Maailma Majandusfoorum asus uurima oma juhi suhtlust Epsteiniga

Maailma Majandusfoorum (WEF) alustas uurimist oma presidendi ja tegevjuhi Børge Brende suhtes pärast seda, kui dokumentidest ilmnesid tema kontaktid süüdimõistetud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga.

Brende, kes on endine Norra välisminister, sõi aastatel 2018 ja 2019 Epsteiniga kolmel korral õhtust ning mehed vahetasid nii sõnumeid kui ka e-kirju.

Alles novembris eitas Brende igasugust kokkupuudet Epsteiniga, kuid pärast USA justiitsministeeriumi dokumentide avalikustamist on ta suhet tunnistanud.

Epstein oli jõukas USA finantsist, kes tunnistas end 2008. aastal süüdi alaealise prostitutsioonile värbamises. 2019. aasta juulis vahistati ta uuesti süüdistatuna föderaalses inimkaubanduses, enne kui ta vanglas suri.

WEF kinnitas väljaandele Politico, et Brende osales "kolmel äriõhtusöögil Jeffrey Epsteiniga ning pidas temaga hiljem kirjavahetust e-posti ja SMS-i teel". Organisatsioon on alustanud suhte osas sõltumatut uurimist, mida väidetavalt Brende ise palus ja millega ta lubas koostööd teha.

Brende sõnul oli ta täielikult teadmatuses Epsteini minevikust ja kuritegelikust tegevusest ning oleks teadmise korral kutsetest ja suhtlusest loobunud.

"Mõistan, et oleksin võinud Epsteini tausta põhjalikumalt uurida, ja kahetsen, et ma seda ei teinud," ütles Brende.

Esimene õhtusöök koos diplomaatide ja äriliidritega toimus 2018. aastal Epsteini New Yorgi linnahäärberis. Enne kohtumist vahetasid nad mõtteid Davosi foorumi tuleviku üle, kusjuures Epstein märkis, et Šveitsis toimuv eliidi kogunemine "võib tõepoolest asendada ÜRO-d".

Viimati sõid nad koos õhtust 2019. aasta juunis, vaid nädalaid enne Epsteini vahistamist.

Dokumentidest selgub ka, et Epstein pakkus oma tutvust Brendega sõpradele, et aidata neil saada kutset Davosi.

2018. aasta e-kirjavahetuses USA endise rahandusministri Larry Summersiga pakkus Epstein, et "uurib asja" oma "hea sõbra" Brende käest, kui Summers kurtis, et teda polnud sel aastal Davosi kutsutud.

Samuti pakkus Epstein võimalust tutvustada Brendele tehnoloogiamiljardär Peter Thieli.

Brende on juhtinud WEF-i läbi keerulise perioodi pärast seda, kui organisatsiooni asutaja Klaus Schwab 2025. aasta aprillis juhtimisalaste süüdistuste tõttu tagasi astus. WEF-i sisejuurdlus tollal olulisi rikkumisi ei leidnud. Organisatsioonil pole siiani uut alalist esimeest ning kohusetäitjana tegutseb BlackRocki tegevjuht Larry Fink.

WEF kinnitas, et Brende jätkab uurimise ajal presidendi ja tegevjuhina, kuid ei ole kaasatud uurimisprotsessi.

"Otsus alustada uurimist rõhutab foorumi pühendumust läbipaistvusele ja aususele. Meie eesmärk on lahendada see küsimus kaalutletult ja tõhusalt," teatas organisatsioon.