Ka Belgia kaalub Eestilt vanglakohtade rentimist

Belgias on vanglad ülerahvastatud, mistõttu otsitakse välismaalt rendipinda. Võimud uurivad nüüd, kas Eestis oleks võimalik rentida vanglaruumi, mis oleks mõeldud Belgias süüdi mõistetud dokumentideta kinnipeetavate jaoks.

Belgia soovib leevendada survet kohalikule vanglasüsteemile ning pinna rentimine välismaal on üks kaalumisel olevatest võimalustest.

Asüüli- ning migratsiooniminister Anneleen Van Bossuyt ja justiitsminister Annelies Verlinden olid seetõttu esmaspäeval ja teisipäeval Eestis, sarnaseid visiite on tehtud ka Kosovosse ja Albaaniasse.

"Kui siin süüdimõistetud isikud, kellel puudub elamisluba, saavad oma karistust kanda oma päritoluriigis või välisriikide kinnipidamisasutustes, tähendab see nii karistuse nõuetekohast täideviimist kui ka samal ajal meie vanglasüsteemi märkimisväärset tõhususe kasvu. See võimaldab meil ka paremini investeerida tugiprogrammidesse, mis aitavad vangidel pärast karistuse kandmist leida oma koht ühiskonnas," ütles Verlinden.

Eestit kirjeldatakse kui inimõigusi austavat õigusriiki, mis avab ukse võimalikuks koostööks. Samal ajal peetakse kulisside taga edasi kõnelusi ka Kosovoga ja Albaaniaga, vahendas Belgia väljaanne Le Soir.

"Me sõnum on selge: kõigil, kes elavad meie riigis ebaseaduslikult ja panevad toime ka kuriteo, pole siin tulevikku. Päritoluriiki naasmine jääb esimeseks võimaluseks. Kui see pole võimalik, kaalume kinnipidamist väljaspool Belgiat. Seda tehes me mitte ainult ei tugevda oma kodanike julgeolekut, vaid leevendame ka survet meie vanglasüsteemile," ütles Van Bossuyt.

Eesti on juba sarnase vanglarendilepingu sõlminud Rootsiga. Mullu 18. juunil allkirjastasid justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ning Rootsi justiitsminister Gunnar Strömmer kahe riigi vahelise vanglarendilepingu. Lepinguga tagatakse Rootsile kasutamiseks 400 kambrit ühtekokku kuni 600 kinnipeetavale.