Läti poliitikud kutsusid üles hoidma koostööd USA-ga

Läti parlamendis toimunud riigi välispoliitika arutelul kutsusid poliitikud hoidma koostööd USA-ga ja mitte taganema Läti riiklikest huvidest. Samas arutlevad lätlased, kas riigijuhid võivad ise otsustada, milliste rahvusvaheliste üleskutsetega riik liitub.

Kui Läti seimi esimees Daiga Mierina kirjutas alla üleskutsele anda USA president Donald Trumpile Nobeli rahupreemia, hakati Lätis küsima, kellega Mierina selle seisukoha kooskõlastas ja kas see on Läti ametlik vaade.

"Pöördusime USA kongressi poole palvega pikendada Balti riikide kaitsealgatuse rahastamist. Seetõttu ei kahelnud ma hetkegi, kui USA kongressi spiiker koos teise partneri, Iisraeliga, palus meie toetust andmaks USA presidendile Nobeli rahupreemia. Seda ettepanekut tuli toetada," ütles Mierina.

Läti presidendi juures toimunud arutelul selgus, et kõikvõimalikele avaldustele kas parlamendi või valitsuse esindajate seisukoha küsimine on muutunud peaaegu igapäevaseks ning iga dokumenti koos läbi arutada ei jõuta.

"Me ei kooskõlasta kõiki avaldusi omavahel, me kooskõlastame riigi olulisi välispoliitilisi suundi," ütles Läti president Edgars Rinkevics.

Läti suudab muutuva maailmakorra ajal oma riiklikke huve kaitsta siis, kui teeb koostööd samamoodi mõtlevate riikidega. Samas toodi Eestiga võrreldes esile erinevused välisesinduste loomises.

"Meie põhjanaabrid väärtustavad ka pingelise eelarve ajal diplomaatia tähtsust ja plaanivad avada viis uut saatkonda. Meie selle asemel toimime täpselt vastupidi ja vähendame välisteenistuse võimalusi," sõnas Mierina.

USA-ga häid suhteid hoidma kutsusid nii koalitsiooni kui ka opositsiooni poliitikud.

"Töötame ühiselt, et muuta konkreetsemaks mullu alustatud kõnelusi USA-ga suurendamaks Ameerika kaitseväelaste esindatust Lätis. Muidugi, kui oleme valmis neid jõude rohkem vastu võtma," lausus Läti välisminister Baiba Braže.

"Kui siin keegi jälle arvab, et Euroopa Liit või kogu Euroopa on valmis enda eest seisma ilma USA-ta, võite edasi unistada. Te ei suuda seda!" ütles Läti seimi Läti Esikohal fraktsiooni esimees Linda Liepina.

Opositsiooni esindajad küsisid, miks näiteks bussiliikluses ja kaubanduses on Venemaa ikka veel Läti jaoks oluline koostööpartner.

Samas on Läti üks droonikoalitsiooni eestvedajaid ning Läti majandusminister Viktors Valainis soovitas miljardär Elon Muskil Ryanairi võimaliku ostmise asemel investeerida hoopis Air Balticusse.