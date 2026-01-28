X!

Macron: Gröönimaa vaidlus on strateegiline äratuskell kogu Euroopale

Välismaa
Emmanuel Macron ja Mette Frederiksen
Emmanuel Macron ja Mette Frederiksen Autor/allikas: SCANPIX/EPA/Mohammed Badra
Välismaa

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles kolmapäeval Taani ja Gröönimaa juhtidega koos esinedes, et vastasseis Ühendriikidega selle Taani autonoomse territooriumi pärast on strateegiline äratuskell kogu Euroopale.

"See ärkamine peab keskenduma meie Euroopa suveräänsuse kehtestamisele, meie panusele Arktika julgeolekusse, võitlusele välissekkumise ja väärinfo ning globaalse soojenemise vastu," ütles Macron Pariisis.

Macron kinnitas Taani peaministrile Mette Frederiksenile ja Gröönimaa valitsusjuhile Jens-Frederik Nielsenile Prantsusmaa solidaarsust ja pühendumust nende suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele.

Frederiksen ütles varem kolmapäeval, et Euroopa peab kohe oma kaitsevõimet parandama, et sõltuda sõjalise kaitse osas vähem Ühendriikidest.

NATO peasekretär Mark Rutte ütles samas esmaspäeval otsekoheselt, et Euroopa ei suuda end Ühendriikideta kaitsta.

"Kui keegi siin mõtleb uuesti, et Euroopa Liit või Euroopa tervikuna suudab ise ennast kaitsta ilma USA-ta, siis unistage edasi. Te ei suuda," ütles Rutte.

Vastuseks Rutte kommentaaridele tunnistas Frederiksen, et Euroopal oleks praegu end kaitsta äärmiselt raske.

"Sest kui vaadata luuret, tuumarelvi ja nii edasi, siis me sõltume USA-st," tõdes Frederiksen.

"Aga ma arvan, et me oleme võimelised tegema rohkem, kui praegu avalikult räägitakse," lisas Frederiksen.

Eesmärgi kohta 2035. aastaks NATO kaitsekulutusi suurendada märkis Frederiksen: "Mul on kahju öelda, aga see oleks liiga hilja."

"Ma arvan, et praegu on kõige olulisem end taasrelvastada," ütles Frederiksen.

Frederiksen tõdes, et Euroopa on minevikus sõjalisi eelarveid kärpides teinud suure vea.

Euroopa kaitsevõime on nüüd taas aktuaalne teema ja viimase aasta jooksul on "äratuskell Euroopale" olnud piirkonna liidrite seas pidevalt kasutusel. Ainuüksi viimase nädala jooksul on seda lisaks Macronile kasutanud nii Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde kui ka Iirimaa asepeaminister Simon Harris. Varem on seda kasutanud nii Itaalia peaminister Giorgia Meloni kui ka teised Euroopa juhtivad poliitikud. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

muusikaelamus

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:07

Ott Raidmets lavastusest "Prima facie": see avas mu silmad ohvrite kaitsetusele

19:04

Korvpalli Euroliiga on saamas uut tegevjuhti

19:03

Kaja Kallase sõnul ei ole Euroopa enam USA jaoks esmane raskuskese

19:02

Elektrikaabel Saaremaa ja Hiiumaa vahel võimaldab ka päikeseenergia müüki

18:45

Päevakaja (28.01.2026 18:00:00)

18:45

Hindu tõstvad telekomid toovad ettekäändeks oma kulude tõusu

18:39

Laskesuusatamise maailmakarikaetapp toob kooliõpilased Otepääle

18:35

Neljarajalised teed lähevad rohkem maksma, kui riik eeldab

18:35

Leis lubab ehitada kümne aastaga nii Pärnu kui ka Tartu maantee neljarajaliseks

18:18

Kane kordas USA hoki rekordit, Läti vasakäär viskas esimese värava

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

11:10

Vanemteadur: temperatuur võib langeda veebruari alguseks 30 külmakraadini

09:27

Euroopa riigid tegid Venemaa varilaevastikule hoiatuse

09:29

Otse kell 10: maksuamet tulude deklareerimisest

27.01

Galerii: Taani kuningas ja kuninganna riigivisiidil Eestis Uuendatud

27.01

Galerii: Taani kuningapaar Niguliste kirikus kontserdil ja riigiõhtusöögil Uuendatud

27.01

Kaljulaid presidendiks pürgimisest: poliitikud ütlevad, et olen tüütu

11:15

Enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama 5. märtsist

10:14

RIA võtab riigi autentimisteenuses kasutusele Smart-ID+

10:10

Venemaa ründas Ukrainat droonide ja rakettidega Uuendatud

06:06

Politico: Prantsusmaa keelab ametnikel USA videoplatvormide kasutamise

ilmateade

loe: sport

19:04

Korvpalli Euroliiga on saamas uut tegevjuhti

18:39

Laskesuusatamise maailmakarikaetapp toob kooliõpilased Otepääle

18:18

Kane kordas USA hoki rekordit, Läti vasakäär viskas esimese värava

18:03

Laskesuusatamise EM-i esimene kuldmedal läks Prantsusmaale, Udam 50. Uuendatud

loe: kultuur

19:07

Ott Raidmets lavastusest "Prima facie": see avas mu silmad ohvrite kaitsetusele

18:05

Jürise: tundsin pikalt, et tükike Erika Salumäe tegelasest on minuga kaasas

17:30

Arvo Pärt oli 2025. aastal maailmas enim esitatud nüüdishelilooja

17:27

Kristina Norman: olen tahtnud üle kümne aasta oma isa lugudest lavastust teha

loe: eeter

16:12

VIDEOD: Eesti Laulu finalistid andsid võistluslugudele uue kõla

15:03

Hollywoodi juht Rauno Otsepp: mõtlema paneb see, et samad mured on terves maailmas

14:50

"Ringvaade" üllatab 3000. saates eriliste taaskohtumistega

14:31

Aasta arst: kõik Eesti inimesed ei saa võrdselt head perearstiabi

Raadiouudised

18:10

Riigi teedehoiu plaan on ettevõtjate vaatest ülemäära ambitsioonikas ja pigem ebarealistlik

17:50

Elektrilevi võttis kasutusele Hiiumaa ja Saaremaa vahele rajatud uue merekaabli

15:30

Raadiouudised (28.01.2026 15:00:00)

12:50

Piiril konfiskeeritud kaubad leiavad uue kasutuse kaitseväes ja kutsekoolides

12:50

Kliimaministeeriumi kava järgi peaks Eesti hoonefond olema 2050. aastaks kliimaneutraalne

12:40

Norra ostab kahe miljardi eest kaugmaarelvi

12:35

Eesti ei plaani välismaalastest toidukulleritelt algtasemel keeleoskust nõudma hakata

12:30

Põltsamaa sooviks oma gümnaasiumi anda riigi juhtida

12:25

Raadiouudised (28.01.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (28.01.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo