USA avas Venezuela õhuruumi ja leevendas naftasanktsioone

USA president Donald Trumpi administratsioon tegi neljapäeval otsuse avada Venezuela kommertsõhuruum ja leevendada riigi naftatööstusele kehtestatud sanktsioone. See tähistab uut etappi püüdlustes normaliseerida suhteid Caracasega pärast Venezuela diktaatori Nicolás Maduro võimult tõukamist, kirjutab Wall Street Journal.

Trump ütles pärast vestlust Venezuela ajutise juhi Delcy Rodríguezega, et andis USA ametnikele korralduse avada õhuruum neljapäeva lõpuks. Sellega tühistati piirangud, mis keelasid USA kommertslennukitel Venezuela kohal lennata.

"Ameerika kodanikud saavad peagi taas Venezuelasse reisida ja neil on seal turvaline," ütles Trump Valges Majas toimunud valitsuse istungil.

Mõni tund hiljem leevendas USA rahandusministeerium sanktsioone Venezuela naftatööstusele, väljastades üldlitsentsi, mis lubab ettevõtetel teha tehinguid riikliku naftafirmaga Petróleos de Venezuela SA (PdVSA) ja Venezuela valitsusega. Litsents hõlmab kokkuleppeid Venezuela nafta eksportimiseks, ostmiseks, transpordiks ja rafineerimiseks.

Rahandusministeerium täpsustas siiski, et litsents ei luba võlgade vahetustehinguid, krüptomaksetega seotud tehinguid ega koostööd Venemaa, Iraani, Kuuba ja Põhja-Koreaga.

Venezuela rahvuskogu kiitis neljapäeval heaks muudatused süsivesinike seaduses, mis vähendavad riigi ranget kontrolli naftasektori üle ja annavad eraettevõtetele tegutsemiseks suurema autonoomia. Reformiga seadustati varem läbipaistmatud naftatehingud, mida Maduro kasutas USA sanktsioonidest möödahiilimiseks. Nüüd saavad ettevõtted sõlmida lepinguid PdVSA või selle tütarfirmadega, mis lubab erafirmadel riiklikke naftavälju ise hallata.

Trump märkis, et julgeolekuolukord riigis on paranev ning kiitis Rodrígueze juhtimist, kes oli varem Maduro asepresident.

Lennuliiklus USA ja Venezuela vahel katkes 2019. aastal diplomaatiliste suhete purunemise tõttu. Kuigi välisministeerium hoiab Venezuelat endiselt kõrgeima ohutasemega riikide nimekirjas, teatas American Airlines esimesena, et taastab otselennud USA-st Venezuelasse.

Rodríguez ütles, et piirangute kaotamine toob kasu Venezuela rahvale. "Tulgu kõik lennufirmad, kes tulema peavad, tulgu kõik investorid, kes tulema peavad," lausus ta.

Trumpi teadaanne on viimane samm administratsiooni püüdlustes taastada sidemed Venezuelaga.

USA välisministeerium on ametlikult teavitanud kongressi plaanist taastada tegevus riigi pealinnas Caracases asuvas saatkonnas. Neljapäeval sõnas Trump, et USA suured naftafirmad suunduvad Venezuelasse, et uute energiaprojektide jaoks asukohti otsida.

Rodríguez sõnas sel nädalal, et tema valitsus vabastab riigi külmutatud varad, mida kasutatakse haiglatele seadmete ostmiseks ning elektri- ja gaasisektori toetamiseks.

Neljapäeval vastu võetud süsivesinikuseadus annab valitsusele ka laiaulatusliku vabaduse otsustada ettevõtete maksumäärade üle. Riigile makstav litsentsitasu on maksimaalselt 30 protsenti, kuid valitsus võib seda vähendada sõltuvalt projekti tasuvusest ja kapitalimahukusest. Ekspertide hinnangul soosib see pigem juba kohapeal olevaid ettevõtteid ega ei pruugi olla piisav, et meelitada ligi uusi investeeringuid, mis on vajalikud riigi naftatööstuse elavdamiseks.

"See ei pruugi olla piisav hiigelinvesteeringute kaasamiseks, kuid võrreldes kolme nädala taguse seisuga on see suur samm edasi," sõnas USA välisminister Marco Rubio kolmapäeval.

Hoolimata Maduro kukutamisest on Venezuela režiim kohati säilitanud repressiivse taktika. Maskides ja relvastatud sõjaväeluure üksused patrullivad tänavatel ning kontrollivad teetõketel reisijate telefone.

Siiski on märke muutustest. Kolmapäeva õhtul edastas eratelekanal Venevisión lõigu, kus opositsioonijuht María Corina Machado rääkis Washingtonist oma soovist naasta eksiilist ning arutles majandusliku ja poliitilise üleminekuplaanide üle. See oli Machado esimene esinemine kanalil aastate jooksul.

Kuid punased jooned on endiselt paigas. Siseminister Diosdado Cabello, keda peetakse režiimi peamiseks jõustajaks, esitas peagi pärast eetris olnud lõiku oma telesaates Venevisiónile varjatud ähvarduse.