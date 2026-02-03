X!

Valitsusel pole üksmeelt, kuidas Eesti perede tegelikku kulukoormust leevendada

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigil pole selge, kuidas Eesti perede tegelikku kulukoormust leevendada. Valitsus rõhutab teenuste ja üldise kindlustunde olulisust, opositsioon räägib perede rahakoti kaitsmisest. Konkreetset lahendust, kas ja kuidas peretoetused inflatsiooniga kaasas peaksid käima, praegu ei ole.

Sotsiaalministeeriumi andmetel on ühe lapse ülalpidamise keskmine kulu perele praegu 564,62 eurot kuus.

"See on väga suur summa raha. Tuleb arvestada ka seda, et raha hind pidevalt muutub seoses inflatsiooniga," lausus Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

"Me ka kodus arutasime. Meil on kolm last ja üritasime seda numbrit kuidagi panna reaalsesse elusse. Ma loodan, et see teadlaste metoodika on adekvaatne," sõnas peaminister Kristen Michal (Reformierakond).

Peaministri sõnul mõjutavad meie demograafilist probleemi üldine kindlustunne ja regiooni julgeolek. Riiklikult tuleb panustada parematesse teenustesse.

"Eesti on toetuste poolest Euroopas üks kõrgemate toetustega riik siiski, aga teenuste poole pealt tuleb kindlasti areneda ja seda ma kindlasti sotsiaalvaldkonnast ootan, et sellega paremini toimetada. Oluline on ikkagi see, et sul on olemas kvaliteetsed teenused: pereelu ühildamine, lastehoid, haridus, vaba aja veetmise – ütleme erinevate niisuguste – huvihariduse võimalused ja nii edasi," ütles Michal.

Debatt teenuste osas jääb kohati ebatäpseks ning ei öelda, milliseid teenuseid pakkuda tahetakse, ütles demograaf. Ekslik on arvata, et lastetoetused ei mõjuta sündimust.

"Toetus peab olema proportsioonis tegelike kuludega, mis lapse kasvatamise peale kuluvad. Teiseks see nii-öelda proportsioon kuludes peab olema ka ajas püsiv. Ehk ei ole nii, et meil on mingi nominaalne summa ja siis me laseme aastaid, aastakümneid reaalväärtusel väheneda. See peab olema kuidagi jällegi fikseeritud elukalliduse tõusuga," lausus TLÜ Eesti demograafia keskuse teadur Mark Gortfelder.

"Üks võimalusi siin on peretoetused indekseerida ja on ka erinevaid võimalusi, millega täpselt peretoetusi indekseerida. Aga see võtab jällegi vähemaks seda otsustusvalikut ka poliitilisel tasandil, et võib-olla oleks mõistlikum seesama raha suunata näiteks mõnda teenusesse või mõnda teise tugimeetmesse," sõnas sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviov.

Peretoetuste indekseerimist poliitikud otsesõnu välja ei paku.

"Kõik perede kindlustunnet kahjustavad sammud tuleb külmutada. See on Isamaa sõnum olnud järjekindlalt," ütles Reinsalu.

"Majandus on kasvule pöördumas ja osalt ka meie enda otsuste tõttu. Inimestele jääb rohkem raha kätte, maksud siiski alanevad võrreldes eelmise aastaga ja kolmandaks tuleb astuda hulga erinevaid samme, et muuhulgas ka näiteks bürokraatiat vähendada, planeerimist lihtsamaks teha, et eluase oleks lihtsamini kättesaadav," lausus Michal.

