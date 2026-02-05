X!

Haridusministeerium liidab kaks Pärnu kooli

Eesti
Pärnumaa kutsehariduskeskus.
Pärnumaa kutsehariduskeskus. Autor/allikas: Verner Vilgas/ERR
Eesti

Haridus- ja teadusministeerium esitas neljapäeval kooskõlastamiseks eelnõu, millega liidab Pärnumaa kutsehariduskeskuse (PKTK) ja Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi (PTG). Koolide ühendamisel loodav Pärnu hariduskeskus alustab tööd järgmisest kooliaastast.

2026. aasta 1. septembril liidab haridusministeerium PTG PKHK-ga juriidiliselt. Selle tulemusel ühtlustub koolide juhtimine ja asjaajamine. 

Teises etapis kolib praegune PTG kutsehariduskeskuse territooriumile. See toimub pärast PTG hoone rendilepingu lõppemist 31. augustil 2028.

Koolide liitmisel pakutakse haridusministeeriumi loodavas Pärnu hariduskeskuses nii akadeemilist (sh. mittestatsionaarses õppevormis) kui ka rakenduslikku keskharidust, mittestatsionaarset põhiharidust, kutseõpet, ettevalmistavat õpet ja täienduskoolitusi ning muud mitteformaalset õpet.

Lisaks kohandatakse PKHK hooned Euroopa sotsiaalfondi hariduskeskuse meetmete järgi uuele hariduskeskusele vastavaks.

Uues ühendkoolis tekib PTG õppijatele võimalus kasutada PKHK õpilaskodu ja koolisööklat. Praegu PTG õpilastel nimetatud võimalused puuduvad.

Ühinemise eesmärk on HTM-i sõnul õppimiskvaliteedi parandamine, parem õppekeskkond, kooli töötajatele täistööaja tagamine ning bürokraatia ja kinnisvarakulude vähendamine. 

PKHK-s on praegu 1360 õpilast ja 117 töötajat. PTG-s on samad numbrid 470 ja 34.

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:34

Preemiasaaja Evelin Loit-Harro: teaduse viljasaak on tudengid

14:31

OM-i korraldajad võitlevad Venemaa küberrünnakutega

14:28

Harri Tiido: geenius muudab kummalisuse erilisuseks

14:27

Otse kell 16: Tallinna volikogu istung

14:25

Läti alustas seoses Epsteini toimikutega inimkaubanduse uurimist

14:15

Haridusministeerium liidab kaks Pärnu kooli

14:14

Kaido Tammeveski: vesinikuauto hinda hoiab kõrgena plaatina ike

14:05

Tre Raadio järeltulijana jätkab XFM

14:04

Nii Larseni kui Tamme klubi sai Šotimaa kõrgliigas kaotuse

14:00

Ukraina teatas rünnakutest Venemaa mandritevahelise raketi stardiplatvormile Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.02

"Pealtnägija": kas võõras peaks ehitisregistri kaudu nägema sinu magamistuppa?

11:47

Karis soovitas alustada Kremliga kõnelusi, Tsahkna lükkas selle tagasi Uuendatud

04:45

Tesla asutas Eestis tütarettevõtte ja otsib töötajaid

04.02

Avamängu lisavooru viinud Lill ja Kaldvee pidid kaotusega leppima Uuendatud

04.02

TTÜ mereteadlane: veebruari esimesel poolel võib jäätuda pool Läänemerest

12:38

TÄNA OTSE | Brittidele kaotanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Rootsi paariga Uuendatud

04.02

Ülemiste piirkonda ootab ees 500 miljoni mahus investeeringuid

04.02

Stubb: USA muutub ja tema uus ideoloogia on vastuolus meie omaga Uuendatud

04.02

Kõrge elektrihind kasvatas huvi fikseeritud hinnaga pakettide vastu

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

ilmateade

loe: sport

14:31

OM-i korraldajad võitlevad Venemaa küberrünnakutega

14:04

Nii Larseni kui Tamme klubi sai Šotimaa kõrgliigas kaotuse

13:40

Noor Läti bobikelgutaja kukkus treeningul raskelt ja peab OM-i vahele jätma

12:59

Lill teisest kaotusest: me ei mänginud piisavalt hästi

loe: kultuur

10:25

Selgusid kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid Uuendatud

09:07

Arvustus. Omapärase soojuse ja kergusega sarimõrvarilugu

08:51

LR-s ilmunud Leena Krohni jutukogu tutvustab soome kirjanduse teistsugust külge

08:41

Folktroonika bänd Oopus avaldas kolmanda albumi

loe: eeter

12:39

Eesti Laulu ankeet. Laura Prits

12:22

Reikop "Terevisiooni" algusaegadest: teadsime ainult üht – oluline on meeleolu

11:41

Urmas Oru: skandaalikesed tekivad siis, kui vaatajat liiga palju üllatada

11:09

Galerii: "Terevisioon" tähistas 25. eetriaastat

Raadiouudised

12:35

Ilm püsib stabiilselt külm

12:25

Tartu turg peab olema koht erinevateks tegevusteks

12:25

Raadiouudised (05.02.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (05.02.2026 09:00:00)

04.02

Päevakaja (04.02.2026 18:00:00)

04.02

Ülemiste City arendajad lubavad, et peatselt annab piirkond Eestile rohkem maksutulu kui Tartu linn

04.02

Prantsusmaa presidendi sõnul valmistatakse ette otsekontakti taastamist Putiniga

04.02

Esimeheks kandideeriv Läänemets: loodan, et kriminaalmenetlus leiab kiire lahenduse

04.02

Raadiouudised (04.02.2026 15:00:00)

04.02

Raadiouudised (04.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo