Witkoff nimetas Abu Dhabi kohtumist konstruktiivseks

Witkoffi sõnul arutasid pooled muuhulgas relvarahu rakendamise mehhanisme ja vaenutegevuse lõpetamise seire võimalusi.

"Ühendriikide, Ukraina ja Venemaa delegatsioonid kohtusid 4. ja 5. veebruaril Abu Dhabis teisel kolmepoolsel kohtumisel, et edendada pingutusi sõja lõpetamiseks Ukrainas. Arutelud olid konstruktiivsed ja keskendusid sellele, kuidas luua tingimused kestvaks rahuks," kirjutas Witkoff sotsiaalmeedias.

Witkoff teatas, et USA ja Venemaa leppisid samuti kokku ka sõjaväelastevahelise dialoogi loomises, mida hakkab juhtima USA Euroopa väejuhatuse ülem kindral Alexus Grynkewich.

"See suhtluskanal peatati enne selle konflikti algust ning on rahu saavutamise ja säilitamise seisukohalt võtmetähtsusega," ütles eriesindaja.

Witkoffi sõnul pidasid delegatsioonid kahe päeva jooksul põhjalikke arutelusid järelejäänud lahtiste küsimuste üle, muu hulgas selle üle, kuidas rakendada relvarahu ja jälgida vaenutegevuse lõpetamist.

"Delegatsioonid leppisid kokku, et annavad oma juhtidele aru ja jätkavad kolmepoolseid arutelusid lähinädalatel. Nad avaldasid tänu Araabia Ühendemiraatidele kõneluste korraldamise eest ning Ukraina ja Venemaa tänasid president Donald J. Trumpi tema eestvedamise eest sõja lõpetamisele survestamisel," rääkis eriesindaja.

Varem väitis Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini eriesindaja Kirill Dmitrijev, et Venemaa ja Ukraina vahelistes rahukõnelustes on toimunud edasiminek.