Euroopa riigid tegid Venemaa varilaevastikule hoiatuse

14 Euroopa riiki edastasid avaliku hoiatuse Lääne- ja Põhjamerel tegutsevatele Venemaa varilaevastiku tankeritele, hoiatades võimalike kinnipidamiste eest. Samal ajal kaalub Ühendkuningriik varilaevastiku aluste arestimist ja nafta müügitulu suunamist Ukrainale.

Esmaspäeval Ühendkuningriigi transpordiministeeriumi kaudu avaldatud ühisavalduses märgitakse, et laevad tohivad sõita vaid ühe riigi lipu all ning neil peavad olema kehtivad dokumendid ohutuse ja kindlustuse kohta.

Tankereid, mis nõudeid ei täida, käsitletakse rahvusvahelise mereõiguse konventsiooni alusel riigita alustena.

Bloomberg märgib, et see avaldus vormistab ametlikult sammud, mida mitu Euroopa Liidu riiki on viimastel nädalatel juba astunud, ning suurendab veelgi survet Venemaa varilaevastiku alustele.

Riigid kritiseerisid ka Venemaa-poolset navigatsioonisüsteemide häirimist.

Globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide (GNSS) täpne ja häireteta toimimine ei ole tehniline luksus, vaid kriitiline ohutusnõue. Nende signaalide häirimine seab ohtu meretranspordi ohutuse ja usaldusväärsuse, märkisid riigid.

"Seisame silmitsi uute ohuolukordadega, kuna Euroopa vetes, eriti Läänemere piirkonnas, esineb üha enam GNSS-häireid. Need Venemaalt pärinevad häiringud halvendavad rahvusvahelise laevanduse turvalisust ning seavad ohtu kõik alused," seisab avalduses.

Avalduses rõhutatakse ühtlasi vajadust arendada alternatiivseid maapealseid raadionavigatsioonisüsteeme, mis toimiksid varulahendusena juhul, kui satelliidisüsteemide töös esineb häireid.

Avaldusele kirjutasid alla: Belgia, Eesti, Holland, Island, Leedu, Läti, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani ning Ühendkuningriik.

Suurbritannia plaanib laevades olevat naftat kasutada Ukraina toetamiseks

Ühendkuningriigi kaitseminister John Healey sõnas, et riik töötab koos liitlastega välja plaani Vene varilaevastiku aluste arestimiseks. Tema sõnul soovitakse neis laevades leiduvat naftat kasutada Ukraina sõjategevuse rahastamiseks.

Alates täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse on Venemaa kasutanud naftaekspordile kehtestatud sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks sadu hämara omanikeringiga vanu tankereid, mida tuntakse varilaevastikuna.

Käesoleva aasta alguses abistasid Briti väed USA üksusi naftatankeri arestimisel, mida Ameerika Ühendriigid süüdistasid sanktsioonide rikkumises ning Venezuela, Venemaa ja Iraani nafta vedamises.

Kuigi Briti sõjaväelased ei ole veel iseseisvalt varilaevastiku alustele tunginud, kinnitas Healey parlamendiliikmetele, et ta kaalub sõjalisi variante sanktsioonide jõustamise tõhustamiseks.

"Kas me peaksime varilaevastiku ohjeldamiseks rohkem tegema? Jah, peaksime. Olen nüüdseks välja selgitanud täiendavad sõjalised võimalused, mida saame varilaevanduse sihikule võtmiseks kasutada," ütles ta kaitsekomisjonile, lisades, et arutab neid plaane valitsuskabineti kolleegidega.

Healey märkis, et Ühendkuningriik võõrustab peagi Ühendekspeditsiooniväe (JEF) riikide kohtumist, kus osalevad kaheksa Põhja- ja Baltimaad ning Holland. Kohtumisel soovitakse paika panna õiguslik alus sanktsioonidele allutatud laevade vastu tegutsemiseks ja arutada võimalikke sõjalisi meetmeid.

"See on osa aktiivsest tegevusest varilaevastiku vastu, mida olete viimastel nädalatel koos liitlastega näinud," lausus ta. "Meie eesmärk on tagada, et [Venemaa president] Putin ei saaks sanktsioneeritud nafta müügiga oma sõjamasinat Ukrainas nii hõlpsalt rahastada. Ausalt öeldes soovin ma, et arestitud laevade naftast saadav tulu suunataks tagasi Ukrainasse Putini sissetungi tõrjumiseks."

Healey tõi esile, et ainuüksi viimase aasta jooksul on sanktsioonide nimekirja kantud 250 laeva, mille tulemusel on Venemaa naftatulud kahanenud veerandi võrra.

Neljapäeval pidas Prantsuse merevägi kinni arvatava Vene varilaevastiku tankeri nimega Grinch. President Emmanuel Macroni sõnul on alus rahvusvaheliste sanktsioonide all ning seda kahtlustatakse valelipu all sõitmises.

BBC andmetel on Briti valitsus leidnud õigusliku aluse, mis lubaks riigi sõjaväel varilaevastiku alustele tungida ja neid kinni pidada. Ministrid usuvad, et sõjalise jõu kasutamiseks saab rakendada 2018. aasta sanktsioonide ja rahapesu tõkestamise seadust.

Eelmisel nädalal ütles välisminister Yvette Cooper BBC-le, et Ühendkuningriik teeb Euroopa liitlastega koostööd, et astuda varilaevastiku vastu "jõulisemaid" samme.

Venemaa suursaadik Ühendkuningriigis Andrei Kelin vastas Cooperi kommentaaridele hoiatusega, et peagi võivad varilaevastiku aluseid saatma hakata Venemaa riiklikud laevad.

"See on teadlik ebastabiilsuse eskaleerimine, millel on äärmiselt tõsised tagajärjed rahvusvahelisele õiguskorrale ja maailmakaubandusele," ütles Kelin Vene ajalehele Izvestija. Tema sõnul võib see kaasa tuua tooraine- ja kaubahindade ning laevakindlustuse kallinemise.

Ta lisas irooniliselt: "Londoni poliitikute jutt tähendab sisuliselt naasmist Musthabemena tuntud piraadi Edward Teachi ajastusse."

Viimase kuu jooksul on toimunud mitmeid varilaevastiku aluste kinnipidamisi.

Prantsuse merevägi pidas 22. jaanuaril kinni Venemaalt teele asunud tankeri, mis kuulub varilaevastikku ja on sanktsioonide nimekirjas.

Lisaks pidasid USA relvajõud 21. jaanuaril Kariibi merel kinni naftatankeri Sagitta, mis kuulub samuti Venemaa varilaevastikku ja on sanktsioonide all. Kokku on toimunud juba seitse sellist kinnipidamist.

Venemaa varilaevastik koosneb vähemalt 900 alusest. Enamasti on tegemist vanade tankeritega, mis sõidavad valelippude all ning mille omanikering on ebaselge ja registreerimisandmed läbipaistmatud.

Need laevad transpordivad sanktsioonidele allutatud Vene naftat peamiselt Hiinasse ja Indiasse.