X!

Euroopa riigid tegid Venemaa varilaevastikule hoiatuse

Välismaa
Vene varilaevastiku tankeri Boracay kinnipidamine Prantsusmaa võimude poolt
Vene varilaevastiku tankeri Boracay kinnipidamine Prantsusmaa võimude poolt Autor/allikas: SCANPIX/Damien MEYER/AFP
Välismaa

14 Euroopa riiki edastasid avaliku hoiatuse Lääne- ja Põhjamerel tegutsevatele Venemaa varilaevastiku tankeritele, hoiatades võimalike kinnipidamiste eest. Samal ajal kaalub Ühendkuningriik varilaevastiku aluste arestimist ja nafta müügitulu suunamist Ukrainale.

Esmaspäeval Ühendkuningriigi transpordiministeeriumi kaudu avaldatud ühisavalduses märgitakse, et laevad tohivad sõita vaid ühe riigi lipu all ning neil peavad olema kehtivad dokumendid ohutuse ja kindlustuse kohta.

Tankereid, mis nõudeid ei täida, käsitletakse rahvusvahelise mereõiguse konventsiooni alusel riigita alustena.

Bloomberg märgib, et see avaldus vormistab ametlikult sammud, mida mitu Euroopa Liidu riiki on viimastel nädalatel juba astunud, ning suurendab veelgi survet Venemaa varilaevastiku alustele.

Riigid kritiseerisid ka Venemaa-poolset navigatsioonisüsteemide häirimist.

Globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide (GNSS) täpne ja häireteta toimimine ei ole tehniline luksus, vaid kriitiline ohutusnõue. Nende signaalide häirimine seab ohtu meretranspordi ohutuse ja usaldusväärsuse, märkisid riigid.

"Seisame silmitsi uute ohuolukordadega, kuna Euroopa vetes, eriti Läänemere piirkonnas, esineb üha enam GNSS-häireid. Need Venemaalt pärinevad häiringud halvendavad rahvusvahelise laevanduse turvalisust ning seavad ohtu kõik alused," seisab avalduses.

Avalduses rõhutatakse ühtlasi vajadust arendada alternatiivseid maapealseid raadionavigatsioonisüsteeme, mis toimiksid varulahendusena juhul, kui satelliidisüsteemide töös esineb häireid.

Avaldusele kirjutasid alla: Belgia, Eesti, Holland, Island, Leedu, Läti, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani ning Ühendkuningriik.

Suurbritannia plaanib laevades olevat naftat kasutada Ukraina toetamiseks

Ühendkuningriigi kaitseminister John Healey sõnas, et riik töötab koos liitlastega välja plaani Vene varilaevastiku aluste arestimiseks. Tema sõnul soovitakse neis laevades leiduvat naftat kasutada Ukraina sõjategevuse rahastamiseks.

Alates täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse on Venemaa kasutanud naftaekspordile kehtestatud sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks sadu hämara omanikeringiga vanu tankereid, mida tuntakse varilaevastikuna.

Käesoleva aasta alguses abistasid Briti väed USA üksusi naftatankeri arestimisel, mida Ameerika Ühendriigid süüdistasid sanktsioonide rikkumises ning Venezuela, Venemaa ja Iraani nafta vedamises.

Kuigi Briti sõjaväelased ei ole veel iseseisvalt varilaevastiku alustele tunginud, kinnitas Healey parlamendiliikmetele, et ta kaalub sõjalisi variante sanktsioonide jõustamise tõhustamiseks.

"Kas me peaksime varilaevastiku ohjeldamiseks rohkem tegema? Jah, peaksime. Olen nüüdseks välja selgitanud täiendavad sõjalised võimalused, mida saame varilaevanduse sihikule võtmiseks kasutada," ütles ta kaitsekomisjonile, lisades, et arutab neid plaane valitsuskabineti kolleegidega.

Healey märkis, et Ühendkuningriik võõrustab peagi Ühendekspeditsiooniväe (JEF) riikide kohtumist, kus osalevad kaheksa Põhja- ja Baltimaad ning Holland. Kohtumisel soovitakse paika panna õiguslik alus sanktsioonidele allutatud laevade vastu tegutsemiseks ja arutada võimalikke sõjalisi meetmeid.

"See on osa aktiivsest tegevusest varilaevastiku vastu, mida olete viimastel nädalatel koos liitlastega näinud," lausus ta. "Meie eesmärk on tagada, et [Venemaa president] Putin ei saaks sanktsioneeritud nafta müügiga oma sõjamasinat Ukrainas nii hõlpsalt rahastada. Ausalt öeldes soovin ma, et arestitud laevade naftast saadav tulu suunataks tagasi Ukrainasse Putini sissetungi tõrjumiseks."

Healey tõi esile, et ainuüksi viimase aasta jooksul on sanktsioonide nimekirja kantud 250 laeva, mille tulemusel on Venemaa naftatulud kahanenud veerandi võrra.

Neljapäeval pidas Prantsuse merevägi kinni arvatava Vene varilaevastiku tankeri nimega Grinch. President Emmanuel Macroni sõnul on alus rahvusvaheliste sanktsioonide all ning seda kahtlustatakse valelipu all sõitmises.

BBC andmetel on Briti valitsus leidnud õigusliku aluse, mis lubaks riigi sõjaväel varilaevastiku alustele tungida ja neid kinni pidada. Ministrid usuvad, et sõjalise jõu kasutamiseks saab rakendada 2018. aasta sanktsioonide ja rahapesu tõkestamise seadust.

