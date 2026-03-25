Norstati küsitlus näitab Isamaa kerget tõusu ja EKRE langust

Isamaa erakonna liikmed Peeter Raudsepp ja Urmas Reinsalu. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Erakond Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond on toetust pisut kasvatanud, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) aga populaarsust kaotanud, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös toimuva iganädalase küsitluse kolmapäeval avaldatud andmetest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 28,2 protsenti, Keskerakonda 21,3 protsenti ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 13,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Reformierakond (12,9 protsenti), EKRE (11,7 protsenti), Parempoolsed (6,7 protsenti) ja Eesti 200 (1,7 protsenti).

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on viimase kahe nädalaga kasvanud 1,2 protsendipunkti võrra. EKRE toetus on viimase kahe nädalaga langenud 1,4 protsendipunkti võrra.  

Erakondade toetused viimastel nädalatel. Autor/allikas: Ühiskonnauuringute Instituut / Norstat

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 23. veebruarist kuni 21. märtsini. Küsitlused viidi läbi ajavahemikel 23.02.01.03, 02.03-07.03, 09.03-15.03 ja 16.03-21.03 ning nendele vastas kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. 

Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,6 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 75,1 protsenti vastajatest. 

Valitsuse toetuse muutus viimastel nädalatel. Autor/allikas: Ühiskonnauuringute Instituut / Norstat

Tulemuste presenteerimisel keskenduvad Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat Eesti viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajadning sellisel juhul on veamäär +/-1,64 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,47 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. 

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.  

Samal teemal

viimased uudised

07:17

Sotsiaalminister kehtestas perearstide tööle uued nõuded

06:48

Norstati küsitlus näitab Isamaa kerget tõusu ja EKRE langust

06:45

Soome politsei jõuab Elisa kaablirikke uurimisega lõpule ilmselt kevadel

06:32

Droonid ründasid taas Venemaal asuvat Ust-Luga sadamat Uuendatud

06:04

Taani peaministri vasakblokk võitis valimised, kuid jäi enamuseta

24.03

Suri muusik Gameboy Tetris

24.03

Arsenal kostitas linnarivaali iluväravatega, Wolfsburg alistas Lyoni

24.03

Lajal loobus ka Napoli Challengerist

24.03

Pevkur: kokkulepe 155 mm moona tootjaga on saavutatud

24.03

Trump: Iraan nõustus, et ei omanda kunagi tuumarelva Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

24.03

Suri muusik Gameboy Tetris

24.03

WSJ: Trump muutis tagatoa diplomaatia mõjul oma seisukohta Iraani küsimuses

24.03

Sõja 1490. päev: Venemaa korraldas Ukraina vastu päevase massilise droonirünnaku Uuendatud

24.03

Ligi: toidu käibemaksu alandamine oleks rumal otsus

24.03

Primorski sadamas põlevad teist päeva naftamahutid Uuendatud

24.03

Tallinna Maakri asumisse plaanitakse mitut uut kõrghoonet

24.03

Trump: Iraan nõustus, et ei omanda kunagi tuumarelva Uuendatud

24.03

Eesti 200 juhatuse liige kahtleb riigikogu valimistel osalemise mõttekuses

24.03

Kuue kuu euribor kerkis 2,6 protsendini Uuendatud

24.03

Ungari välisminister tunnistas suhtlust Venemaaga enne ja pärast EL-i kohtumisi

loe: sport

24.03

Arsenal kostitas linnarivaali iluväravatega, Wolfsburg alistas Lyoni

24.03

Lajal loobus ka Napoli Challengerist

24.03

ETV spordisaade, 24. märts

24.03

Tartu Ülikool murdis lisaajal Pärnu Transcomi vastupanu Uuendatud

loe: kultuur

24.03

Suri muusik Gameboy Tetris

24.03

Näitus "Las ma soojendan sind" räägib teatraalse vindiga tõsielu lugusid

24.03

Ave Nahkur avas Vändra kunstigaleriis omanäolise ja värviküllase näituse

24.03

ERSO ettekandes jõuab lavale Maria Kõrvitsa uus orkestriteos

loe: eeter

24.03

Teatripäeva gala lavastaja Mikk Jürjens: oluline on leida tasakaal

24.03

Endine profirattur: teadmine trekist hakkab vaikselt ära kaduma

24.03

VIDEO | Munakoorest murumunade valmistamisõpetus

24.03

Romeo Jaagup Tuisk: see võimas muusikal on minu eluprojekt

24.03

Timpson: kohtute hinnangul suurendavad välisvangid nende töökoormust

24.03

Päevakaja (24.03.2026 18:00:00)

24.03

Järvamaal algasid kevadised põllutööd

24.03

Ministeerium plaanib Pärnumaal piirata ahvena ja koha püüki

24.03

Prantsuse poliitikas liigub tähelepanu presidendivalimistele

24.03

Raadiouudised (24.03.2026 15:00:00)

24.03

Suur osa 11- ja 12-aastastest lastest ei jõua tervisekontrolli

24.03

Tallinna keskturg ootab uuenduskuuriks linna otsuseid

24.03

Kolmapäeval sajab mitmel pool vihma

24.03

Raadiouudised (24.03.2026 12:00:00)

