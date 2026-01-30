X!

Jaekauplejate müügimaht suurenes mullu kaks protsenti

Tankla.
Tankla. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli 2025. aastal kokku 10,8 miljardit eurot. Võrreldes 2024. aastaga suurenes müügimaht aastaga kaks protsenti, teatas statistikaamet.

Statistikaameti analüütik Johanna Linda Pihlak tõi välja, et kõige enam suurenes müügimaht mullu mootorikütuse jaemüügiga tegelevates ettevõtetes, kus aastane müügimahu kasv oli 14 protsenti.

Tööstuskaupade kauplustes oli kasv neli protsenti. Müük vähenes samas neli protsenti toidukaupade kauplustes.

Pihlak selgitas, et mootorikütuste jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügimahu suurenemisele avaldas mõju ülemöödunud aasta madalam võrdlusbaas ning ka mootorikütuste hindade odavnemine.

Mootorikütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügitulu ei hõlma ainult mootorikütuste müüki, vaid kogumüüki, kuhu kuulub ka näiteks toitlustusest ja muudelt kaupadelt ning teenustelt saadud tulu.

"Toidukaupade kaupluste müügimahu vähenemist mõjutas aga toidukaupade hinnatõus," märkis Pihlak.

Detsembris jätkus toidukaupluste müügimahu kahanemine

Jaekaubandusettevõtete müügitulu oli eelmise aasta detsembris miljard eurot ning müügimaht jäi 2024. aasta sama kuu tasemele.

Detsembris suurenes 2024. aasta sama ajaga võrreldes tööstuskaupade kaupluste müügimaht ühe protsendi ja mootorikütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügimaht 10 protsendi võrra.

Toidukaupade kaupluste müügimahu vähenemine jätkus ka detsembris ning müügimaht kahanes aastaga viis protsenti.

Tööstuskaupade kaupluste müügimaht hakkas detsembris taas kasvama ning suurenes 2024. aasta sama ajaga võrreldes ühe protsendi. Kõige rohkem ehk üheksa protsenti kasvas müügimaht muudes spetsialiseeritud kauplustes, kus kaubeldakse peamiselt arvutite ja nende lisaseadmete, raamatute, sporditarvete, mängude, mänguasjade ja muuga. Müügimaht suurenes veel kaks protsenti apteekide ja kosmeetikatarvete kauplustes.

Tööstuskaupadest vähenes müügimaht kuus protsenti kasutatud asjade kauplustes ja väljaspool kauplusi ehk kioskites, turgudel ning otsemüügil ning viis protsenti majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjalide kauplustes.

Samuti kahanes müügimaht neli protsenti nii posti või interneti teel kaupu müüvates kauplustes kui ka muudes spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus tööstuskaubad (kaubamajad).

Tekstiilitoodete, rõivaste ja jalatsite kauplustes vähenes müügimaht 2024. aasta detsembriga võrreldes kaks protsenti.

"Novembriga võrreldes suurenes jaekaubandusettevõtete müügimaht detsembris 13 protsenti, mis on tavapärane hüpe, kuna detsembris toimuvad jõulude ja aastavahetuse suurmüügid," selgitas Pihlak. Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmetel jäi müügimaht eelmise kuu tasemele.

