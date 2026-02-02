X!

Taastuvenergia tootjad said mullu toetusi 70 miljoni euro eest

Majandus
Tuulepark. Foto on illustratiivne.
Tuulepark. Foto on illustratiivne. Autor/allikas: Verner Vilgas/ERR
Majandus

Taastuvenergia tootjad said 2025. aastal tarbijate käest kogutud toetusraha 69,6 miljoni euro ulatuses ehk toetust saanud taastuvenergia kogutoodang langes eelmisel aastal 13 protsendi võrra 1296 gigavatt-tunnini, teatas toetusi vahendav põhivõrguettevõte Elering.

Tõhusa koostootmise toetust said tootjad 2025. aastal võrreldes aasta varasemaga välja 46 protsenti vähem, mis teeb 1,5 miljonit eurot 47 gigavatt-tunni kohta.

Kokku said elektritootjad 2025. aastal taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi 71,1 miljoni euro ulatuses, mis on 14 protsenti madalam 2024. aasta väljamaksetest.

Elektrijaamad tootsid 2025. aastal taastuvatest allikatest 3619 gigavatt-tundi elektrienergiat, mis moodustas 68 protsenti Eesti elektritoodangust. Taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia kogus oli seitsme protsendi võrra suurem kui 2024. aastal.

Taastuvelektri toodangu kasvu toetas peamiselt 2024. aasta lõpus ja 2025. aastal rajatud uute päikese- ja tuuleelektrijaamade toodangu lisandumine.

Kogutarbimisest kattis taastuvenergiast toodetud elekter möödunud aastal 41 protsenti.

Tuuleelektrijaamade toodang moodustas 2025. aastal 37 protsenti taastuvelektri kogutoodangust ning tegi 14 protsendilise kasvu hoolimata keskmisest tagasihoidlikuma tuuleoludega aastast. Kokku toodeti tuulest 1324 gigavatt-tundi elektrienergiat.

Toetatavale tuuleenergiale seatud piirmäär – 600 gigavatt-tundi kalendriaastas – eelmisel aastal ei täitunud. Kokku maksti tuulest toodetud taastuvelektrile toetust 21 miljonit eurot, mis on 2024. aastaga võrreldes 18 protsenti vähem.

Päikeseenergiast toodeti eelmisel aastal 1128 gigavatt-tundi elektrienergiat ning toodang kasvas 12 protsendi võrra, moodustades 31 protsenti taastuvelektri kogutoodangust. Kuigi päikeseenergia tootmine kasvas, on kasvutempo võrreldes viimaste aastatega aeglustunud.

Aasta lõpu seisuga on toetusskeemidesse registreeritud päikese tootmisvõimsusi 596 megavati ulatuses. Viimase aastaga on tootmist alustanud ka neljanda vähempakkumise tootmisseadmed ning sellest tulenevalt on toetusaluste päikeseparkide võimsus kasvanud 30 protsenti.

Päikeseenergia toetuste maht langes eelmisel aastal üheksa protsendi võrra ja päikesest toodetud elektrienergiale maksti toetust 26 miljonit eurot.

Päikesepaistelistel tundidel on elektri hind väga madal

Päikese tootmisvõimsuste lisandumine on tekitanud olukorra, kus päikesepaistelistel tundidel on väga madal või negatiivne elektribörsihind ning see mõjutab väljamakstavate toetuste summat, sest negatiivsetel tundidel tootjatele toetust ei maksta, märkis Elering.

Võrku ühendatud päikeseelektrijaamade mõjul oli päikeselistel tundidel börsihind 46,35 eurot megavatt-tunni kohta, mis on 44 protsendi võrra madalam kui aasta keskmine börsihind.

Taastuvelektri toodangust moodustas biomassist, biogaasist ja jäätmetest toodetud elektrienergia 31 protsenti. Nendest allikatest toodeti 1130 gigavatt-tundi elektrienergiat, mis sai toetust 24 miljoni euro ulatuses.

Hüdroenergiat toodeti mullu 37 gigavatt-tundi, eelnenud aasta toodang oli 30 gigavatt-tundi. Hüdroenergia möödunud aasta toodangu eest maksti kokku 0,3 miljonit eurot taastuvenergia toetust.

