Toidukaupade müük pööras pärast pikka kahanemist taas tõusule

Pärast enam kui kahe-aastast kahanemist pööras toidukaupade müük tänavu juunis taas tõusule. Statistikaameti andmetel oli jaekaupluste müügitulu juunis 950 miljonit eurot ja võrreldes mullu sama kuuga suurenes müügimaht ühe protsendi võrra.

Statistikaameti juhtivanalüütik Johanna Linda Pihlak tõi välja, et jaekaubandusettevõtete müügimaht, mis mais kahanes, hakkas juunis taas kasvama. Müügimahu suurenemist mõjutasid juunis toidukaupade kauplused, kus müügimaht kasvas pärast enam kui kaks aastat kestnud vähenemist.

"Toidukaupade kaupluste müügimaht suurenes eelmise aasta juuniga võrreldes ühe protsendi. Viimati kasvas toidukaupade kaupluste müügimaht 2024. aasta märtsis," täpsustas Pihlak.

Jaekaubanduse indeks Autor/allikas: Statistikaamet

Nii mootorikütuste jaemüügiga tegelevate ettevõtete kui ka tööstuskaupade kaupluste müügimaht jäi 2025. aasta juuni tasemele.

"Mootorikütuste jaemüügiga tegelevate ettevõtete puhul tasub tähele panna, et andmed ei sisalda ainult mootorikütuste müüki, vaid kogumüüki, mille alla kuulub ka näiteks toitlustusest ja muudelt kaupadelt ning teenustelt saadud tulu," lisas juhtivanalüütik.

Maiga võrreldes suurenes jaekaubandusettevõtete müügimaht juunis kaks protsenti. Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmete põhjal kasvas müügimaht eelmise kuuga võrreldes üks protsent.

Tänavu esimese poolaastaga suurenes jaekaubandusettevõtete müügimaht eelmise aasta sama ajaga võrreldes kolm protsenti.