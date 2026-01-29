X!

Narva linnavolikogu toetas riigilt abi küsimist

Foto: Sergei Stepanov/ERR
Narva volikogu hinnangul on kaugkütte probleem Narvas muutunud nii kriitiliseks, et vajab riiklikku sekkumist. Võimuliidul jätkus neljapäeval hääli selleks, et valitsuselt küttehinna leevendamiseks abi paluda, kuid mitte selleks, et volikogu juhtidele palka maksta.

Linnavõimu hinnangul peaks valitsus kuulutama Narva energiavaesuse piirkonnaks ja toetama küttehinna leevendamist elanikele kuni uue keskküttejaama valmimiseni. Lähiaastatel vajaks Narva küttehinna toetuseks riigilt umbes neli miljonit eurot aastas, muidu ei tule Narva elanikud ots otsaga kokku.

Lisaks oodatakse riigilt toetust korterelamute renoveerimisele ja tuge uue katlamaja ehitamisel.

"Selles kirjas ei ole sugugi kirjas, et andke raha meile nüüd ja kohe, vaid on erinevad viisid, millisel viisil võiks ja peaks Narva linna toetama. Üleminekul põlevkivivabale maailmale on Narva olnud üks suuremaid kannatajaid. Me vajame siin piirilinnas rahu ja turvatunnet ja seepärast me otsustasime valitsuse poole pöörduda. See ei ole kindlasti kergekäeliselt kirjutatud pöördumine," lausus Narva linnapea Katri Raik.

Volikogu opositsioon hääletamisest osa ei võtnud. Keskerakonna arvates on tegemist valijate petmisega.

"Nii härra Stalnuhhin kui ka proua Raik tegelevad poliitikaga ja annavad meie inimestele vale lootuse. Ilma selleta, et riik muudab oma energiapoliitikat, enne seda ei ole üldse võimalust rääkida parematest lahendustest Narvas," ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Aleksei Jevgrafov.

Stalnuhhini umbusaldamiseks opositsioonil neljapäeval hääli ei jätkunud. Samas ei piisa võimuliidu häältest selleks, et esimehele palka määrata. Narva volikogu juhtide palgahääletus luhtus juba kolmandat korda.

"Need kaks küsimust hakkavad iga kord tulema. Ja iga kord nad peavad olema selles plantaatori rollis, kes ei taha, kurat, oma neegrile mitte kopikatki maksta. Noh, see on niiviisi. Ma suhtun sellesse huumoriga," lausus Stalnuhhin.

Narva volikogu juhtkonnal on varsti juba kahe kuu palk saamata.

Toimetaja: Marko Tooming

