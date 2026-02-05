Pakosta: see valitsus uusi vanglarendi leppeid ei sõlmi

"Me oleme täiesti selgelt teatanud, et see valitsus ja see riigikogu koosseis enam ühtegi täiendavat vanglarendi teemat ei aruta. Ja juhul, kui selleks peaks kunagi huvi olema, siis saab seda teha järgmine valitsus," ütles Pakosta (Eesti 200) neljapäeval ERR-ile.

Belgia meedia teatas kolmapäeval, et Eestit külastasid Belgia asüüli- ja migratsiooniminister ning justiitsminister, et uurida võimalusi Belgia vangide võimalikuks paigutamiseks Eestisse.

"Ärge nüüd tõlgendamisega hoogu minge, seal Belgia loos oli ka kirjas, et vanglate renti ei arutata praeguse Eesti valitsusega ja et kui see üldse teemaks tuleks, siis järgmise valitsusega," rõhutas Pakosta.

Tema sõnul tuntakse maailmas Eesti vanglateenistuse ja moodsate vanglate ning heade digilahenduste vastu laialt huvi ning selles valguses viibisid Eestis ka Belgia ministrid.

Küll aga meenutas Pakosta, et Jõhvis asuvas Viru vanglas on juba mitu aastat üks hoone tühi, mida saaks kasutada võõrvangide hoidmiseks, kui selline otsus tehtaks.

"Järgmine valitsus saab öelda, kas seda tühja hoonet peetakse endiselt maksumaksjate rahaga püsti või leitakse sellele mingi parem rakendus. Ida-Virumaale saaks näiteks teha 60 täiendavat töökohta. Aga see on kõik järgmise valitsuse otsustada ja kaaluda," märkis ta.

Kommenteerides Rootsiga sõlmitud vanglakohtade rendilepingut, mille alusel peaks valitsuse hinnangul juba aasta teises pooles Rootsi vangid Tartu vanglasse jõudma, ütles Pakosta, et selle suhtes on meeleolud positiivsed.

Leping on riigikogus läbinud esimese lugemise ning riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson (Reformierakond) ütles kolmapäeval ERR-ile, et praegu toimuvad veel kaasamisüritused, näiteks järgmisel nädalal külastavad komisjoni Tartu linnajuhid. Märtsis peaks aga leping ratifitseeritud saama, usub Timpson. Välislepingute ratifitseerimine nõuab riigikogus kahte lugemist.

Lepingut ei ole veel ratifitseerinud ka Rootsi parlament.

Pakosta sõnul saab Rootsiga sõlmitud lepingu täitmisest õppimise koht.

"Kui me läheme selle projektiga edasi, siis see on kindlasti ka õppimise koht, et kuidas sellega läheb. Lepingus on ju ka ette nähtud mitmed võimalused lepingu lõpetamiseks, kui natukenegi midagi peaks turvalisust ohustama või midagi peaks halvemaks minema. Nii et vaatame, katsume kõigepealt selle ühe asja tööle saada, vaatame, kuidas sellega läheb," rääkis justiitsminister. Ta rõhutas siiski, et politsei ja kaitsepolitsei on riske väga põhjalikult analüüsinud ja need on kõik maandatud.

"Ehk kõik, mida me teame, on maandatud ja kõik peaks minema täiesti turvaliselt, aga meil ei ole plaanis seda tegevust kuidagi laiendada või seda tegevust kuidagi muuta," kinnitas Pakosta.

Eesti ja Rootsi vahelise leppega plaanitakse Eestisse tuua kuni 600 süüdimõistetud vangi.