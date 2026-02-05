Regula ei sõida Hiiumaale vähemalt esmaspäevani

Parvlaev Regula väljumised on tühistatud kuni esmaspäeva, 9. veebruari hommikuni (kaasa arvatud kell 6.30 väljumine), teatas ettevõte.

Tiiu sõidab Rohuküla-Heltermaa liinil vastavalt graafikule ja teeb ka asendusreise. Alates neljapäeva õhtul kella 19-st on Tiiule kehtestatud täiendavalt suurendatud piirangud rasketele veostele, väiksematele sõidukitele piiranguid ei ole.

Talvisel perioodil sõidab põhilaevana Rohuküla-Heltermaa liinil enamasti üks laev, milleks praegu on Tiiu. Tühistatud Regula reisid oleksid pidanud teenindama tööpäevadel päeva esimest ja viimast väljumist ning tegema reedel ja pühapäeval veel neli täiendavat väljumist. "Päeva esimesed väljumised on olulised eeskätt kaubavedajatele ning päeva viimasele reisile on nõudlus praegusel madalhooajal väga väike," selgitas TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer.

Randveeri sõnul on siiani keerulistes jääoludes ja madala veetasemega siiski kuni tänaseni kõik reisijad ja sõidukid pääsenud laevale enda soovitud ajal ja sõiduautodele kaalupiirangut ei ole pidanud rakendama.

Praegu on kriitiline veetase Regula jaoks ületatud ning seetõttu on tühistatud Regula väljumised kuni 9. veebruari hommikuni.

Keskkonnaagentuuri andmetel ei ole sel nädalal prognooside järgi oodata tuulesuuna muutust ja probleemi leevenemist. Kuni 8. veebruarini püsivad valdavalt idakaare tuuled, mis suunavad jäävaba vee Läänemerest edasi Taani väinade kaudu Põhjamerre. Samal ajal on kõrgrõhkkonna tõttu õhurõhk tavapärasest kõrgem, avaldades lisasurvet veepinnale. Jätkuvad külmakraadid soodustavad jäätumist.

"Parvlaevale Tiiu on kehtestatud suuremad piirangud rasketele veostele, mida vastavalt kapteni hetkeolukorra hinnangule on võimalik muuta, kuid ühenduse täieliku katkemiseni on veel mitu astet. Kui veetase peaks veelgi langema, on vallaga kokkulepe, et veame üle eelisjärjekorras sõidukid, mis veavad saarele esmatarbekaupu ning alles siis e-piletitega sõidukid," lisas Randveer.

Parvlaeva Regula piirangud madala veetasemega sõitmiseks on tingitud laeva teistsugusest ehitusest. Tegu on konventsionaalse laevaga, millel on küll vastav jääklass, aga mille vint on oluliselt kõrgemal kui teistel TS Laevade parvlaevadel, ehk see ei ulatu kohati vette ning sellest tulenevalt on ka edasitõukejõud väiksem ja kõige suurem oht sellistes oludes on kinni jäämine ning kitsaste kanalite tõttu ei saa sellisel juhul Tiiu mööduda.

Ka uus riigi poolt kavandatav viies parvlaev ei suudaks Regulat Rohuküla-Heltermaa liinil asendada, kuna tegemist on elektrilaevaga, mille laadimise taristu liinil puudub.