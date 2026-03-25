Norstati küsitlus näitab Isamaa kerget tõusu ja EKRE langust

Erakond Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond on toetust pisut kasvatanud, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) aga populaarsust kaotanud, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös toimuva iganädalase küsitluse kolmapäeval avaldatud andmetest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 28,2 protsenti, Keskerakonda 21,3 protsenti ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 13,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Reformierakond (12,9 protsenti), EKRE (11,7 protsenti), Parempoolsed (6,7 protsenti) ja Eesti 200 (1,7 protsenti).

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on viimase kahe nädalaga kasvanud 1,2 protsendipunkti võrra. EKRE toetus on viimase kahe nädalaga langenud 1,4 protsendipunkti võrra.

Erakondade toetused viimastel nädalatel. Autor/allikas: Ühiskonnauuringute Instituut / Norstat

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 23. veebruarist kuni 21. märtsini. Küsitlused viidi läbi ajavahemikel 23.02.01.03, 02.03-07.03, 09.03-15.03 ja 16.03-21.03 ning nendele vastas kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,6 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 75,1 protsenti vastajatest.

Valitsuse toetuse muutus viimastel nädalatel. Autor/allikas: Ühiskonnauuringute Instituut / Norstat

Tulemuste presenteerimisel keskenduvad Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat Eesti viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajadning sellisel juhul on veamäär +/-1,64 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,47 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.