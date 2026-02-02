Ajateenijate igakuine toetus suureneb kolmandiku võrra

Ajateenija igakuise toetuse eesmärk on eelkõige võimaldada katta isiklikke kulusid, mis ei ole ajateenistuse jooksul tagatud, näiteks mobiilsideteenus, hügieenitarbed ja muud igapäevased vajadused.

"Meil on väga selge põhimõte: kui riik ootab noorelt inimeselt panust riigikaitsesse, peab riik omalt poolt ka õla alla panema. Seetõttu tõuseb ajateenijate toetus kolmandiku võrra. See on selge signaal, et me väärtustame ajateenija aega, tema pingutust ja tema rolli Eesti kaitsevõimes," ütles kaitseminister Pevkur.

Kaitseressursside ameti (KRA) peadirektori Anu Rannaveski sõnul on viimaste aastate hinnatõusud avaldanud märkimisväärset mõju ajateenija igakuisele toetusele ning selle suurendamine on hädavajalik samm.

"Toetuse tõus parandab ajateenija toimetulekut teenistuse ajal ning aitab senisest paremini katta igapäevaseid isiklikke kulusid, mis ei ole ajateenistuses tagatud. See on oluline nii noore enda kui ka tema lähedaste jaoks ning toetab suures pildis sujuvamat ja motiveerivamat teenistuskogemust," lisas Rannaveski.

Ajateenistuse esimesest päevast makstakse reamehele ja madrusele toetust varasema 115 euro asemel vähemalt 150 eurot kuus, alates üheksandast ajateenistuse kuust 230 eurot.

Kapral ja vanemmadrus hakkavad 140 euro asemel saama 190 eurot ning alates ajateenistuse üheksandast kuust 230 eurot, nooremseersant ja nooremmaat 200 euro asemel 265 eurot ning seersant ja maat 230 euro asemel 305 eurot toetust kuus.

Koos ajateenija toetuse tõstmisega plaanitakse lihtsustada ajateenijate sõidukulude hüvitamise korraldust.

Varasemalt hüvitati terve ajateenistuse jooksul Eesti-sisene sõit puhkusele ja tagasi kokku 40 euro ulatuses (nt 11-kuulise ajateenistuse puhul tegi see ümberarvutatult vähem kui neli eurot kuus), kuid tänane teenistuse korraldus võimaldab ajateenijatel liikuda teenistuse ja kodu vahel rohkem kui üksikute puhkuste raames.

Seetõttu suunatakse senise ühekordse hüvitise asemel raha ajateenija igakuisesse toetusesse, kuhu lisandub nüüd iga kuu vähemalt 35 eurot, mis annab rohkem paindlikkust ja võimaldab paremini katta jooksvaid sõidukulusid kogu teenistuse vältel, teatas kaitseministeerium.

Välisriigis elavatele ajateenijatele jääb sõidukulu hüvitamise võimalus alles ning kompensatsiooni piirmäära suurendatakse senise 125 euro asemel 200 euroni, et arvestada nende oluliselt kõrgemate reisikuludega.

Määruse rakendamisega kaasnevad kulud on planeeritud kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvesse. 2026. aastaks on ajateenijate toetusteks planeeritud 11 miljonit eurot.

Ajateenija toetust tõsteti viimati 2021. aastal.