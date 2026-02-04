Reitingud: aasta esimesel kuul kasvatas ainsana toetust Reformierakond

Reformierakond jätkas aasta esimesel kuul erakondade reitingutabelis tõusu, kasvatades ainsana toetust ja säilitades tabelis kolmanda koha, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös korraldatava iganädalase küsitluse kolmapäeval avaldatud tulemustest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,4 protsenti, Keskerakonda 20,7 protsenti ning Reformierakonda 15,2 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Isamaa edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees on 5,7 protsendipunkti. Kolmandal kohal on Reformierakond, kes jääb Keskerakonnast 5,5 protsendipunkti kaugusele. Reformierakonna toetus on alates eelmise aasta lõpust tõusnud nelja protsendipunkti võrra.

Reitingute tabel. Autor/allikas: Ühiskonnauuringute instituut/Norstat Eesti AS

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (13,7 protsenti), EKRE (12,5 protsenti), Parempoolsed (5,9 protsenti) ning Eesti 200 (1,8 protsenti).

Koalitsioonierakondi toetab kokku 17 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 73,3 protsenti vastajatest.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust.

Erakondade toetus 11.01.2026 - 31.01.2026. Autor/allikas: Ühiskonnauuringute instituut/Norstat Eesti AS

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 5. kuni 31. jaanuarini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 05.01-11.01, 12.01-18.01, 19.01-24.01 ja 26.01-31.01 ning nendele vastas kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Riigikogu kohtade võimalik jaotus 31.01.2026. Autor/allikas: Ühiskonnauuringute instituut/Norstat Eesti AS

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (26,4%) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,62%. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,49%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.