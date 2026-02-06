USA ja Venemaa taastasid kõrgetasemelise sõjalise dialoogi

"USA ja Venemaa Föderatsioon leppisid täna Abu Dhabis kokku kõrgetasemelise sõjaväelise dialoogi taastamises. See kanal tagab pideva sõjaväelise kontakti, kui pooled jätkavad tööd püsiva rahu nimel," teatas USA relvajõudude Euroopa väejuhatus EUCOM.

Kokkulepe saavutati pärast seda, kui USA Euroopa väejuhatuse ülem kindral Alexus Grynkewich kohtus Abu Dhabis toimunud rahukõneluste raames Venemaa ja Ukraina kõrgemate ametnikega.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et USA ja Venemaa sõjaväelased taastavad pärast enam kui nelja aastat kõrgetasemelised kõnelused, mis võib olla samm Washingtoni ja Moskva vaheliste suhete normaliseerimise suunas.

Kõrgetasemelised kontaktid peatati 2021. aastal, kuid sellest hoolimata ei lõppenud USA ja Vene relvajõudude dialoog täielikult. Toonane USA kaitseminister Lloyd Austin pidas mitu telefonivestlust oma Venemaa kolleegidega.