Sotsiaalministeerium on välja pakkunud erinevad võimalused vanemahüvitise skeemi täiendamiseks, mõjuanalüüsid peaksid valmima selle suve alguses.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:35

USA kongress kiitis heaks kümne miljoni dollarilise julgeolekuabi Eestile

22:26

ETV spordisaade, 3. veebruar

22:16

Eesti ja Prantsusmaa koostöös valmis Kiisal Mandri-Euroopa suurim akupark Uuendatud

22:15

Popov: Tallinna Haigla ehitus on vähemalt kümneks aastaks peatunud

22:10

Pekingi OM-il lipu kandmisest loobuma pidanud Liiv: nüüd õnneks kõik klapib

22:06

USA tulistas alla lennukikandjale lähenenud Iraani drooni Uuendatud

21:49

Pärnu pidas Valmieraga hästi sammu, aga pidi lõpuks kaotusega leppima

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:35

Šoti mägiveiste ja ponide omanikud peavad loomi ka talvel väljas

21:19

Prantsusmaa tippklubisse siirdunud Paalberg: nende usaldus oli väga suur

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08:21

Epsteini dokumentide avalikustamine raputab Euroopa eliiti

13:40

Venemaa korraldas krõbeda pakase ajal ränga rünnaku Ukraina energiataristule Uuendatud

11:03

Olukord laevateel Hiiumaa ja mandri vahel läheb aina hullemaks Uuendatud

13:52

Gümnaasiumi ja kutsekooli astumise uus infosüsteem ei saanud valmis Uuendatud

20:36

Eesti võimud pidasid kinni salakaubaveo kahtlusega konteinerlaeva Uuendatud

02.02

Sõja 1440. päev: Ukraina teatas korraga üheksa Vene tiibraketi tõrjumisest Uuendatud

02.02

Õiguskantsler taotleb automaksu tunnistamist osaliselt põhiseadusevastaseks

09:55

Meedia: Epstein võis aidata Putinil ja Mugabel raha pesta

20:03

Kriisikomisjoni otsusel võib Saaremaa ja Hiiumaa vahele siiski jäätee tulla Uuendatud

02.02

Dvinjaninov: väsisin näitlemisest, aga siis avastasin üksinda laval olemise

ilmateade

loe: sport

22:26

ETV spordisaade, 3. veebruar

22:10

Pekingi OM-il lipu kandmisest loobuma pidanud Liiv: nüüd õnneks kõik klapib

21:49

Pärnu pidas Valmieraga hästi sammu, aga pidi lõpuks kaotusega leppima

21:19

Prantsusmaa tippklubisse siirdunud Paalberg: nende usaldus oli väga suur

loe: kultuur

18:46

Tõnu Karjatse Docpointi soovitused: Böömimaa kaksikutest kompromissitute rokkstaarideni

17:39

Tänavusel Docpointil linastuvad ka haruldused 90-ndate Eestist

16:20

Justfilmi uus juht Jan Joonas Pevkur: filmide kaudu on sama kasulik õppida kui läbi raamatute

16:19

Eesti keeles ilmub Aldous Huxley romaan "Silmituna Gazas"

loe: eeter

15:40

Kliimafüüsik: käredast pakasest hoolimata jäävad talved järjest lühemaks

15:05

Garmen Tabor: vabakutselise näitlejana saan otsida vastuseid iseenda kohta

14:38

Eesti Laulu finaali päeval toimub publikuga peaproov

14:17

Eesti Laulu ankeet. Uliana

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (03.02.2026 18:00:00)

17:15

PÖFFi uueks kunstiliseks juhiks on Triin Tramberg

16:20

Tallinna linnavalitsus andis linnahalli üürile ASile Tallinna Arendused

16:20

Transpordist on saanud üks suuremaid väljakutseid olümpiamängude korraldamisel

16:20

Jää- ja veeolud on praamiliiklust mandri ja Hiiumaa vahel häirinud

16:20

Lastearstid: elude päästmiseks peab sünnitusmaja olema lastehaigla juures

16:05

Tartu koalitsioonipartnerid on rattateede võrgustiku arengus eri meelt

16:05

Justiitsminister teeb Danske trahviraha eest korruptsiooniseaduse revisjoni

15:25

Raadiouudised (03.02.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (03.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo