X!

Kristjan Prikk saab Eesti uueks suursaadikuks NATO juures

Eesti
Kristjan Prikk.
Kristjan Prikk. Autor/allikas: Välisministeerium
Eesti

Eesti uueks suursaadikuks Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) juures Brüsselis saab senine Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Kristjan Prikk.

President Alar Karis kutsus tagasi senise Eesti suursaadiku NATO juures Jüri Luige ja nimetas uueks suursaadikuks Kristjan Priki.

Prikk on olnud alates 18. juulist 2021 Eesti suursaadik USA-s. Luik suursaadik NATO juures 25. augustist 2021.

Kristjan Prikk on sündinud 15. veebruaril 1977. aastal. Tal on strateegiaõpingute magistrikraad Ameerika Ühendriikide Maaväe Sõjakolledžist (2013) ning Tartu Ülikooli politoloogia eriala bakalaureusekraad.

Prikk on töötanud kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantslerina, juhtinud kaitseministeeriumis rahvusvahelist koostööd ning olnud riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor. Aastatel 2010–2013 töötas Prikk Eesti saatkonnas Washingtonis kaitsenõunikuna. Alates 2017. aasta juulist jätkas ta kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantslerina, alates 17. augustist 2018 kuni suursaadiku kohale asumiseni oli Prikk kaitseministeeriumi kantsler.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

OM2026

uus kultuurisaade

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:22

Arvustus. Parimas mõttes väsitav "Marty Supreme" on osadena tugevam kui tervikuna

09:20

Loe täismahus: Tartu ringkonnakohtu otsus Humala ja Pruunsilla kohta

09:18

Alexander Lott: Väinamere jääteed UNESCO kultuuripärandi kaitse alla

09:15

Kaasaegse muusika kollektiiv Ludensemble avaldas debüütalbumi

09:13

Hermet viskas Euroliiga klubile 18 punkti, Raieste tiim alistas Barcelona

08:59

Telegraph: Xi tahab tõsta korruptsiooniga kimpus Hiina armee võitlusvõimet

08:59

Hädasolek edasilükkamisega võib põhineda geenide ja ajuehituse eripäral

08:56

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:45

Märtsi alguses toimuv Tudengijazz toob publiku ette kuus kollektiivi

08:36

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.02

Luurajad: Epsteini kogu seksiimpeerium võis olla KGB seatud lõks

01.02

Venemaa on asunud taastama nõukogudeaegset garnisoni Karjalas

01.02

Pärnumaal sulgeb uksed 100 aastat tegutsenud Pootsi külapood

01.02

Singapuri tehnoloogiavedur: unustage ükssarvikud koos edevusmõõdikutega

01.02

Sõja 1439. päev: Ukraina energeetikud taastasid kogu riigis katkenud elektrivarustuse Uuendatud

31.01

Eesti võib vastuseks Venemaa ebaseaduslikule piiriületusele piiri sulgeda

01.02

Rohuküla ja Vormsi vahel võeti kasutusele isetekkelised jääteed

01.02

Valgevene kiusab nüüd Poolat üle piiri lendavate õhupallidega

01.02

Valtoneni sõnul oli Soome sõjaväelaste Gröönimaale saatmine arusaamatus

01.02

Energeetikaprofessor: Eesti on liiga vähe elektritootmisesse investeerinud

ilmateade

loe: sport

09:13

Hermet viskas Euroliiga klubile 18 punkti, Raieste tiim alistas Barcelona

08:36

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi

08:05

Jefimova lõpetas NCAA põhihooaja võiduga, Antoniak püstitas rekordi

01.02

FOTOD | Kurlingupaar saadeti OM-ile uue õnnetoova maskotiga Uuendatud

loe: kultuur

09:22

Arvustus. Parimas mõttes väsitav "Marty Supreme" on osadena tugevam kui tervikuna

09:15

Kaasaegse muusika kollektiiv Ludensemble avaldas debüütalbumi

08:45

Märtsi alguses toimuv Tudengijazz toob publiku ette kuus kollektiivi

01.02

Arvustus. "Prima facie" võtab monolavastuse mudelist maksimumi

loe: eeter

01.02

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Hendrik Sal-Sallerile

01.02

Alla 40 päevaga üle Atlandi ookeani sõudnud Karl Jürgenstein: kõval pingil ei taha endiselt istuda

01.02

Reigo Tamm: minu elu ongi üks kriiside jada

31.01

Video: "Ringvaade" tegi ringkäigu peagi avatavas Ukuaru muusikamajas

Raadiouudised

01.02

Jagatud vanemluse levik on viimastel kümnenditel märgatavalt kasvanud

01.02

Päevakaja (01.02.2026 18:00:00)

31.01

Tammsaare nimelise kirjanduspreemia laureaat on Indrek Koff

31.01

Päevakaja (31.01.2026 18:00:00)

31.01

Lätis arutletakse, kas riigijuhid võivad ise otsustada, milliste üleskutsetega liituda

30.01

Riideannetuste kasv suurendab ka tekstiilijäätmete hulka

30.01

Serbia ja Bosnia veokijuhid jätkavad kaubaveo tõkestamist

30.01

Päevakaja (30.01.2026 18:00:00)

30.01

Riigi teenetemärgi pälvib 203 inimest

30.01

Raadiouudised (30.01.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo