Ministeeriumid ei plaani lubada ravimite müüki toidupoodides

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium analüüsib koos sotsiaalministeeriumi, ravimiameti, Bolti ja Woltiga, kuidas võimaldada Bolt Foodi ja Wolti kaudu käsimüügiravimite kullerteenust. Toidupoodide käsimüügiravimite müümise õigust arutelu all ei ole, sõnas sotsiaalministeeriumi ravimi- ja meditsiiniteenuste juht Kärt Veliste.

Veliste sõnul on ravimite kaugmüük Eestis juba täna võimalik ja seda teostavad veebiapteegid.

"Arutelu all ei ole lubada ravimeid väljastada kellelgi teisel peale kaugmüügi õigusega veebiapteekidel. Apteegid, mis omavad ka ravimite kaugmüügi õigust, kasutavad ravimite kliendini toimetamiseks kullerteenuste abi," lisas ravimiameti peadirektori asetäitja Ott Laius.

Selliseid veebiapteeke on Eestis viis ning kullerteenust kasutavad neist kõik.

Bolti ja Wolti kaasamisega saaks Veliste sõnul neist lihtsalt täiendavad veebiapteekide partnerid kullerteenuse osutamisel.

Veliste ei näe enda sõnul vajadust andmaks toidupoodidele käsimüügiravimite müümise õigusi.

"Kõige suurem erinevus ongi, et võrreldes toidupoodidega on tegelikult jätkuvalt nõustav roll apteegil," selgitas Veliste toidupoodide ja veebiapteekide erinevust.

Ravimiameti kodulehel seisab: "Ravimi tellijat tuleb enne tellimuse kinnitamist nõustada ning juhtida tema tähelepanu pakendi infolehe lugemise vajalikkusele."

Samas proovides ise vabalt valitud veebiapteegis osta näiteks valuvaigisteid, piisab vaid ostukorvis vajalikku kohta linnukese tegemisest.

Sealjuures on veebiapteegis ravimeid ostes tarbijal nõusolekuvariante kaks: kas oled juba ravimi mõjuga kursis ja ei vaja nõustamist või keeldud konsultatsioonist. Reaalset apteekrit veebiapteegis videosillaga ei ole.

Veliste sõnul ei ole ministeeriumites arutelu toidupoodide käsimüügiloa üle üldse olnud ning tema selleks põhjust ei näe.

"Tõepoolest, teatud riikides käsimüügi õigus on ka teistel ettevõtetel, mitte ainult apteekidel. Eestis on jätkuvalt see õigus ainult apteekidel ja seda me hetkel ei ole plaaninud muuta," ütles Veliste.

Euroopas on kas osaliselt või täielikult lubatud toidupoodidel käsimüügiravimeid müüa mitmetes riikides, näiteks on see lubatud Rootsis, Norras ja Poolas.