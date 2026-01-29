Saksamaa valitsus kärpis pisut majanduskasvu ootusi

Saksamaa majandus tammub endiselt paigal ja valitsus kärpis nii tänavuse kui ka järgmise aasta majanduskasvu prognoosi.

Saksamaa valitsus eeldab, et tänavu kasvab majandus ühe protsendi võrra. Veel mullu oktoobris eeldas valitsus, et Euroopa suurim majandus kasvab tänavu 1,3 protsendi võrra. Valitsus prognoosib 2027. aastaks 1,3-protsendilist majanduskasvu, varem eeldati, et majandus kasvab 1,4 protsenti, vahendas Financial Times.

Eelmisel aastal otsustas Saksa valitsus, et investeerib järgneval kümnendil oma majandusse triljon eurot, millest pool suunatakse kaitsetööstusesse ja pool taristusse. Majandusminister Katherina Reiche tunnistas kolmapäeval, et fiskaalpoliitiline stiimul pole realiseerunud nii kiiresti ega sellises ulatuses, kui varem eeldati.

Siiski leidis Reiche, et edusammude kohta on üha rohkem tõendeid ja ta viitas tööstustoodangu paranemisele ja tellimuste arvu suurenemisele.

"On täiesti reaalne võimalus, et riik on pärast aastaid kestnud stagnatsiooni tagasihoidliku taastumise teel," hindas Reiche.

Samas finantsfirma ING majandusteadlane Carsten Brzeski jahutas ootusi ning viitas viimasele Ifo ärikliima meeleolu indeksile, mis jäi jaanuaris seisma. Ka Saksamaa keskpank näeb majandust tumedamates toonides ning eeldab, et tänavu kasvab majandus 0,9 protsenti.

Paljud majandusteadlased loodavad siiski, et valitsuse investeeringud annavad majandusele hoogu juurde, mis kandub üle ka erasektorisse. Finantsfirma Deutsche Bank eeldab, et majandus kasvab tänavu 1,5 protsenti.