Prantsuse merevägi peatas Vene varilaevastiku tankeri

"Operatsioon viidi läbi Atlandi ookeanil, rahvusvahelistes vetes, mitme partneri, sealhulgas Ühendkuningriigi toel, järgides rangelt mereõigust," märkis Macron sotsiaalmeedias tehtud postituses.

"On vastuvõetamatu, et laevad hiilivad mööda rahvusvahelistest sanktsioonidest, rikuvad mereõigust ja rahastavad sõda, mida Venemaa on Ukraina vastu pidanud juba üle nelja aasta," lisas Macron.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

Ta rõhutas, et laevad, mis ei järgi meresõidu kõige elementaarsemaid reegleid, kujutavad endast ohtu ka keskkonnale ja kõigi turvalisusele.

"Meie otsusekindlus on vankumatu," kuulutas Prantsuse president.

Väljaanne Financial Times kirjutas esmaspäeval viidates maailma suurima vanade laevade ümbertöötlemise ettevõtte GMS Partnership tegevjuhile Anil Sharmale, et enam kui pooled sanktsioonidega hõlmatud nafta transportimiseks kasutatavatest varilaevastiku tankeritest on nii halvas seisukorras, et see võib kaasa tuua olulisi keskkonnamõjusid.

Prantsusmaa on ka varem varilaevastiku tankereid kinni pidanud.