President tunnustab teenetemärgiga 203 inimest

President Alar Karis tunnustab tänavu vabariigi aastapäeva eel riikliku teenetemärgiga 203 inimest. Nii palju teenetemärke pole Karis varem oma ametiajal välja andnud.

"Teenetemärgid on tunnustus erinevate elualade inimestele kodumaal ja meie sõpradele ning toetajatele välisriikides sihikindluse ja hoole eest nende kutsetööl või kogukonnas," kirjutas president Alar Karis riigi teenetemärkide andmise otsuse eessõnas.

Riigivapi I klassi teenetemärgi saab Eesti muusikakultuuri väljapaistev kandja dirigent Neeme Järvi.

Riigivapi III klassi teenetemärgid pälvivad Eesti vaimuelu täpsed ja söakad sõnastajad, kirjanikud Viivi Luik ja Leelo Tungal, ning teaduselu edendaja, Eesti Teaduste Akadeemia president aastatel 2014-2024, Tallinna Tehnikaülikooli professor, akadeemik Tarmo Soomere ning Eesti Panga president Madis Müller.

Eesti tunnustab tippteadlasi, kelle töö ja saavutused on oluliselt edendanud teadmistepõhise ja aruka ühiskonna kujunemist. Teenetemärgi saavad mullaökosüsteemide uurija Tartu Ülikooli molekulaarse ökoloogia professor, akadeemik Maarja Öpik, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna rahvusvahelise õiguse professor, akadeemik Lauri Mälksoo, rahvastikuteadlane ja Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professor Allan Puur, Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduskonna õppeprodekaan, biokeemik Vello Tõugu, tehnikateadlane ja Tallinna Tehnikaülikooli pikaaegne õppejõud, telekommunikatsioonivaldkonna edendaja Avo Ots ning Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuse puuviljanduse teadur, sordiaretaja Toivo Univer; teadus- ja hariduspoliitika edendaja, Tallinna Tehnikaülikooli prorektor, geoloog Erik Puura.

Samuti pälvivad teenetemärgi Tartu Ülikooli loomaökoloogia professor Tuul Sepp, mullateadlane ja Eesti Maaülikooli õppeprorektor Endla Reintam, regionaalarengu ja toidujulgeoleku eestkõneleja, Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika professor Rando Värnik ning ornitoloog ja Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi peaspetsialist Leho Luigujõe.

Eesti avaldab tunnustust tippteadlastele, kes on oluliselt kaasa aidanud targa ja teadmistele põhineva ühiskonna loomisele ning hariduse edendamisele. Teenetemärgi saavad ajaloolane, Tartu Ülikooli arhiivinduse professor Aigi Rahi-Tamm, Tartu Ülikooli lektor, geograafiaõpetaja ja geograafiaolümpiaadide pikaaegne eestvedaja Ülle Liiber, arheoloog ja Tallinna Ülikooli vanemteadur Marika Mägi, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo professor Marju Luts-Sootak, kirjandusteadlane ja Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Marin Laak, ühiskonna- ja riigiteadlane Tallinna Tehnikaülikooli teadusprodekaan, akadeemik Tiina Randma-Liiv.

Teenetemärgi pälvivad silmapaistev visuaalkunstnik ja Eesti Kunstiakadeemia professor Liina Siib, Eesti Kunstiakadeemia pikaajaline õppejõud ja mahulise arhitektuuri professor Toomas Tammis ning Tartu Ülikooli õigusnõunik ja Supilinna kogukonnaelu vedaja Aliis Liin.

Samuti saavad teenetemärgi Tartu Ülikooli arengupsühholoogia professor Tiia Tulviste ning Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi peaarhivaar Kadri Tamm.

Teenetemärgi saavad keskkonnauuringute keskuse keskkonnakeemia peaspetsialist veemajanduse teaduspõhise edendamise eestvedaja Mailis Laht ning geoloogiateenistuse vanemgeoloog Kalle-Mart Suuroja, kelle juhtimisel on koostatud Eesti aluspõhja geoloogilised kaardid.

Iseseisvuspäeva eel tunnustab president Eesti muusikaõpetajaid, dirigente ja heliloominguga tegelevaid inimesi. Teenetemärgi saavad muusikateadlane ning pikaaegne muusikahariduse edendaja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor Margus Pärtlas, pianist ja hinnatud klaveripedagoog Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia audoktor Arbo Valdma, Vanemuise muusikajuht ja peadirigent Risto Joost, džässmuusik ja õpetaja Mart Soo.

Tunnustuse pälvivad muusik ja helilooja Maria Faust, laulja ja helilooja Siiri Sisask ning muusik ja laulukirjutaja Lauri Saatpalu.

Maria Faust Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Teenetemärgi saavad Mõisaküla koorijuht ja Abja Gümnaasiumi muusikaõpetaja Kadi Kask, Põltsamaa ühisgümnaasiumi pikaaegne muusikaõpetaja ja koorijuht Meeli Nõmme ning pärimusmuusik ja pedagoog Celia Roose.

Eesti tänab orkestrijuhti ja arranžeerijat, Kuusalu muusikapedagoogi Ott Kaske ning puhkpillimuusika edendajat ja dirigenti Aigar Kostabi.

Riigi teenetemärgiga tänatakse filmi- ja näitekunsti edendajaid. Teenetemärgi saavad saatejuht ja humorist Gaute Kivistik, näitleja ja näitlejate eestkõneleja Gert Raudsep, filmielu edendaja ja Pimedate Ööde Filmifestivali tegevjuht Mikk Granstörm, näitleja Epp Eespäev ning näitleja ja luuletaja Merle Jääger.

Teenetemärgi pälvivad rahvatantsuõpetaja ja rahvatantsu edendaja Marina Kuznetsova, Vändra piirkonna kultuuri- ja rahvatantsujuht Kädi Pärnoja ning rahvatantsujuht Maire Udras Võrumaalt.

Teenetemärgi saavad graafik Marje Üksine, keraamik ja kultuuripärandi hoidja Meelis Krigul, kunstnik ja illustraator Joonas Sildre, hinnatud arhitekt Raine Karp, maalikunstnik Valeri Vinogradov, ehtekunstnik ja teadlane, kultuuritraditsioonide hoidja ja edendaja Kärt Summatavet, skulptor Aivar Simson ning fotokunstnik Herkki-Erich Merila.

Teenetemärgi saavad kirjanik ja muusik Aapo Ilves, luuletaja, prosaist ja tõlkija Peep Gorinov (loojanimega Ilmet), keeleameti peadirektor ja lastekirjanik Ilmar Tomusk. Samuti saavad tunnustuse kirjastus Koolibri peatoimetaja Kadri Rahusaar, pikaaegselt Kadrina raamatukogu juhtinud Ene Heide ning toimetaja, kirjandus- ja kultuuripärandi säilitaja Katrin Raid.

Tunnustuse saavad muusikateadlane ja muusikaelu edendaja Eleonora Pärt ja Arvo Pärdi keskuse tegevjuht Anu Kivilo.

Riigi tunnustuse saavad näitleja, pikaaegne Pärnu suupillifestivali korraldaja ja Pärnu Koidula muuseumi juht Elmar Trink, Vastseliina rahvamaja kultuurikorraldaja Anneli Lõhmus, ajaloolane, Tallinna Ülikooli vanemteadur ja raamatuloo uurija Aivar Põldvee, raamatukogunduse edendaja ja raamatuteadlane Tiiu Reimo ning Läänemaa rahvakultuurispetsialist Marju Viitmaa.

Samuti saavad teenetemärgi koorijuht ja Pärnu kontserdimaja eestvedaja Marika Pärk, Võru kultuurimaja Kannel kauaaegne lava- ja helitehnik Madis Eiche, Eesti juudi süvakultuurifestivali Ariel üks eestvedaja Ilja Sundelevitš, Eesti Rahva Muuseumi teadusdirektor Pille Runnel, kultuuripärandi konserveerimisvaldkonna edendaja Heige Peets, Võru Kreutzwaldi memoriaalmuuseumi juhataja Aimi Hollo ning hariduse ja kohaliku elu edendaja Raplamaal Eve Burmeister.

Eesti avaldab tänu neile, kes üha pingelisemas julgeolekuolukorras on järjekindlalt tugevdanud riigi kaitsevõimet. Kotkaristi teenetemärgi pälvivad kaitseväelane, parasportlane ning spordiinstruktor seersant Raigo Roots, Kaitseväe võime arendamisse ja rahvusvahelisse strateegilisse kaitsekoostöösse panustaja staabiveebel Jaanus Kundla, kaitseväe võimearenduse edendajad major Andrei Šlabovitš ja major Karmo Kiilmann.

