Tallinna Sadam plaanib uue A-terminali paari aastaga valmis saada

Tallinna Sadamale kuulub Tallinna sadama ümbruses suur hulk maad ja ettevõte on sellel pikalt planeerinud kinnisvaraarendust. Teisipäeval Tallinna volikokku jõudnud detailplaneeringuid peab sadama juht Valdo Kalm märgiliseks ja tema sõnul nende kehtestamise järel võib juba üsna ruttu ehitusega pihta hakata.

A-terminali uue hoonega saaks Kalmu sõnul üsna kiirelt edasi liikuda, sest arhitektuurikonkurss on läbi viidud ja projekt valmis. Uus terminal tuleks vana ette, trammipeatusele lähemale. Terminali juurde tuleks väljak ja hoone keldrikorrusele autode ala.

Tallinna Sadama A-terminali arhitektuurikonkursi võidutöö Vihur Autor/allikas: Tallinna Sadfam / Molumba OÜ

"Selle ehitamisega, kui kõik sujub, me võiksime alustada nii ruttu kui võimalik. Kasvõi selle aasta lõpp, järgmise aasta algus, nii et oleme kõvasti eeltööd selleks teinud," rääkis Kalm.

Nii kui volikogu planeeringu vastu võtab, plaanib Tallinna Sadam välja kuulutada ka ehitushanke. Ehitamine võiks Kalmu hinnangul võtta aasta kuni kaks, koos ümbritseva ala korrastamisega.

Tallinna Sadama A-terminali arhitektuurikonkursi võidutöö Vihur Autor/allikas: Tallinna Sadfam / Molumba OÜ

"See ei ole ainult hoone, vaid see on ümbritsev ala, linnaruum, park, autode ja kogu liikluse ümbersuunamine. Lõplik hind selgub loomulikult ehituskonkursis, aga me räägime investeeringust kuni 30 miljonit eurot. Tegemist on päris, päris mahuka infrastruktuuriga ja meie ise oma rahavoogudest, mis on kõik juba planeeritud siin mõned aastad ette, teeme selle investeeringu," ütles Kalm.

Uue A-terminali ehitamise käigus on lisaks kavas rekonstrueerida ka Tallinna Sadama administratiivhoone.

"See on vana paekivihoone. Väga ilus hoone, mis elas üle ka teise maailmasõja. Seal on meil nõue, et me fassaadi eksponeerime, me toome ta esile," märkis Kalm.

Senine A-terminali hoone on plaanis peale uue valmimist lammutada. "Selle asemel tulevad uued kaasaegsed galeriid, mis lähevad teenindama vastavalt Viking Line'i ja Eckerö Line'i kaisid. See läheb maha ja liikluslahendus seal muutub inimsõbralikumaks," rääkis Kalm.

Arendus Reidi teel

Osa volikokku jõudnud planeeringust näeb ette ka uute majade ehitamist Reidi tee äärde, Tallinna Sadama kruntidele. Neid äri- ja eluhooneid ei plaani Tallinna Sadam ise ehitama hakata.

"Me ise ei planeeri investeerima hakata. Me tahaks kuulutada välja konkursid ja arendajad, ka rahvusvahelised arendajad, võiks tulla ja luua seal väga kaasaegse ja segahoonestusega linnaruumi," rääkis Kalm.

Tallinna Sadama D-terminali detailplaneeringu illustratsioon Autor/allikas: Tallinna Sadam / K-Projekt AS

Sadam plaanib lisaks hoonetele Reidi tee äärest ka parki, mis viiks Reidi tee äärest Admiraliteedi basseinini. "Tekib väga terviklik sadama ala, mis võiks väga hästi töötada nii tallinlastele kui loomulikult meie külalistele," ütles Kalm.

Kalmu sõnul näeb Tallinna Sadama strateegia ette olla maaomanik-tüüpi sadam, millest lähtuvalt kinnisvara ettevõte müüa ei soovi. Arendajad plaanib ettevõte leida, pakkudes hoonestusõiguslepinguid kuni 99 aastaks.

"Põhimudel on ikkagi nii, et kutsuda arendajad, kes investeerivad. Meie põhimõtteliselt teeme väiksemaid investeeringuid infrastruktuuri, teed, tehnovõrgud, aga hoonetes mitte," märkis Kalm.

Tallinna Sadam kõigele võimalikule alalae kohe arendajaid otsima ei hakka, andes alasid välja tüki kaupa. "Me proovime anda mõistlikus tempos neid kinnistuid välja. Siin tuleb jälgida konkurentsiolukorda. Turule ei ole mõtet liiga suurte mahtudega tulla," ütles Kalm.

Ka Reidi tee ääres näeb Kalm võimalust esimeste arendustega kiirelt edasi liikuda. "Kui nüüd õnnestuks liikuda detailplaneeringu vastuvõtmise ja kehtestamisega kiiresti, siis tegelikult see aasta me kuulutaksime konkursid välja teatud parajatele tükkidele ja ootaks pakkumisi sel aastal juba," märki Kalm.

Esimene etapp

Esimeses etapis näeb Kalm, et võiks konkursile panna ehitusmahtu, nii kortereid kui ka äripindasid, 40 000 ruutmeetrit. Kokku võiks arenduseks Kalmu hinnangul minna 300 000 ruutmeetrit.

"Siin on mitu detailplaneeringut ja see on päris pikkadeks aegadeks. Oleneb ju, kuidas turg käitub, kui suur huvi on üldse ja millise kinnisvara vastu. Nii et see sõltub kõik väga turuolukorrast, aga muidu maht on üle 300 000 ruudu," rääkis Kalm.

"See kõik nüüd oleneb arendajatest. Loomulikult me tahaks igas mõttes selle välja arendada nii ärilises, kui selles mõttes, et me saaksime seal mõned vanad laod maha ja viisaka linnaruumi Reidi tee äärde," ütles Kalm.

Tallinna Sadama D-terminali detailplaneeringu illustratsioon Autor/allikas: Tallinna Sadam / Valge Mammut OÜ

Küsimusele, kas müra sadamas võiks sealse kinnisvara atraktiivsust vähendada, vastas Kalm eitavalt.

Kalmu sõnul on suures osas Tallinna sadamas juba välja ehitatud laevade kaldaelektri kasutamise võimalus ja alates 2030. aastast tekib kohustus kõigil laevadel kaldaelektrit kasutada, mistõttu mürafoon peaks märgatavalt langema.

"Meil praegu juba viies kais liinilaevad kasutavad kaldaelektrit. Seda müra ei tule. See ei ole enam probleem," märkis Kalm.

Millal arendus võiks lõplikult valmis saada, Kalm kindlalt öelda ei osanud. "See on täpselt nagu Tallinna linnaga. Ehk kui te võib-olla märkasite, seal on isegi üks kuues planeering mis on vette täitmine. Russalka lähedal on väga madal ja seal on võimalik veel täita, kui on soov," märkis Kalm.

"Sinna on meil praegu joonistatud üks ilus jahisadam, seal on samuti väga väärtuslikku kinnisvara, mis vaatab päikeseloojangusse," lisas ta.

"See võib kõik võtta võib-olla aega mitukümmend aastat. Aga ma arvan, Tallinn kui merelinn peabki nii arenema ja me ise usume, et see ühel ilusal päeval kõik juhtub, aga me räägime ikkagi kümnest aastast ja rohkemast ajast kindlasti," ütles Kalm.