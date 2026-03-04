Norstati küsitluses langes Reformierakond viiendaks

Viimased neli nädalat languses olnud Reformierakonna toetus kukkus Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast (SDE) ja Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast (EKRE) tahapoole ning on nüüd suuruselt viies, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatava iganädalase küsitluse kolmapäeval avaldatud andmetest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 27,4 protsenti, Keskerakonda 20,4 protsenti ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 13,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad EKRE (13 protsenti), Reformierakond (12,9 protsenti), Parempoolsed (6,6 protsenti) ning Eesti 200 (2 protsenti).

Viimase nelja nädalaga kokku 2,3 protsendipunkti võrra toetust kaotanud Reformierakond on langenud reitingutabelis kolmandalt kohalt viiendale ning peaministripartei toetus on hetkel praktiliselt võrdne EKRE-ga.

Erakondade reitingud viimase nelja nädala jooksul. Autor/allikas: Norstat / Ühiskonnauuringute Instituut

Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,9 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 74,7 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 2. veebruarist kuni 1. märtsini. Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 02.02-07.02, 09.02-15.02, 16.02-21.02 ja 23.02.01.03 ning nendele vastas kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Uuringu maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad, mille puhul veamäär pn +/-1,63 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,51 protsenti.