Teenetemärgi saavad riigikaitse kauaaegne edendaja ja toetaja, vabatahtlike riigikaitse organisatsioonide eestvedaja ja eestkõneleja, ettevõtja kolonelleitnant Toomas Luman; mitmetel välismissioonidel osalenud ja kaitseväe ajalugu talletanud Vabariigi Presidendi käsundusohvitser, kolonelleitnant reservis Rein Vaabel.

Sisejulgeoleku vallas pälvivad tunnustuse IT-ekspert ja politseimajor Oliver Öpik, Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Põlva piirkonnagrupi klienditeenindaja Pille Rüga, hinnatud ja suurte kogemustega politseinikud Taimo Laane, Tarmo Sikkel, Kalli Samorodni ja Arvi Lepp ning Kaitsepolitsei ametnikud Tarmo Tammiste ja Rauno Sillamaa. Samuti saavad teenetemärgi riigikaitse edendajad Rasmus Blum ja Annely Pekkonen ning päästevõrgustiku arendaja ja elanikkonnakaitsele pühendunud päästeametnik Tarvi Ojala.

Eesti tänab meditsiinitöötajaid. Teenetemärgi saavad hinnatud artroskoopia- ja sporditraumatoloogia asjatundja ortopeed Madis Rahu, Tallinna lastehaigla pediaater, rinnaga toitmise propageerimise eestvedaja Reet Raukas, silmapaistev lastearst Heli Grünberg, lastearst Kadri Margus, praktilise meditsiinieetika üks alustalasid, Tartu Ülikooli kliinikumi anestesioloog Katrin Elmet, Põhja-Eesti regionaalhaigla endokrinoloog Jaanus Kerge, Ida-Viru keskhaigla neuroloog Georgi Zjablov, vähihaigete laste ravimisele pühendunud Tartu Ülikooli kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku vanemarst-õppejõud Sirje Mikkel, Põhja-Eesti regionaalhaigla psühhiaater Ülo Kallassalu, Põhja-Eesti regionaalhaigla üldkirurg Heiti Ruus.

Teenetemärgi pälvivad tunnustatud näo-lõualuukirurg ja kolleegide koolitaja Peeter Viidebaum, stomatoloog Olev Salum, pikaaegne logopeed, eriala edendaja ja hääleteraapia spetsialist Merike Pärtel. Õdedest saavad teenetemärgi hooldekodu Saaremaa Valss meditsiiniõde Linda Ojasalu ning Põhja-Eesti regionaalhaigla kauaaegne õde-nõustaja Ave Vaidla.

Samuti saavad teenetemärgi SEB Heategevusfondi tegevjuht ja laste asendushoolduse toetaja Triin Lumi, koolitervishoiu edendaja ja Tallinna Ülikooli tervisekäitumise teenekas lektor Kädi Lepp, proviisor ja Tartu Ülikooli sotsiaalfarmaatsia kaasprofessor ja proviisoriõppe programmijuht Daisy Volmer ning Tartu Ülikooli Kliinikumi laste- ja naistekliiniku hingehoidja vaimulik Naatan Haamer.

Naatan Haamer Autor/allikas: Kairit Leibold

Teenetemärgi pälvivad sünnitusabi ja laste heaolu toetamise korraldaja Laine Randjärv, laste ja perede heaolu edendaja, Tallinna Lastekodu peretoe koordinaator Sigrid Petoffer ning SOS Lasteküla ema Maire Kaljuvald.

Vabatahtlikest vereandjatest saavad Punase Risti teenetemärgi Meelis Keller, Kalju Peetov, Indrek Reismann ning Sander Adamson.

Eesti avaldab tunnustust haridustöötajatele ja õpetajatele, kes järjekindlalt panustavad noorte harimisse ja aitavad kujundada nende avatud maailmavaadet. Teenetemärgi saavad laste- ja noorte erahuvihariduse kauaaegne edendaja Kaari Sillamaa, pikaaegne õpetaja ja eesti keele võõrkeelena õpikute autor Mall Pesti, Türi muusikakooli direktor Silja Aavik, Jõhvi kunstikooli pikaaegne direktor ja praegune kunstiõpetaja Mati Rautso, Nõo reaalgümnaasiumi matemaatikaõpetaja Sirje Sild ning direktor Jaanus Järveoja.

