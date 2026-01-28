X!

Kolm Hollandi parteid leppisid kokku vähemusvalitsuse moodustamises

Hollandi tulevane peaminister Rob Jetten
Hollandi tulevane peaminister Rob Jetten Autor/allikas: SCANPIX/AFP/PHIL NIJHUIS
Kolm Hollandi tsentristlikku Euroopa-meelset erakonda teatasid teisipäeval, et jõudsid pärast kuudepikkusi läbirääkimisi põhimõttelisele kokkuleppele ning moodustavad vähemusvalitsuse.

Hollandit juhivad tavaliselt enamusvalitsused, kuid poliitiline maastik on killustunud ning seetõttu ootab riiki ees vähemusvalitsus.

Tulevasse valitsusse kuuluvad valimised võitnud tsentristlik partei D66, liberaalne VVD ja paremtsentristlik CDA. Tulevasel võimuliidul jääb parlamendienamusest puudu 10 kohta. 

Peaministriks kerkib D66 juht Rob Jetten, kes ütles, et parteid peaksid reedel tutvustama ametlikku koalitsioonilepingut. Tema sõnul on järgmise valitsuse eesmärkideks eluaseme taskukohasemaks muutmine, sisserände kontrollimine ja investeeringud kaitsesse, vahendas Politico

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Viimased teleuudised

