Kristjan Prikk saab Eesti uueks suursaadikuks NATO juures

President Alar Karis kutsus tagasi senise Eesti suursaadiku NATO juures Jüri Luige ja nimetas uueks suursaadikuks Kristjan Priki.

Prikk on olnud alates 18. juulist 2021 Eesti suursaadik USA-s. Luik suursaadik NATO juures 25. augustist 2021.

Kristjan Prikk on sündinud 15. veebruaril 1977. aastal. Tal on strateegiaõpingute magistrikraad Ameerika Ühendriikide Maaväe Sõjakolledžist (2013) ning Tartu Ülikooli politoloogia eriala bakalaureusekraad.

Prikk on töötanud kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantslerina, juhtinud kaitseministeeriumis rahvusvahelist koostööd ning olnud riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor. Aastatel 2010–2013 töötas Prikk Eesti saatkonnas Washingtonis kaitsenõunikuna. Alates 2017. aasta juulist jätkas ta kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantslerina, alates 17. augustist 2018 kuni suursaadiku kohale asumiseni oli Prikk kaitseministeeriumi kantsler.