Samuti pälvivad teenetemärgi Jõgevamaa gümnaasiumi, Jõgeva põhikooli keemia- ja informaatikaõpetaja, õppematerjalide autor ja e-õppe arendaja Neeme Katt, tüdrukute tehnoloogiakooli HK Unicorn Squadi juht Liis Koser ning Pärnu Raja lasteaia õpetaja Sirje Kumar.

Teenetemärgi saavad muusikahariduse edendaja ja koorikultuuri hoidja Kadi Härma, Tallinna tehnikagümnaasiumi kõige pikema staažiga õpetaja Solvi Kaljuvee, Tallinna Õismäe Vene lütseumi koolijuht Rita Juhanson, Kaarli kooli direktor ja lastetöö juht Signe Aus, Tallinna Lilleküla gümnaasiumi õpetaja Helje Pukk, Tallinna Pelgulinna riigigümnaasiumi endine õpetaja ja õppejuht Ulvi Soomlais, Tallinna 21. kooli kunsti-, kunstiajaloo ja käsitöö õpetaja Tiina Meeri, Taebla kooli direktor Jaanus Mägi, Tallinna ühisgümnaasiumi endine direktor ja praegune õpetaja Mehis Pever, Johannes Voldemar Veski nimelise Maarja-Magdaleena põhikooli algklasside õpetaja ja kogukonna laste- ja noorteelu edendaja Kristi Jaanus ning Kadrioru Saksa gümnaasiumi ja Tallinna ühisgümnaasiumi eesti keel võõrkeelena õpetaja ning pikaaegne ajakirjanik Tiina Jaakson.

Tunnustuseks tiheda koostöö ja Eesti toetamise eest saavad teenetemärgi investor, ettevõtja, eestluse edendaja ja toetaja Andrew Prozes, Eesti ajaloo rahvusvahelise uurimistöö koordineerija ja edendaja, Balti ajaloo komisjoni endine esimees Matthias Thumser Saksamaalt, Eesti digiarengu ja ajaloopärandi tutvustaja, Eesti ja Ameerika Ühendriikide koostöö edendaja Andrew Markham Thompson, Soome kõrgema halduskohtu president Kari Juhani Kuusiniemi, Eesti ja Jaapani koostöö edendaja, kultuurielu toetaja, Hitachi tegevjuht Toshiaki Higashihara ning Taani parlamendi esimees ja Põhjala-Balti (NB8) koostöö edendaja Søren Gade Jensen.

Eesti tunnustab kohaliku elu edendajaid. Teenetemärgi pälvivad pikaaegne laste ja noorte mereteadlikkuse kasvataja ja treener Ahto Aaslav-Kaasik, päranditehnoloog ja käsitööõpetaja Anu Pink Järvamaalt, kommunikatsiooniekspert ja Eesti Rotary liikumise üks eestvedaja Aune Past, noorte huvikooli Innovatsioonikeskuse Innokas vedaja Angela Leppik Haapsalust, geograaf ja Eesti kohanimekorralduse kartograafilise suuna pikaajaline edendaja Tõnu Raudsepp ning looduses liikumise ja loodushariduse edendaja Marge Rammo.

Samuti saavad teenetemärgi Eesti Lasterikaste Perede Liidu endine president Aage Õunap, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse juhatuse esinaine Reet Laja, jurist ja kogukonnaloolane Võsult, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku tegevuse toetaja Mari-Anne Heljas ning kodanikuühiskonna edendaja ja Rohetiigri üks eestvedaja Eva Truuverk.

Teenetemärgi saavad Manija saarevaht, kohaliku elu ja ettevõtluse kauane edendaja Ülle Tamm ning Kihnu kohaliku elu edendaja ja pärandkultuuri hoidja Veera Leas.

Teenetemärgiga tunnustatakse riigiteenistujaid – Lõuna ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Valdo Gerassimov Valgast, Põhja ringkonnaprokuratuuri abiprokurör, noorte valdkonnaga tegelev Annika Vanatoa, riigikohtunik Paavo Randma, pikaajaline laste ja noorte õiguste edendaja, õiguskantsleri kantselei laste ja noorte osakonna juhataja Andres Aru, Eesti Teaduste Akadeemia kantselei kauaaegne töötaja Tiina Rahkama, maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna maksu- ja riskihalduse peaspetsialist Tiina Normak, diplomaat Jana Vanamölder, Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse keskuse juhtivanalüütik Marju Hendre, spordielu edendaja ja riigiametnik Siim Sukles ning riigiprotokolli edendaja Riina Aasma.

Teenetemärgi saavad Ida-Virumaa arengu edendaja Hardi Murula, kauaaegne Lääne-Virumaa omavalitsusjuht ning piirkonna elu eestvedaja Peep Vassiljev.

Eesti tänab ettevõtjaid. Teenetemärgi saab ettevõtja, Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse liige ning kaupmeeste liidu juhatuse esimees Raul Puusepp, Kaamos Holding asutaja ja nõukogu esimees Kaido Jõeleht, ettevõtja ja Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimees Ain Hanschmidt, inseneriõppe eestseisja, Radius Machining asutaja ning Eesti Masinatööstuse Liidu nõukogu esimees Veljo Konnimois. Samuti pälvivad teenetemärgi ettevõtja ja Startup Wise Guys üks asutajatest Herty Tammo, tehnoloogiaettevõtja Priit Salumaa, Pereoptika asutaja Varju Lauri ning ettevõtja, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht Doris Põld. Teenetemärgi pälvib betoonehitiste valdkonna arendaja, ettevõtja Peep Roosmann.

Põllumajanduses pälvivad teenetemärgi kaasaegse põllumajanduse arendaja ja kohaliku kogukonna toetaja Ago Pärnamäe Anijalt, loomaarst ja väikeloomameditsiini edendaja Tiina Toomet, Kõpu PM OÜ juht ja Viljandi Põllumajandustootjate Liidu juhatuse liige Tõnu Vreimann, tunnustatud põllumajandustegelane, toidutoomise ja maaelu edendaja Saaremaal Kaido Kirst ning pikaajaline maaelu edendaja, koolitaja ja ettevõtja Liia Lust Jõgevamaalt.

Tiina Toomet Autor/allikas: Kirke Ert/ERR

Samuti saavad teenetemärgi tuntud Ida-Virumaa energeetik, Enefit Power juhatuse liige ja tootmisdirektor Aleksandr Jefremov ning elektroenergeetika ja Eleringi energiasüsteemi juhtimiskeskuse juht Märt Allika.

Samuti saavad teenetemärgi Eesti pearabi, Eesti juudi kogukonna vaimuelu edendaja Efraim Shmuel Kot ning Eesti-Rootsi suhete ja siinse rootsi kogukonna edendaja, advokaat Karolina Ebba Anna Ullman.

Sportlastest ja spordielu edendajatest saavad teenetemärgi tunnustatud treener ja mitmete võrkpalliraamatute autor Ellen Liik, Eesti saalihoki arengusse pikaaegne panustaja ja treener Tõnis Teesalu, Hiiumaa purjetamise kauaaegne eestvedaja ning purjetamistreener Ott Epner, jalgrattur Rein Taaramäe, kettagolfar Kristin Lätt ning ujumistreener Henry Hein.

Iseseisvuspäeva eel avaldab Eesti tunnustust ajakirjanikele, kelle töö ja loov lähenemine on rikastanud Eesti meediaruumi. Teenetemärgi saavad Eesti Rahvusringhäälingu raadioajakirjanik ja päevapoliitiliste saadete saatejuht Arp Müller-Mölder, ajakirjanik ja Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts, Lääne Elu ajakirjanik Kaire Reiljan, ajalehe Sakala pikaaegne fotograaf Elmo Riig, RusDelfi toimetaja Roman Starapopov, Eesti Rahvusringhäälingu staažikas telerežissöör Maire Radsin, Eesti raadiomaastiku kujundaja ja ajakirjanduse edendaja Erki Berends, pikaaegne Klassikaraadio vastutav toimetaja Kersti Inno ning spordiajakirjanik ja spordielu edendaja Kalev Kruus.