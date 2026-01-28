X!

Hispaania päästelaev eskortis varilaevastiku tankeri Maroko sadamasse

Foto on illustratiivne. Naftatanker
Foto on illustratiivne. Naftatanker Autor/allikas: SCANPIX/Maryorin Mendez/AFP
Hispaania päästelaev eskortis teisipäeval Vene varilaevastikku kuuluva naftatankeri Marokos asuvasse Tanger Medi sadamasse.

Tanker Chariot Tide, mis sõidab Mosambiigi lipu all ja kandis kuni novembrini nime Marabella Sun, on alates 2024. aasta novembrist Euroopa Liidu sanktsioonide all. Euroopa Liidu teatel aitab alus Venemaal naftat eksportida, kasutades selleks reeglitevastaseid ja kõrgendatud riskiga laevanduspraktikaid.

Briti valitsuse andmetel on laevale sanktsioonid kehtestanud ka Ühendkuningriik.

Hispaania merendusandmete keskus ei täpsustanud, miks Chariot Tide'i kinni ei peetud, ning Hispaania kaitseministeerium ei vastanud Reutersi kommentaaripalvele.

Chariot Tide'i mootor lakkas töötamast 22. jaanuaril ning laev triivis sellest saadik juhtimisvõimetuna rahvusvahelistes vetes, umbes 50 kilomeetri kaugusel Almería piirkonnas asuvast Adra linnast, teatas merendusandmete keskus.

Kuna piirkond jääb Hispaania päästevööndisse, asus seda eskortima päästelaev Clara Campoamor.

Tanger Medi sadamavõimudelt ei õnnestunud kohest kommentaari saada.

 Analüütikute hinnangul tegutseb varilaevastikus ligikaudu 1200 kuni 1600 tankerit.

Need alused aitavad Venemaal ja teistel riikidel, nagu Venezuela ja Iraan, hiilida kõrvale lääne sanktsioonidest ning müüa naftat Hiinale ja Indiale. Tavaliselt on tegemist vanade laevadega, mille omanikusuhted on ebaselged ning millel puudub rahvusvahelistele standarditele vastav tipptasemel kindlustuskaitse, mida nõuavad suured naftafirmad ja enamik sadamaid.

Lääne- ja Põhjamere riigid esitasid esmaspäeval ühispöördumise, milles hoiatasid ohtude eest, mida kujutavad sellised laevad.

USA liitlane Maroko säilitab häid suhteid Venemaaga. Oktoobris sõlmisid riigid kalandusleppe, mis lubab Vene laevadel püüda kala Maroko Atlandi ookeani rannikuvetes.

Sama laev on olnud Saksamaa võimude huviorbiidis

2025. aasta detsembri alguses teatas Chariot Tide kapten tehnilistest probleemidest ja heitis ankru Saksamaa Põhjamere ranniku lähedal, andmesidekaabli vahetus läheduses.

Tõenäoliselt eelmise aasta Eagle S-i intsidendi tõttu, kus varilaevastiku tanker purustas kaabli Soome lahes, saatis Saksamaa kohale Bundeswehri ja mereväe laevad ning politseinikud läksid kontrolliks Chariot Tide'i pardale.

Pärast kontrolli lubati laeval teekonda jätkata.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

