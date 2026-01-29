X!

Estlinkide rikke põhjustas Eveconi Kiisa akupark

Majandus
Eveconi akupark Kiisal.
Eveconi akupark Kiisal. Autor/allikas: ERR
Majandus

Möödunud nädalal Eesti ja Soome vahelise elektriühenduse katkestanud ja piirkonna elektrivõrku raputanud intsident sai alguse järgmisel nädalal avatavast Kiisa akupargist.

"Jah, Eleringi mainitud turuosalise seade on Kiisa akupark," kinnitas Eveconi juht Karl-Joonatan Kvell Delfi Ärilehele saadetud kirjalikus vastuses.

Energeetikaettevõtte juhi sõnul ei juhtunud rike tavapärase töö käigus, vaid seadistamis- ja testimisperioodil.

"Eelmise nädala juhtum leidis aset ühe sellise testi käigus," selgitas Kvell. Tema sõnul viis testimist läbi akupargi süsteemi tootja, rahvusvaheline tehnoloogiagigant NIDEC Conversion.

Eleringi juhatuse liikme Reigo Kebja sõnul ei vastanud Eveconi akupark nõuetele.

"Võnkumise põhjustas Eestis paiknev põhivõrguga ühendatud turuosalise seade, mille käitumine ei vastanud kehtivatele nõuetele," sõnas Kebja kolmapäeval, rõhutades, et selline käitumine ei olnud mingil moel lubatud.

Eveconi juhi Kvelli sõnul on aga akupark projekteeritud vastama kõikidele kehtivatele nõuetele ning vastavustestid ongi ellu kutsutud selleks, et tõestada süsteemi toimimist praktikas reaalsete katsetuste kaudu.

Tema sõnul lasub vastutus juhtunu eest peamiselt tehnoloogiagigandil NIDEC Conversion.

"Käimasolevat testimisfaasi viib läbi süsteemi tootja, kes vastutab süsteemi eest kuni lõpliku kasutuselevõtuni, mis toimub pärast testimisperioodi lõppu."

Evecon on varasemalt teatanud, et plaanib Kiisa akupargi ametlikult avada järgmisel nädalal, 3. veebruaril.

20. jaanuaril toimus Eesti elektrisüsteemis võnkumine, mille tagajärjel lülitusid Estlink 1 ja Estlink 2 konverterjaamad kaitsete toimel välja. Selle tulemusel tekkis Baltimaade elektrisüsteemis 1000-megavatine tootmise puudujääk, mis esimestel hetkedel kaeti Mandri-Euroopa elektrisüsteemi poolt Poola–Leedu ühenduse abil. Seejärel rakendati Balti riikide sisesed automaatsed ja manuaalsed sagedusreservid. 

Eleringi hinnangul oli juhtunu näol tegemist olulise õpikukogemusega kogu Baltimaade jaoks pärast Venemaa elektrivõrgust desünkroniseerimist ning olukorras, kus elektrivõrguga liitub järjest enam inverterpõhiseid seadmeid.

Allikas: Delfi

