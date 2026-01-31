Pühapäeval ulatub elektrihind pea 400 euroni

Pühapäeva ööl püsib elektri hind 100 euro ringis megavatt-tunni kohta.

Kell 8.45 hommikul tõuseb hind üle 170 euro ning kasvab päeva jooksul järk-järgult, saavutades tipptaseme kella viieks õhtul.

Pärast hinnatippu hind mõnevõrra langeb ning alates kaheksast õhtul jääb vahemikku ligi 100 kuni 150 eurot.

Sama keskmine elektrihind on ka Lätis ja Leedus. Soomes on hind aga pea poole odavam – keskmiselt 98 eurot megavatt-tunni kohta. Kui Eestis on päeva kallim hind pea 400 eurot megavatt-tunnist, siis Soomes on see kordades odavam ehk 150 eurot.

Elektri hinda tõstab külmade ilmade tõttu kasvanud elektritarbimine.

Lisaks on alates 7. jaanuarist remondi tõttu turult maas Auvere elektrijaam, mille remont peaks valmima 10. veebruariks. Turult väljas on ka Eesti elektrijaama 8. energiaploki üks katel, mis peaks plaani järgi turule naasma 2. veebruaril.