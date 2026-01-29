Valitsus otsustas Tallinna Sadama osaluse müügiga mitte edasi minna

Neljapäeval oli valitsuse majanduskabinetis arutlusel Tallinna Sadama osaluse müük. Taristuminister Kuldar Leis ütles ERR-ile, et kabinetis jõuti arusaamale, et praegu pole osaluse müümiseks aeg küps.

"Meil oli valitsuses kokkulepe, et toon aasta alguses Tallinna Sadama aktsiate müügi teema kabinetti arutlusele. Et vaadata, kas on mõistlik aeg müügiks või ei ole. Selgus, et ei ole veel aeg küps, sest Tallinna Sadama arendusprojektid on veel liiga algusjärgus. See tõdemus ei välista aga kiiret ja paindlikku ümberotsustamist. Me ei leppinud aega kokku, millal teema üle vaatame – see on võib-olla poole aasta pärast või hiljem," lausus Leis.

Rahandusminister Jürgen Ligi (Reformierakond) tegi mullu oktoobris valitsusele ettepaneku vähendada riigi osalust AS-is Tallinna Sadam kuni 51 protsendini. Praegu on riigi osalus 67 protsenti.

Tallinna Sadama kaks kinnisvaraarendusprojekti Tallinnas Vanasadamas, A-terminali ja D-terminali alade detailplaneeringud saatis Tallinna linnavalitsus sel nädalal linnavolikogu arutada.

Ettevõtte juhi Valdo Kalmu sõnul võib 30 miljonit maksva uue A-terminali mõne aastaga valmis saada. Ülejäänud kinnisvaraarenduste lõplik valmimine võib võtta aega üle 10 aasta.