Eelmisel nädalal ütles välisminister Yvette Cooper BBC-le, et Ühendkuningriik teeb Euroopa liitlastega koostööd, et astuda varilaevastiku vastu "jõulisemaid" samme.

Venemaa suursaadik Ühendkuningriigis Andrei Kelin vastas Cooperi kommentaaridele hoiatusega, et peagi võivad varilaevastiku aluseid saatma hakata Venemaa riiklikud laevad.

"See on teadlik ebastabiilsuse eskaleerimine, millel on äärmiselt tõsised tagajärjed rahvusvahelisele õiguskorrale ja maailmakaubandusele," ütles Kelin Vene ajalehele Izvestija. Tema sõnul võib see kaasa tuua tooraine- ja kaubahindade ning laevakindlustuse kallinemise.

Ta lisas irooniliselt: "Londoni poliitikute jutt tähendab sisuliselt naasmist Musthabemena tuntud piraadi Edward Teachi ajastusse."

Viimase kuu jooksul on toimunud mitmeid varilaevastiku aluste kinnipidamisi.

Prantsuse merevägi pidas 22. jaanuaril kinni Venemaalt teele asunud tankeri, mis kuulub varilaevastikku ja on sanktsioonide nimekirjas.

Lisaks pidasid USA relvajõud 21. jaanuaril Kariibi merel kinni naftatankeri Sagitta, mis kuulub samuti Venemaa varilaevastikku ja on sanktsioonide all. Kokku on toimunud juba seitse sellist kinnipidamist.

Venemaa varilaevastik koosneb vähemalt 900 alusest. Enamasti on tegemist vanade tankeritega, mis sõidavad valelippude all ning mille omanikering on ebaselge ja registreerimisandmed läbipaistmatud.

Need laevad transpordivad sanktsioonidele allutatud Vene naftat peamiselt Hiinasse ja Indiasse.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Bloomberg, BBC

Samal teemal

suur spordipidu

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:54

Koit Toome: Tallinnas ja Tartus pole enam klubisid, kus bändiga esineda

09:42

Anneli Pärlin: mida võiks Eesti õppida Taani poliitikast

09:34

Norra ostab kahe miljardi eest kaugmaarelvi

09:31

Televisiooni sünnist möödus sada aastat

09:29

Otse kell 10: maksuamet tulude deklareerimisest

09:27

Euroopa riigid tegid Venemaa varilaevastikule hoiatuse

09:26

Leino Rei: laps kultuuri ja hariduse sillal

09:25

Raadiouudised (28.01.2026 09:00:00)

09:25

Tähtedevahelises tolmus võib tekkida peptiide

09:24

Sildaru OM-i eel: tase võib-olla tõusnud polegi, aga tipus on tihedam

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

27.01

Galerii: Taani kuningas ja kuninganna riigivisiidil Eestis Uuendatud

26.01

Perearstide sõnul ei ole enam võimalik saada tasuta psühhiaatrilist abi

27.01

Omavalitsused võivad bioprügi kompostijatelt fototõestust nõuda

26.01

Venemaal Murmanskis varises kokku nõukogudeaegne elektrivõrk

27.01

Tallinna Pirita sild läheb järgmisel aastal remonti

27.01

Kaljulaid presidendiks pürgimisest: poliitikud ütlevad, et olen tüütu

27.01

Suur tabel: 2025. aasta müüduim raamat oli Katariina Libe "Minu kallis tervis"

26.01

Politico: Kallas nimetas eraviisilises vestluses von der Leyenit diktaatoriks

27.01

Helsingi kesklinna ja Vantaa lennujaama vahele kavandatakse 24-kilomeetrist tunnelit

27.01

"Impulss": kuidas eakatest aiandushuvilistest narkokurjategijad said

ilmateade

loe: sport

09:24

Sildaru OM-i eel: tase võib-olla tõusnud polegi, aga tipus on tihedam

08:43

Rõbakina võimas serv jättis Swiatekile Austraalias taas tühjad pihud

08:13

Eesti Olümpiakomitee tunnustas mulluste tiitlivõistluste medaliste

27.01

St. Pauli päästis kolmandal lisaminutil viigipunkti, Werder kaotas

loe: kultuur

27.01

VAT teatri uus lavastus keskendub perele pärast lapse autismidiagnoosi

27.01

Lätis esineb mai lõpus Jack White

27.01

Keelesäuts. Ilma ilmast rääkimata ilma ei tee

27.01

"Üks võitlus teie järel" kogus 14 Briti filmiauhindade nominatsiooni

loe: eeter

09:54

Koit Toome: Tallinnas ja Tartus pole enam klubisid, kus bändiga esineda

27.01

Pandimaja juht: maksame kuldehete eest rohkem, et väärt ehted säiliksid

27.01

Kalaranna talisupleja: vees olles tuleb keskenduda hingamisele

27.01

Unistuste bändi valiti klahvpillimängija Joonas Mattias Sarapuu

Raadiouudised

27.01

Päevakaja (27.01.2026 18:00:00)

27.01

Loomingu Raamatukogu avaldab sel aastal nelja Eesti autori uudisteosed

27.01

Suured telekommunikatsiooniettevõtted tõstavad teenuste hindu

27.01

Raadiouudised (27.01.2026 15:00:00)

27.01

Raadiouudised (27.01.2026 12:00:00)

27.01

NATO peasekretär kahtleb Euroopa kaitsevõimes Ameerika Ühendriikideta

27.01

Täienev metsaseadus hõlmab fikseerimata küpsusvanusega puuistandikke

27.01

Ilm läheb veidi külmemaks

27.01

Tallinn loobub rattateest Liivalaia tänavale

27.01

Ilm on täna olulise sajuta

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo