Eesti suursaadik USA-s: relvatarnete taastamine on lähedal

Peagi ametist lahkuv Eesti suursaadik Washingtonis Kristjan Prikk ütles, et USA on lähedal relvatarnete taastamisele. Tarned Eesti ja mitme teise Euroopa riigiga peatati tänavu kevadel pärast sõja puhkemist Iraanis.

Ameerika Ühendriigid teatasid aprillis Eestile, Leedule ja mitmele teisele Põhja-Euroopa riigile, et riikidele lubatud relvatarned viibivad Iraani sõja tõttu. Toona ei täpsustatud, millal tarned taastuvad.

Kaitseminister Hanno Pevkur (RE) nentis kevadel, et Eesti jaoks on suurim murekoht HIMARS-i laskemoona ja Javelinide tarnete peatumine.

Teisipäeval väljaandele Politico antud intervjuus kommenteeris Prikk relvatarneid. "Kõikidesse üksikasjadesse pole võimalik laskuda, ent vahepeal on relvatarnete kohta laekunud julgustavaid uudiseid. Tarnete taastamine on lähedal," lausus ta.

USA vägede rotatsioonist rääkides rõhutas Prikk, et liitlaste suhetes on oluline ettearvatavus. "See, et meil on kindlad plaanid, millest me ka kinni peame. Küsimus pole vaid selles, et väed paigutatakse kindlasse sõjaväelinnakusse. See mõjutab ka muid kaasnevaid tegevusi."

Ta lisas, et püüab esmalt mõista selliste otsuste tervikmõju. "Samas otsin ka uusi võimalusi – näiteks kui Ameerika vägesid kohal pole, saab meie enda kaitsevägi samu harjutusalasid senisest palju laiemalt kasutada. Seega keskendusin eelkõige küsimusele, kuidas asjad toimima saada, ning seejärel sellele, kuidas tagada, et USA väed ka edaspidi Eestisse tuleksid," lausus Prikk.

Ta kinnitas, et USA vägede uus rotatsioon algab suvel. "Kuigi meil pole veel must valgel kirjas detailseid graafikuid, ütles meie kaitseminister Ankaras, et järgmine rotatsiooniüksus saabub millalgi sel suvel," märkis Prikk.

Intervjuus küsiti ka suursaadiku hinnangut USA president Donald Trumpi ja Venemaa president Vladimir Putini telefonivestluste kohta ning uuriti, kas Valge Maja hindab ohtu Eestiga sarnaselt.

"President Trump soovib kindlasti leida sõjale positiivse lahenduse. Ma ei usu, et tal on sisimas president Putini osas mingeid illusioone. Siiski on ta üsna avalikult välja öelnud, et vajadusel on ta valmis rääkima peaaegu kõigiga," lausus Prikk.

Prikk lisas, et USA pole nõustunud ühegi Venemaa pakutud kompromissiga Ukraina sõja lõpetamiseks.

Priki ametiaeg suursaadikuna lõpeb tänavu suvel ning seejärel asub ta tööle Eesti esindajana NATO juures.

Eestis uueks suursaadikuks Ameerika Ühendriikides saab Hannes Hanso.