Macron: Gröönimaa vaidlus on strateegiline äratuskell kogu Euroopale

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles kolmapäeval Taani ja Gröönimaa juhtidega koos esinedes, et vastasseis Ühendriikidega selle Taani autonoomse territooriumi pärast on strateegiline äratuskell kogu Euroopale.

"See ärkamine peab keskenduma meie Euroopa suveräänsuse kehtestamisele, meie panusele Arktika julgeolekusse, võitlusele välissekkumise ja väärinfo ning globaalse soojenemise vastu," ütles Macron Pariisis.

Macron kinnitas Taani peaministrile Mette Frederiksenile ja Gröönimaa valitsusjuhile Jens-Frederik Nielsenile Prantsusmaa solidaarsust ja pühendumust nende suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele.

Frederiksen ütles varem kolmapäeval, et Euroopa peab kohe oma kaitsevõimet parandama, et sõltuda sõjalise kaitse osas vähem Ühendriikidest.

NATO peasekretär Mark Rutte ütles samas esmaspäeval otsekoheselt, et Euroopa ei suuda end Ühendriikideta kaitsta.

"Kui keegi siin mõtleb uuesti, et Euroopa Liit või Euroopa tervikuna suudab ise ennast kaitsta ilma USA-ta, siis unistage edasi. Te ei suuda," ütles Rutte.

Vastuseks Rutte kommentaaridele tunnistas Frederiksen, et Euroopal oleks praegu end kaitsta äärmiselt raske.

"Sest kui vaadata luuret, tuumarelvi ja nii edasi, siis me sõltume USA-st," tõdes Frederiksen.

"Aga ma arvan, et me oleme võimelised tegema rohkem, kui praegu avalikult räägitakse," lisas Frederiksen.

Eesmärgi kohta 2035. aastaks NATO kaitsekulutusi suurendada märkis Frederiksen: "Mul on kahju öelda, aga see oleks liiga hilja."

"Ma arvan, et praegu on kõige olulisem end taasrelvastada," ütles Frederiksen.

Frederiksen tõdes, et Euroopa on minevikus sõjalisi eelarveid kärpides teinud suure vea.

Euroopa kaitsevõime on nüüd taas aktuaalne teema ja viimase aasta jooksul on "äratuskell Euroopale" olnud piirkonna liidrite seas pidevalt kasutusel. Ainuüksi viimase nädala jooksul on seda lisaks Macronile kasutanud nii Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde kui ka Iirimaa asepeaminister Simon Harris. Varem on seda kasutanud nii Itaalia peaminister Giorgia Meloni kui ka teised Euroopa juhtivad poliitikud.