rühmitus. 2024. aastal teatasid USA võimud, et samal rühmitusel õnnestus tungida Ameerika telekomiettevõtete süsteemidesse. 

The Telegraph kirjutab veel, et häkkerirünnak suurendab võimalust, et Hiina spioonid võisid pealt kuulata Briti valitsuse kõrgete ametnike kõnesid. Isegi kui neil ei õnnestunud kõnesid pealt kuulata, võisid nad saada andmeid, mis paljastasid, kellega kõrged ametnikud suhtlesid. Siiski puuduvad tõendid, et häkkerid pääsesid ligi salajastele andmetele.

Juba 2024. aastal selgus, et Hiina häkkerid võtsid USA-s sihikule toonase presidendikandidaadi Donald Trumpi, tema asepresidendikandidaadi JD Vance'i ja asepresident Kamala Harrise kampaaniaga seotud inimeste telefonid. Häkkerite sihiks olid teiste seas ka mõjukad kongressi demokraadid nagu Chuck Schumer, kes toona oli senati enamuse juht. 

Praegune Suurbritannia peaminister Keir Starmer (leiborist) suundub sel nädalal aga Hiinasse. See on esimene Briti peaministri visiit Hiinasse pärast Theresa May 2018. aasta visiiti. Reisi käigus üritab Starmer tugevdada Pekingiga majandussidemeid. 

Hiljuti andis Starmeri valitsus veel rohelise tule uue Hiina saatkonna ehitamiseks Londoni kesklinna. The Telegraphi andmetel paikneks uus Hiina saatkond Londoni kõige olulisemate sidekaablite lähedal. Kriitikud süüdistavad nüüd Starmerit ja leiboriste riikliku julgeoleku ohustamises. 

"Kui palju tõendeid see valitsus veel vajab, enne, kui ta lõpetab Xi Jinpingi ees enda alandamise ja lööb selja sirgu ning kaitseb meid? Leiboristid premeerivad vaenulikke tegusid meie riigi vastu," rääkis riikliku julgeoleku variminister Alicia Kearns. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

