X!

Eesti suursaadik USA-s: relvatarnete taastamine on lähedal

Eesti
Kristjan Prikk.
Kristjan Prikk. Autor/allikas: Välisministeerium
Eesti

Peagi ametist lahkuv Eesti suursaadik Washingtonis Kristjan Prikk ütles, et USA on lähedal relvatarnete taastamisele. Tarned Eesti ja mitme teise Euroopa riigiga peatati tänavu kevadel pärast sõja puhkemist Iraanis.

Ameerika Ühendriigid teatasid aprillis Eestile, Leedule ja mitmele teisele Põhja-Euroopa riigile, et riikidele lubatud relvatarned viibivad Iraani sõja tõttu. Toona ei täpsustatud, millal tarned taastuvad. 

Kaitseminister Hanno Pevkur (RE) nentis kevadel, et Eesti jaoks on suurim murekoht HIMARS-i laskemoona ja Javelinide tarnete peatumine.

Teisipäeval väljaandele Politico antud intervjuus kommenteeris Prikk relvatarneid. "Kõikidesse üksikasjadesse pole võimalik laskuda, ent vahepeal on relvatarnete kohta laekunud julgustavaid uudiseid. Tarnete taastamine on lähedal," lausus ta.

USA vägede rotatsioonist rääkides rõhutas Prikk, et liitlaste suhetes on oluline ettearvatavus. "See, et meil on kindlad plaanid, millest me ka kinni peame. Küsimus pole vaid selles, et väed paigutatakse kindlasse sõjaväelinnakusse. See mõjutab ka muid kaasnevaid tegevusi."

Ta lisas, et püüab esmalt mõista selliste otsuste tervikmõju. "Samas otsin ka uusi võimalusi – näiteks kui Ameerika vägesid kohal pole, saab meie enda kaitsevägi samu harjutusalasid senisest palju laiemalt kasutada. Seega keskendusin eelkõige küsimusele, kuidas asjad toimima saada, ning seejärel sellele, kuidas tagada, et USA väed ka edaspidi Eestisse tuleksid," lausus Prikk.

Ta kinnitas, et USA vägede uus rotatsioon algab suvel. "Kuigi meil pole veel must valgel kirjas detailseid graafikuid, ütles meie kaitseminister Ankaras, et järgmine rotatsiooniüksus saabub millalgi sel suvel," märkis Prikk.

Intervjuus küsiti ka suursaadiku hinnangut USA president Donald Trumpi ja Venemaa president Vladimir Putini telefonivestluste kohta ning uuriti, kas Valge Maja hindab ohtu Eestiga sarnaselt.

"President Trump soovib kindlasti leida sõjale positiivse lahenduse. Ma ei usu, et tal on sisimas president Putini osas mingeid illusioone. Siiski on ta üsna avalikult välja öelnud, et vajadusel on ta valmis rääkima peaaegu kõigiga," lausus Prikk.

Prikk lisas, et USA pole nõustunud ühegi Venemaa pakutud kompromissiga Ukraina sõja lõpetamiseks.

Priki ametiaeg suursaadikuna lõpeb tänavu suvel ning seejärel asub ta tööle Eesti esindajana NATO juures.

Eestis uueks suursaadikuks Ameerika Ühendriikides saab Hannes Hanso.

Toimetaja: Helen Wright, Valner Väino

Allikas: Politico

Samal teemal

teel finaali poole

palju head muusikat

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:56

Kõlar loobus Tallinna filharmoonia direktori ametikohast

16:50

Suur osa tänavusest küttimismahust jääb Saaremaa jahimeestele

16:42

Maileen Nuudi jäi esimesena põhitabelist välja

16:15

U-18 EM-il esindab Eestit 15 sportlast

16:14

The Exploited esineb Tallinnas vabaõhukontserdiga

15:56

Arheoloogid leidsid Tallinnas projekteerijate maja hoovist paavsti pitseri

15:54

Eesti suursaadik USA-s: relvatarnete taastamine on lähedal

15:40

Arheoloogid leidsid Tallinnas väljakaevamistel haruldase paavsti pitseri ehk bulla

15:35

Justiitsministeerium tahab pikendada lastevastaste seksuaalkuritegude aegumistähtaegu

15:32

Eesti maastikurattur tuli Austrias kolmandaks

eesti raadio äpp

taavi libe saade

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

00:00

Hispaania nullis prantslaste võimsa rünnakumasina ja jõudis finaali Uuendatud

14.07

WSJ: Putin ei ole Xi silmis enam võrdne partner

14.07

Grüne Fee juht: pakendimääruse jõustumisel võib suur osa puu- ja köögiviljadest poodidest kaduda

14.07

Tallinnas sõlmiti Eesti kalleim korteritehing

07:08

Võrklaev ja Sõerd esitasid 100 miljoni euro eest kärpeideid

13:46

Ukraina alustas Mustal merel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust Uuendatud

14.07

Restoranipidajatel on 30 aasta kõige raskem seis

14.07

Haapsalus mõõdeti Eesti kõigi aegade kõrgeim UV-indeks

14.07

FT: Trump on hävitanud USA välisministeeriumi

09:48

Leedu ei välista piirikontrolli kehtestamist Läti piiril

ilmateade

SPORT

16:42

Maileen Nuudi jäi esimesena põhitabelist välja

16:15

U-18 EM-il esindab Eestit 15 sportlast

15:32

Eesti maastikurattur tuli Austrias kolmandaks

14:31

Erki Noole sportlaskarjääri päästsid naisterahva pisarad

loe: kultuur

16:56

Kõlar loobus Tallinna filharmoonia direktori ametikohast

16:14

The Exploited esineb Tallinnas vabaõhukontserdiga

14:49

Eesti osalusega Soome draamasari pälvis Euroopa Nõukogu telesarjade pilootprogrammist toetuse

14:38

Sotsiaalteadlane Juko-Mart Kõlari ahistamiskaasusest: ma kardan, et kaks aastat ei ole piisav aeg

loe: eeter

11:26

Birgit Sarrap: ajab närvi, et ma ei suuda leida oma suunda

09:58

Silver Laas: me pole kunagi Trafficuga kõik koos stuudios jämminud

14.07

Liisa Hirsch: tunnen, et sain Lepo Sumera preemia avansiga

14.07

Vennad Aavikud: vennalikku võistlusmomenti pole meie vahel olnud

Raadiouudised

15:30

Raadiouudised (15.07.2026 15:00:00)

12:40

Rootsis jõustunud uus teavitamiskohustus tekitab tugevat vastuseisu

12:25

Raadiouudised (15.07.2026 12:00:00)

09:55

Võrklaev ja Sõerd esitasid 100 miljoni euro eest kärpeideid

09:50

Tudengitel on endiselt odavam üürikorteri asemel ühiselamus elada

09:20

Raadiouudised (15.07.2026 09:00:00)

14.07

Ühekordsete pakendite keelamisel on Eesti Euroopa Liidust karmim

14.07

Rakvere vald leiab, et maapõueseadus takistab omavalitsuse arengut

14.07

Prantsusmaa näitas rahvuspüha paraadil Euroopa jõudu

14.07

Päevakaja (14.07.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo