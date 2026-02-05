Haridusministeerium liidab kaks Pärnu kooli

Haridus- ja teadusministeerium esitas neljapäeval kooskõlastamiseks eelnõu, millega liidab Pärnumaa kutsehariduskeskuse (PKTK) ja Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi (PTG). Koolide ühendamisel loodav Pärnu hariduskeskus alustab tööd järgmisest kooliaastast.

2026. aasta 1. septembril liidab haridusministeerium PTG PKHK-ga juriidiliselt. Selle tulemusel ühtlustub koolide juhtimine ja asjaajamine.

Teises etapis kolib praegune PTG kutsehariduskeskuse territooriumile. See toimub pärast PTG hoone rendilepingu lõppemist 31. augustil 2028.

Koolide liitmisel pakutakse haridusministeeriumi loodavas Pärnu hariduskeskuses nii akadeemilist (sh. mittestatsionaarses õppevormis) kui ka rakenduslikku keskharidust, mittestatsionaarset põhiharidust, kutseõpet, ettevalmistavat õpet ja täienduskoolitusi ning muud mitteformaalset õpet.

Lisaks kohandatakse PKHK hooned Euroopa sotsiaalfondi hariduskeskuse meetmete järgi uuele hariduskeskusele vastavaks.

Uues ühendkoolis tekib PTG õppijatele võimalus kasutada PKHK õpilaskodu ja koolisööklat. Praegu PTG õpilastel nimetatud võimalused puuduvad.

Ühinemise eesmärk on HTM-i sõnul õppimiskvaliteedi parandamine, parem õppekeskkond, kooli töötajatele täistööaja tagamine ning bürokraatia ja kinnisvarakulude vähendamine.

PKHK-s on praegu 1360 õpilast ja 117 töötajat. PTG-s on samad numbrid 470 ja 34.