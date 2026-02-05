Stalnuhhinile tasu määramine ei leidnud Narva volikogus taas toetust

Narva linnavolinikud ei suutnud neljapäevasel volikogu istungil taas määrata volikogu esimehele Mihhail Stalnuhhinile ja aseesimehele Jana Kondrašovale töötasu. Ühtlasi kukkus läbi linnapea Katri Raigi umbusaldamine.

Ettepaneku kohaselt pidi Stalnuhhini töötasuks saama 4000 eurot ja Kondrašova töötasuks 1500 eurot.

Hääletus jagunes võrdselt – 15:15.

Praegu jätkavad detsembri alguses valitud esimees ja aseesimees oma tööd tasuta.

Katri Raiki umbusaldamise poolt hääletas 15 linnavolikogu liiget, vastu aga 16.

Eelmisel linnavolikogu istungil, 29. jaanuaril, algatas opositsioon Katri Raiki vastu umbusaldusavalduse. Umbusaldusavaldusele kirjutasid alla 11 Keskerakonna ja neli valimisliidu "Plaan B + Narva Pulss" liiget.

Järgmine volikogu istung on kavandatud 19. veebruarile.

Narva volikogu koalitsioonile kuulub kokku 16 kohta ja opositsioonile 15 kohta. fraktsioonidest "Narva 2.0" (11) ja "Austus" (5), kus kokku on 16 volikogu liiget.